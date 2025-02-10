В результате российского обстрела Никополя пострадало 2 человека, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 10 февраля российские войска ударили артиллерией по Никополю.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
В результате обстрела пострадали две женщины - 18 и 44 лет. Они в больнице в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.
Кроме того, повреждены частные дома, хозяйственная постройка, газопровод.
