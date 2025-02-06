Убытки государству на 8,5 млн грн: командир воинской части на Львовщине закупил кровати для военных по завышенным ценам, - ГБР. ФОТО
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части во Львовской области, который в 2022 году без надлежащих процедур закупил кровати для военных по завышенным ценам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДБР.
Как отмечается, закупка осуществлялась без соблюдения установленных процедур – напрямую у поставщиков, без проверки рыночной стоимости товара.
Установлено, что, в общей сложности, было приобретено более 3 тысяч двухъярусных кроватей на общую сумму 21,7 млн гривен, что превысило рыночную стоимость в полтора раза. В результате этого государственный бюджет понес убытки более чем на 8,5 млн гривен.
Командира воинской части подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
В настоящее время продолжаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
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ще в Стародавньому Римі при війську були незалежні фін. інспектора, які контролювали консулів
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нічто не ново под луною....
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Он гнида и мразь, на фронт , на передовую и без оружия.
Та й різної якості…
А ринок існує завжди, середня ціна по Україні.