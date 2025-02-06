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Охранял оккупационную "полицию": в Херсоне задержали экс-правоохранителя, который работал на армию РФ, - ГБР. ФОТО

ГБР задержало бывшего правоохранителя из Херсона, который во время российской оккупации работал в оккупационном "управлении МВД" и охранял его помещения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

У Херсоні затримали експоліцейського, який працював на окупантів

По данным следствия, после оккупации города в 2022 году бывший полицейский перешел на сторону захватчиков, вступив в незаконное оккупационное "управление МВД Херсонской области". Он занял должность "инспектора роты охраны" и отвечал за "безопасность" помещения так называемой "полиции".

После освобождения Херсона мужчина остался в городе и пытался скрываться, однако был разоблачен правоохранителями. Ему сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины - добровольное занятие должности в незаконном правоохранительном органе на оккупированной территории.

Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.

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Автор: 

правоохранительные органы (2970) ГБР (3050)


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Топ комментарии
+10
а треба:
у Херсоні експравоохоронець, який працював на армію РФ, при затриманні чинив опір.
був знищений на місці.
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06.02.2025 11:38 Ответить
+8
так мєнт і в африці мєнт, їх потрібно розігнати срано мітлою, половина інвалідів, а друга половина інваліди на голову.
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06.02.2025 11:49 Ответить
+7
ДБР сьогодні вже "прославилося"
Доречі, а як там поживає "правоохоронець" з ескорту Колі-каклєти?
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06.02.2025 11:37 Ответить
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ДБР сьогодні вже "прославилося"
Доречі, а як там поживає "правоохоронець" з ескорту Колі-каклєти?
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06.02.2025 11:37 Ответить
вже ж писали.
він там, взагалі непрічьом!
просто проходив неподалік, почув крики про допомогу, втрутився.
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06.02.2025 11:40 Ответить
а треба:
у Херсоні експравоохоронець, який працював на армію РФ, при затриманні чинив опір.
був знищений на місці.
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06.02.2025 11:38 Ответить
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06.02.2025 14:04 Ответить
так мєнт і в африці мєнт, їх потрібно розігнати срано мітлою, половина інвалідів, а друга половина інваліди на голову.
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06.02.2025 11:49 Ответить
А третя половина 😂 покриває перших дві...
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06.02.2025 11:56 Ответить
Ми знаємо прізвища. Крупа, Борисов, Татаров, Рєзніков, Умєров, Татаров, Подоляк, Єрмак, Верещук... І ще сотні інших...
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06.02.2025 11:59 Ответить
А татаров чого двічі? Невже він не тих чеченців різав, що нападали, а тих, що за нас??
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06.02.2025 12:03 Ответить
Помітив, коли вже відправив коментар. Мабуть є за що його двічі згадати...
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06.02.2025 12:50 Ответить
Є, є! І його і партноффа з дєрьмаком. Свята, *****, трійця при найвеличнішо-сонцесяйнішому.
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06.02.2025 12:54 Ответить
Одержить на всю катушку. Років чотири. Умовно.
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06.02.2025 11:57 Ответить
поновиться на роботі через суд і отримає компенсацію.
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06.02.2025 12:10 Ответить
Ну ДБР нашивка у чувака ліворуч ясно, а у чувака праворуч ДВБ. Моя уява відмовляється вгадати, що воно означає.
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06.02.2025 12:01 Ответить
ПІБ)))
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06.02.2025 12:10 Ответить
Це вже занадто! Не тільки ДВБ, а й на додачу ще й ПІБ?
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06.02.2025 12:18 Ответить
''Довбо*об'' Підходить?)
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06.02.2025 12:46 Ответить
Думка цікава, а я думав "дебіл ваапще, ***"
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06.02.2025 12:51 Ответить
Класичний шлях мента-поліцейського.
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06.02.2025 12:08 Ответить
 
 