Спасатели 5 часов под угрозой обстрелов тушили пожар на предприятии на Харьковщине, вызванный вражеским ударом. ФОТОрепортаж

Под угрозой повторных обстрелов спасатели Харьковщины 5 часов пытались потушить пожар площадью 600 кв.м., возникший из-за атаки вражеского беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, сегодня ночью враг попал в хозяйственное сооружение на территории сельскохозяйственного предприятия одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады.

Вместе со спасателями работали медики ГСЧС и подразделение местной пожарной охраны поселка Вильча.