Убытки государству на 8,5 млн грн: командир воинской части на Львовщине закупил кровати для военных по завышенным ценам, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части во Львовской области, который в 2022 году без надлежащих процедур закупил кровати для военных по завышенным ценам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДБР.

Как отмечается, закупка осуществлялась без соблюдения установленных процедур – напрямую у поставщиков, без проверки рыночной стоимости товара.

Установлено, что, в общей сложности, было приобретено более 3 тысяч двухъярусных кроватей на общую сумму 21,7 млн ​​гривен, что превысило рыночную стоимость в полтора раза. В результате этого государственный бюджет понес убытки более чем на 8,5 млн гривен.

Командира воинской части подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время продолжаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

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