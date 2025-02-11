Лидер "Добровольческого движения ОУН" Коханивский, погибший на фронте, награжден медалью "За оборону Украины". ФОТО
Лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский, который погиб защищая Харьковщину, награжден медалью "За оборону Украины".
Об этом сообщила его жена Екатерина, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я получила государственную награду "За оборону Украины" для Николая Коханивского, и мы с побратимами ездили к нашему комбату поздравить его с этим чествованием!
Интересно, что награда подписана президентом еще в августе 2022 года, тогда Николай еще официально не служил в ВСУ, а был добровольцем. И я даже не представляю, кто этот таинственный человек, представивший президенту добровольца Николая Коханивского к награждению... Но друг "Буревій" этого заслужил...", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для кшатрія немає кращої смерті чим померти в бою ...
Українці, героїчно Захищають Україну!
Приблуд95, що тікають від захисту України, зеленський одразу відзначив?!