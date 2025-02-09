Войска РФ атаковали дроном Никополь: двое раненых, мужчина в тяжелом состоянии. ФОТО
Днем 9 февраля 2025 года войска РФ атаковали дроном-камикадзе Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, два человека ранены в Никополе из-за вражеской атаки.
Пострадали мужчины 41 и 39 лет. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица. Будет лечиться амбулаторно. Другой - госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
В райцентре повреждены АЗС и автомобиль.
Также по уточненной информации, под утро агрессор ударил КАБом по Новопавловской громаде на Синельниковщине. Повреждены с десяток частных домов. Людей не задело.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль