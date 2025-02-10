Спасатели 5 часов под угрозой обстрелов тушили пожар на предприятии на Харьковщине, вызванный вражеским ударом. ФОТОрепортаж
Под угрозой повторных обстрелов спасатели Харьковщины 5 часов пытались потушить пожар площадью 600 кв.м., возникший из-за атаки вражеского беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, сегодня ночью враг попал в хозяйственное сооружение на территории сельскохозяйственного предприятия одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады.
Вместе со спасателями работали медики ГСЧС и подразделение местной пожарной охраны поселка Вильча.
