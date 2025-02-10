Подписаны два соглашения с ЕИБанком о финансировании восстановления энергетики и критической инфраструктуры Украины, - Шмыгаль

Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашения, предусматривающие финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, подписание состоялось во время встречи с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.

"В частности, 16,5 млн евро ЕИБ выделяет на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности", - говорится в сообщении.

Второе соглашение открывает путь для получения 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.

"Благодарны Банку за помощь в восстановлении инфраструктуры, которая была повреждена в результате российской агрессии.

Отдельно во время встречи с госпожой Кальвино обсудили финансирование в рамках нашего двустороннего сотрудничества. В целом портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Это проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики", - отметил Шмыгаль.

Также читайте: Украина выделит рекордные 739 млрд грн на производство и закупку оружия в 2025 году, - Шмыгаль

Он также отметил и другие неотложные приоритеты сотрудничества, которые требуют дальнейших инвестиций, в частности, пункты перехода и дорожная инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса, муниципалитетов и стабильность энергетического сектора.

Коснулись также экономических вопросов. Украинский премьер рассказал о ключевых бюджетных расходах на этот год и подчеркнул важность поддержки малого и среднего бизнеса.

"Ценим помощь в этом направлении. С начала полномасштабной войны ЕИБ мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро. Спасибо за весомый вклад в усиление устойчивости и развитие нашего государства", - резюмирует Шмыгаль.

Также читайте: ЕИБ выделит Украине 200 миллионов евро на восстановление ГЭС на Днепре

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что глава Европейского инвестиционного банка Кальвиньо прибыла с визитом в Киев.