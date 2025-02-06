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Убытки государству на 8,5 млн грн: командир воинской части на Львовщине закупил кровати для военных по завышенным ценам, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части во Львовской области, который в 2022 году без надлежащих процедур закупил кровати для военных по завышенным ценам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДБР.

Командиру військової частини на Львівщині повідомлено про підозру через закупівлю ліжок за завищеними цінами

Как отмечается, закупка осуществлялась без соблюдения установленных процедур – напрямую у поставщиков, без проверки рыночной стоимости товара.

Установлено, что, в общей сложности, было приобретено более 3 тысяч двухъярусных кроватей на общую сумму 21,7 млн ​​гривен, что превысило рыночную стоимость в полтора раза. В результате этого государственный бюджет понес убытки более чем на 8,5 млн гривен.

Командира воинской части подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время продолжаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Смотрите также: Украли более 101 млн грн на закупках для военных: ГБР разоблачило организованную группу. ФОТОрепортаж

Автор: 

убытки (397) закупки (770) ГБР (3050)


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Топ комментарии
+4
А що висунули дружбану і бізнес партнеру Єрмака Шарапову, який крав мільярдами в міністерстві оборони при Резнікову?
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06.02.2025 15:41 Ответить
+3
А хіба ці дії призвели до більш тяжких наслідків, ніж оманський договорняк, чи згортання ракетних програм, чи заклики готуватись до шашликів?
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06.02.2025 15:44 Ответить
+2
Питання до знавців: а що в 22 році на двуярусні ліжка для військових був ринок та риночні ціни?
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06.02.2025 18:31 Ответить
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06.02.2025 15:35 Ответить
Армія це завжди корупція !

ще в Стародавньому Римі при війську були незалежні фін. інспектора, які контролювали консулів

або прочитайте "Севастопольськіє расскази" Л.Толстого - командир батареї бліндаж вистрелив перськими килимами і віддає наказ купити хомути для коней по завищеним цінам....

нічто не ново под луною....

.
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06.02.2025 18:06 Ответить
Я думаю що на чесних офіцерів зараз дивляться як на ідіотів.
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06.02.2025 15:40 Ответить
А що висунули дружбану і бізнес партнеру Єрмака Шарапову, який крав мільярдами в міністерстві оборони при Резнікову?
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06.02.2025 15:41 Ответить
А хіба ці дії призвели до більш тяжких наслідків, ніж оманський договорняк, чи згортання ракетних програм, чи заклики готуватись до шашликів?
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06.02.2025 15:44 Ответить
із-за таких дій навіть Оман не потрібний - просто держава зникне, навіть без договорняків...
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06.02.2025 15:49 Ответить
Прив"язати між ліжками і в трусіках розіп"яти на плацу...
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06.02.2025 15:46 Ответить
22рік,там все було на скору руку,можна примахатись до всіх хто на початку В.війни щось робив.
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06.02.2025 15:50 Ответить
на Львівщині навіть було "на скору руку"?
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06.02.2025 15:57 Ответить
да, и на Львивщине, у него до войны в части было например 100 срочников, а тут сразу за пару тижней пригнали 3 000 мобиков, которых вот прямо здесь и сейчас нужно где-то положить спать и накормить + всё остальное. Или ты думаешь в 22-м дохера времени было на соблюдение всяких там процедур закупки?
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06.02.2025 16:38 Ответить
в КЕЧ району було ліжок більше ніж можна навіть уявити....
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06.02.2025 16:40 Ответить
Питання до знавців: а що в 22 році на двуярусні ліжка для військових був ринок та риночні ціни?
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06.02.2025 18:31 Ответить
Какой же он после этого командир, когда во время войны обворовывает своих солдат?

Он гнида и мразь, на фронт , на передовую и без оружия.
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06.02.2025 19:00 Ответить
"що перевищило ринкову вартість у півтора рази" - всі ліжки однакові або є з різних матеріалів?
Та й різної якості…
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06.02.2025 19:55 Ответить
Я взагалі не розумію чому командир вч мав купувати ліжка.Чому міністерство оборони не забезпечило ліжками? У кожній вч є зам по тилу який відповідає за матеріальне забезпечення. Командир шо бізнесмен чи його на військовій кафедрі вчили як під час війни правильно ліжка купувати.
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07.02.2025 00:16 Ответить
Ну воно то так, але все починається з малого.
А ринок існує завжди, середня ціна по Україні.
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09.02.2025 15:49 Ответить
 
 