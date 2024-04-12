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Новости Помощь Украине
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5 млн евро дополнительно выделил ЕС для модернизации украинских больниц

єс

ЕС выделил дополнительные 5 миллионов евро для Украины, которые будут направлены на мероприятия в секторе здравоохранения.

Об этом сообщает Минвосстановление, передает Цензор.НЕТ.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины заключили новое соглашение, направленное на поддержку воплощения необходимых мер по энергоэффективности и ликвидации последствий военных действий, в частности в секторе здравоохранения.

"Соглашение предусматривает предоставление 5 миллионов евро инвестиционному гранту от Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд E5P). Эти 5 млн евро увеличивают общий грантовый взнос от E5P до 9 млн евро, дополняя текущий кредит ЕИБ в размере 300 миллионов евро", - говорится в сообщении.

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Предполагается, что грантовые средства будут направлены на устранение повреждений, строительство бомбоубежищ, установку станций поставки питьевой воды, модернизацию освещения, линий связи, вентиляции.

Автор: 

больница (1439) помощь (7788) Евросоюз (17102) ЕИБанк (27)


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Так ось чому ЗЕскоти вирішили, що треба дозволити приХватизацію майна поліклінік та лікарень. Іноземні партнери модернізують, нададуть обладнання, а потім "потрібні" люди задешево все те скуплять для своїх приватних клінік.
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12.04.2024 16:56 Ответить
Цікаво, а куди дівають гроші від "безоплатних" медпослуг??
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12.04.2024 16:58 Ответить
Придивіться до автопарку керівників медзакладу.
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12.04.2024 17:02 Ответить
Такий самий, як й у суддів.
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12.04.2024 17:32 Ответить
Деяки начмеди зраділи в очікуванні прибутку.
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12.04.2024 17:42 Ответить
 
 