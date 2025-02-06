Охранял оккупационную "полицию": в Херсоне задержали экс-правоохранителя, который работал на армию РФ, - ГБР. ФОТО

ГБР задержало бывшего правоохранителя из Херсона, который во время российской оккупации работал в оккупационном "управлении МВД" и охранял его помещения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, после оккупации города в 2022 году бывший полицейский перешел на сторону захватчиков, вступив в незаконное оккупационное "управление МВД Херсонской области". Он занял должность "инспектора роты охраны" и отвечал за "безопасность" помещения так называемой "полиции".

После освобождения Херсона мужчина остался в городе и пытался скрываться, однако был разоблачен правоохранителями. Ему сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины - добровольное занятие должности в незаконном правоохранительном органе на оккупированной территории.

Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.

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