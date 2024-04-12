5 млн євро додатково виділив ЄС для модернізації українських лікарень

ЄС виділив додаткові 5 мільйонів євро для України, які буде спрямовано на заходи в секторі охорони здоров’я.

Про це повідомляє Мінвідновлення, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України уклали нову угоду, спрямовану на підтримку втілення необхідних заходів з енергоефективності й ліквідації наслідків воєнних дій, зокрема у секторі охорони здоров'я.

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"Угода передбачає надання 5 мільйонів євро інвестиційного гранту від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища (Фонд E5P). Ці 5 млн євро збільшують загальний грантовий внесок від E5P до 9 млн євро, доповнюючи поточний кредит ЄІБ у розмірі 300 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.



Передбачається, що грантові кошти буде спрямовано на усунення пошкоджень, будівництво бомбосховищ, встановлення станцій постачання питної води, модернізацію освітлення, ліній зв’язку, вентиляції.

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