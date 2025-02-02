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Войска РФ били по Днепропетровщине КАБами, дронами и артиллерией, пострадал один человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 февраля россияне обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, ранения получил 1 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетрвской ОВА Сергея Лысака.

Обстрелы Синельниковского района

"По Новопавловской громаде, что на Синельниковщине, вечером россияне ударили КАБом. Предварительно, есть один раненый. Известно, что разбит частный дом. Другие детали уточняем", - написал Лысак.

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Обстрелы Никопольщины

Также, по информации главы ОВА, десятки обстрелов пережила Никопольщина. Ее враг атаковал беспилотниками и боеприпасами, которые сбрасывал с БпЛА. Бил и из тяжелой артиллерии.

Наслідки обстрілів Нікопольщини 2 лютого

Больше всего разрушений в самом Никополе. Впрочем, неспокойно было также в Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах.

"Всего в районе из-за ударов противника изуродована инфраструктура, несколько предприятий и админздание. Повреждены 2 пятиэтажки, 5 частных домов и 4 хозяйственные постройки. Побиты машины, 2 гаража и линия электропередач. Там из людей никто не пострадал", - сообщил Лысак.

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Зруйнований російським обстрілом будинок на Нікопольщини

Росіяни протягом дня обстрілювали Нікопольщину

Пошкоджений російським обстрілом автомобіль

Автор: 

обстрел (27807) Никополь (1070) Днепропетровская область (4071) Никопольский район (262) Синельниковский район (93) война в Украине (4650)


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тільки я бачу це?
жодного повідомлення, про наш наступ!
ми тільки втрачаємо!
але, постійно зе!падло щось там гундосить про мир....
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02.02.2025 19:34 Ответить
Це бачать всі !
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02.02.2025 19:42 Ответить
Нажаль не всі бачуть, що зеленський то ворог. Неможливо воювати, коли ворог командує військом. Тому такий результат. Сумніваюсь, що ще якась країна в Світі змогла би протисояти в такій ситуації. ЗСУ безперечно герої світового маштабу. Ще не придумали такого страшного покарання, на яке не заслуговує зелений покидьок.
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02.02.2025 19:47 Ответить
Який наступ? ТЦК - вороги народу, їх вже вбивають, відкрито другий фронт. Ви про цей наступ?
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03.02.2025 07:21 Ответить
Смотря на ситуацию ежедневно, понимаю, доверия и опору в нашего ЗЕ не куй рассматривать, один пи*Deш для пенсионеров кому за 90. Америка дает понять ЗЕ на выход , выборы , есть такие вещи о которых не забудешь, но их замыливают, где самолеты F-16 ? где все летчики обучавшиеся в ЕВРОПЕ ? Всего не описать ...
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02.02.2025 20:32 Ответить
 
 