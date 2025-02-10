РУС
С вечера враг атаковал Никопольщину тяжелой артиллерией и "Градами", применил дрон-камикадзе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером и ночью враг продолжал атаковать Никопольщину. Бил артиллерией, "Градами", запустил дрон-камикадзе и сбросил боеприпас с беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под ударом были Никополь, Марганецкая и Мировская громады", - говорится в сообщении.

Повреждены 2 промышленных предприятия. Уничтожен частный дом, еще 17 - изуродованы. Повреждены и 2 пятиэтажки. А еще - 12 хозяйственных построек, магазин, авто, газопроводы и линии электропередач.

Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 5 вражеских БпЛА.

Читайте также: Враг ночью ударил по Краматорску: 1 погибший, 9 раненых

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Кремлівська босячня біситься ,
бо не вдається окупувати всю Україну
і ніколи не вдастя 😡
Всі кацапи здохнуть , так як неземні істоти немають права на життя !!
