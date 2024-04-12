5 млн евро дополнительно выделил ЕС для модернизации украинских больниц

ЕС выделил дополнительные 5 миллионов евро для Украины, которые будут направлены на мероприятия в секторе здравоохранения.

Об этом сообщает Минвосстановление, передает Цензор.НЕТ.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины заключили новое соглашение, направленное на поддержку воплощения необходимых мер по энергоэффективности и ликвидации последствий военных действий, в частности в секторе здравоохранения.

"Соглашение предусматривает предоставление 5 миллионов евро инвестиционному гранту от Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд E5P). Эти 5 млн евро увеличивают общий грантовый взнос от E5P до 9 млн евро, дополняя текущий кредит ЕИБ в размере 300 миллионов евро", - говорится в сообщении.

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Предполагается, что грантовые средства будут направлены на устранение повреждений, строительство бомбоубежищ, установку станций поставки питьевой воды, модернизацию освещения, линий связи, вентиляции.