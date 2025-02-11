РУС
Лидер "Добровольческого движения ОУН" Коханивский, погибший на фронте, награжден медалью "За оборону Украины". ФОТО

Лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский, который погиб защищая Харьковщину, награжден медалью "За оборону Украины".

Об этом сообщила его жена Екатерина, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я получила государственную награду "За оборону Украины" для Николая Коханивского, и мы с побратимами ездили к нашему комбату поздравить его с этим чествованием!

Интересно, что награда подписана президентом еще в августе 2022 года, тогда Николай еще официально не служил в ВСУ, а был добровольцем. И я даже не представляю, кто этот таинственный человек, представивший президенту добровольца Николая Коханивского к награждению... Но друг "Буревій" этого заслужил...", - говорится в сообщении.

Покойся з миром ,Микола, дякуємо Тобі за твоє життя , що покладено за Україну, за нас мирних старих , малих , жінок. Вічна пам'ять Герою !
10.02.2025 23:57 Ответить
Є дві славні смерті прославлені у віках - і одна з них за праве діло на полі бою ...
Для кшатрія немає кращої смерті чим померти в бою ...
11.02.2025 00:29 Ответить
Вічна пам'ять пану Миколі. Щира і світла людина. Покойся з миром, друже.
11.02.2025 02:20 Ответить
На таких, як він - стояла, стоїть та буде стояти наша Україна!
11.02.2025 07:37 Ответить
Через 2 роки зелена потвора нагородила Героя, а ви дякуете уроду?
11.02.2025 07:48 Ответить
Дякуємо, тобі Козаче!
Українці, героїчно Захищають Україну!
Приблуд95, що тікають від захисту України, зеленський одразу відзначив?!
11.02.2025 08:45 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
11.02.2025 11:02 Ответить
 
 