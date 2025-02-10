РУС
Глава Европейского инвестиционного банка Кальвиньо прибыла с визитом в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 10 февраля, в Киев прибылаглава Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо.

Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети X (Twitter), информирует Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что на столичном вокзале ее встретили глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова и руководитель "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Еще одно замечательное путешествие с "Укрзализныцей" - мы гордимся ролью ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ", - написала Матернова,

Ожидается, что во время визита Кальвиньо обсудит с украинскими чиновниками новые финансовые программы и проекты инвестиционной поддержки для восстановления страны.

