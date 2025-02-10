Глава Европейского инвестиционного банка Кальвиньо прибыла с визитом в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ
В понедельник, 10 февраля, в Киев прибылаглава Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо.
Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети X (Twitter), информирует Цензор.НЕТ.
Также отмечается, что на столичном вокзале ее встретили глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова и руководитель "Укрзализныци" Александр Перцовский.
"Еще одно замечательное путешествие с "Укрзализныцей" - мы гордимся ролью ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ", - написала Матернова,
Ожидается, что во время визита Кальвиньо обсудит с украинскими чиновниками новые финансовые программы и проекты инвестиционной поддержки для восстановления страны.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль