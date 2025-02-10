РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7506 посетителей онлайн
Новости Фото
1 029 0

Спасатели 5 часов под угрозой обстрелов тушили пожар на предприятии на Харьковщине, вызванный вражеским ударом. ФОТОрепортаж

Под угрозой повторных обстрелов спасатели Харьковщины 5 часов пытались потушить пожар площадью 600 кв.м., возникший из-за атаки вражеского беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, сегодня ночью враг попал в хозяйственное сооружение на территории сельскохозяйственного предприятия одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады.

Смотрите также: Спасатели ликвидировали пожар на месте падения "Шахеда" в Сумах. ВИДЕО+ФОТО

Пожежа на Харківщині внаслідок обстрілу
Пожежа на Харківщині внаслідок обстрілу
Пожежа на Харківщині внаслідок обстрілу
Пожежа на Харківщині внаслідок обстрілу

Вместе со спасателями работали медики ГСЧС и подразделение местной пожарной охраны поселка Вильча.

Автор: 

пожар (6038) ГСЧС (5143) Харьковская область (1611)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 