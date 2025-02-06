Охранял оккупационную "полицию": в Херсоне задержали экс-правоохранителя, который работал на армию РФ, - ГБР. ФОТО
ГБР задержало бывшего правоохранителя из Херсона, который во время российской оккупации работал в оккупационном "управлении МВД" и охранял его помещения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, после оккупации города в 2022 году бывший полицейский перешел на сторону захватчиков, вступив в незаконное оккупационное "управление МВД Херсонской области". Он занял должность "инспектора роты охраны" и отвечал за "безопасность" помещения так называемой "полиции".
После освобождения Херсона мужчина остался в городе и пытался скрываться, однако был разоблачен правоохранителями. Ему сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины - добровольное занятие должности в незаконном правоохранительном органе на оккупированной территории.
Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.
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Доречі, а як там поживає "правоохоронець" з ескорту Колі-каклєти?
він там, взагалі непрічьом!
просто проходив неподалік, почув крики про допомогу, втрутився.
у Херсоні експравоохоронець, який працював на армію РФ, при затриманні чинив опір.
був знищений на місці.