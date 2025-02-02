Войска РФ били по Днепропетровщине КАБами, дронами и артиллерией, пострадал один человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 февраля россияне обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, ранения получил 1 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетрвской ОВА Сергея Лысака.

Обстрелы Синельниковского района

"По Новопавловской громаде, что на Синельниковщине, вечером россияне ударили КАБом. Предварительно, есть один раненый. Известно, что разбит частный дом. Другие детали уточняем", - написал Лысак.

Смотрите также: С ночи оккупанты атаковали Никопольщину, утром ударили по Криворожскому району. ФОТО

Обстрелы Никопольщины

Также, по информации главы ОВА, десятки обстрелов пережила Никопольщина. Ее враг атаковал беспилотниками и боеприпасами, которые сбрасывал с БпЛА. Бил и из тяжелой артиллерии.

Больше всего разрушений в самом Никополе. Впрочем, неспокойно было также в Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах.

"Всего в районе из-за ударов противника изуродована инфраструктура, несколько предприятий и админздание. Повреждены 2 пятиэтажки, 5 частных домов и 4 хозяйственные постройки. Побиты машины, 2 гаража и линия электропередач. Там из людей никто не пострадал", - сообщил Лысак.

Читайте также: Россияне атаковали с дрона скорую и многоэтажку в Херсоне, обстреляли Днепровский район, есть погибшая. ВИДЕО+ФОТО