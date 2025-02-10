РУС
В результате российского обстрела Никополя пострадало 2 человека, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 10 февраля российские войска ударили артиллерией по Никополю.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

В результате обстрела пострадали две женщины - 18 и 44 лет. Они в больнице в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.

Кроме того, повреждены частные дома, хозяйственная постройка, газопровод.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали дроном Никополь: двое раненых, мужчина в тяжелом состоянии. ФОТО

