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Новости Арест генералов
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Арест генерала Галушкина: Жена лидера "Добровольческого движения ОУН" Кохановская опубликовала видео, где показано состояние фортификаций во время прорыва россиян на Харьковщине. ВИДЕО

Жена лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского Екатерина Коханивская опубликовала видео, на котором ее муж показывает сваленные в кучу "зубы дракона" во время прорыва россиянами государственной границы россиянами на Харьковщине в мае 2024 года.

Видео она опубликовала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это видео Николай Коханивский снимал 16 мая 2024 года для истории, через 5 дней после прорыва границы рашистами на Харьковщине, но просил меня не публиковать. Сейчас оперативная обстановка уже изменилась, и с разрешения побратимов можно обнародовать видео", - написала Екатерина Коханивская.

Также она заявила, что в 2022 году Галушкин будучи руководителем ТрО пытался приказом ликвидировать ДФТГ 25 "ОУН", еще когда орки стояли под Киевом.

"И только благодаря действиям и авторитету Степана Хмарыа, Виктора Шишкина и Виктора Жердицкого, которые подали в суд, Галушкин быстренько отменил свой приказ и восстановил наше подразделение", - рассказала она.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов вместе с тем заявил:

"Известный украинский политик Николай Коханивский, лидер организации ОУН, простым солдатом воевал в составе того же 415-го батальона, командир которого Илья Лапин задержан ГБР. 10 мая началось российское наступление, а Коханивский записал видео 16 мая со своей позиции возле села Липцы, где показал состояние подготовки к обороне. 10 июня солдат Коханивский, защищая Украину, погиб на этих позициях.

Видео сейчас обнародовали друзья Коханивского. Уголовное дело по событиям под Харьковом нужно, но круг подозреваемых должен быть значительно расширен, и степень ответственности каждого руководителя и каждого генерала должна быть определена в соответствии с занимаемой должностью".

бутусов

Напомним лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский погиб на Харьковщине в июне 2024 года.

Читайте также: Глава патрульной полиции Жуков прокомментировал повторный арест генерала Галушкина

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Читайте также: Экс-командира ОТГ "Харьков" Галушкина снова задержали. Выявлены новые факты в прорыве фронта на Харьковщине, - ГБР

Впоследствии работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Автор: 

Коханивский Николай (71) Сумская область (3258) Харьковщина (5577) Галушкин Юрий (41) Сумский район (237) война в Украине (4489) Лапин Илья (36) Горбенко Артур (30)


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Топ комментарии
+56
Дивно що до голови Харківської ова синєгубова питань немає. Як так то? Чи вірних президенту рухати не можна? Раз пішла така пінка то і що Чонгар цікаво би знати? Там Марченко винен а Кім -герой?
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22.01.2025 22:24
+44
Зе-влада, у БУДЬ ЯКИХ звинуваченнях, ЗАВЖДИ виходить на САМУ СЕБЕ!
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22.01.2025 22:23
+32
Брати військові!
Завжди знімайте свої "укріплення", "спорядження" та все інше!
Ці КРИМІНАЛЬНІ ДОКАЗИ вам обов'язково ************ у майбутньому!
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22.01.2025 22:27
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Приймати ці укріплення було службовим обов'язком Галушкіна, як командуючого ОТУ Харків! Ніхто крім нього не мав права приймати ці укріплення.
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23.01.2025 14:44 Ответить
Найкраще цю ситуацію описав Бутусов. Про мораль: чи варто звинувачувати ката за те, що відрубав голову Карлу І, якщо кат просто виконав команду фактично Олівера Кромвеля? Так, він формально вбивця. Але хто ж тоді Кромвель?
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22.01.2025 22:45 Ответить
Пи.Си. До речі, Кромвель теж був обезголовлений. Після повішання. Причому його голова провисіла над Вестмінстерським палацом на шестиметровій жердині 25 років, доки жердину не зламав буревій. Поховали голову через 300 років, в 1960-му, коли знайшли у якійсь приватній колекції. Голова Карла І після страти була прилита до тіла, тіло забальзамоване і з почестями поховане. От лише Кромвеля для страти витягли з могили, куди він потрапив після інфекційного захворювання.
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22.01.2025 23:12 Ответить
Тепер питання - хто відповідав за підготовку тих фортифікацій... цікаве питання..
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22.01.2025 22:39 Ответить
Раніше лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив про готовність внести заставу за екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна. Джерело: https://censor.net/ua/n3531685
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22.01.2025 22:43 Ответить
саме так !

Президент Порошенко, це той, який забеспечує ЗСУ !

.
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22.01.2025 22:51 Ответить
ні, той що ховає, вбив брата свого.....
і за час президентства збагатився в надцять міліардів раз
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22.01.2025 23:02 Ответить
Це той, який вносив застави за Павловського і Марченка, котрому вдячний кожен миколаївець і не тільки вони за те, що зупинив орків на півдні
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22.01.2025 23:05 Ответить
кривавими грошима за кривавих Генералів Кривавої Київської Хунти

вгадав, курва !

.
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22.01.2025 23:28 Ответить
Не навішуйте ярлики. Можливо сини Порошенка цілком законно супроводжували за кордон ... власну покалічену совість в інвалідному візку.
Якщо без жартів, то ті парубки мають призовний вік і як сини топ-політика зобов"язані для прикладу іншим громадянам як мінімум перебувати в Україні.
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22.01.2025 23:02 Ответить
а ви не припускаєте, що сини Порошенка будуть вбиті в перший же день перебування в війську ?
вбиті в спину, ЗЄрмаковськими кілерами

Олексій Порошенко служив в АТО офіцером мінометником, але під чужим прізвищем навіть при батьку-президенті

НЕ будемо хоча б у цьому дарувати привід кацапам поскакати на нашому горі
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22.01.2025 23:07 Ответить
"юра картавий" піщов в ТРО добровольцем з онкологією
і син його служив чи ще служить

а де ти зараз курва ЗЄльонсько-кацапська ?

.
.
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22.01.2025 23:31 Ответить
хто там любить захищати хенералів? хтось хоча б курсі які зарплати і премії в генералів? це обраховується мільйонами, якщо хтось не знає, це не якісь всрані 100 тис для простих смертних на передку в окопах
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22.01.2025 22:52 Ответить
хатите комитеты сАлдатских депутатов ?

НЕ дождьотесь !
в рашці серед штурмовиків на милицях агітуй !

.
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22.01.2025 23:10 Ответить
а чого не порівнюєш зарплатню генералів с зарплатнею депутатів, чи керівника УкрПошти?!
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23.01.2025 01:44 Ответить
Чомусь досить часто гонять на українських генералів терміново зареєстровані, кілька днів тому на форумі ЦН.
Чому не реєструвались раніше, щоб висловити обурення тисячами бракованих мін, якими Зермаки "озброюють" наших бійців, або десятками мільйонів доларів, які "нізвідки" з'явились у призначенців Зермаків під час кривавої війни?
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23.01.2025 11:41 Ответить
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23.01.2025 18:15 Ответить
Банальний саботаж з боку відповідальних посадовців та нехлюйство військового командування. Наслідком має бути кримінальне провадження.
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22.01.2025 22:53 Ответить
Зелена пліснява з кацапським запахом. І починаючи з 2019 року з'їла нашу країну і наше таке хороше майбутнє.
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22.01.2025 23:00 Ответить
А синегубов в какой норе сидит? Что-то его там не видно.
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22.01.2025 23:20 Ответить
Галушкіна за грати. Всраті захисники генералів повсиралися. Отаке як на відео по всій півночі Харківської області. Все оту, всі брехуни менти, всі посадовці нічого не робили цілий рік. Просто тупо получали зарплату і ділили відкати. Ха ха ха.
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22.01.2025 23:32 Ответить
мімо !!!

друга та третя лінії оборони споруджувались синєгубовим

.
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22.01.2025 23:34 Ответить
на першій лінії тільки окопи
де техніка для фортифікацій

що?
Порох привезе ?
звісно що привезе, але на всіх НЕ вистачить
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23.01.2025 01:40 Ответить
Швидше за все, справу побудували на тому, що генерали підписали акти приймання, засвідчивши, що все зроблено, як слід.
І Синєгубов покаже ці акти з підписами, мовляв, ми все зробили, як треба.
Інша справа, якщо генералам хтось дав вказівку "підписуй і не вий..буйся"...
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23.01.2025 11:43 Ответить
Торік на Цензорі стояв несамовитий гавкіт про те шо - командування яке просрало оборону кордону під Харковом - жесточайшим образом покарать , наказать , розіп'ять і тд.
Тепер крикуни перевзулися і вже волають - ніц , нє займать .
Отак і переможемо ..
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22.01.2025 23:39 Ответить
Щоб загребсти будь якого генерала треба рік збирати матеріали. Наші колективні звернення на гарячі лінії зі скаргами на цих генералів лежать місяцями. Багато справ взагалі лежать в столах. Він рік не доповідав про проблеми. І із за цього втрачено Вовчанськ і села і вже тисячі життів. Я не розумію, чому оцих командирів не читають за втрати. Ха ха ха.
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23.01.2025 00:00 Ответить
Сподіватимусь на справедливе розслідування. А от, що ніяк не зрозумію, чому Чонгар 2022 року не на часі, а Харківська область 2024 року на часі...
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23.01.2025 12:16 Ответить
То у нас фортифікації зводять бойові підрозділи?

А мільярди грошей, які розпиляли афілійовані з ОП фірми, тоді на що йшли?
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22.01.2025 23:35 Ответить
Оппа. А може цей Галушкін - продажний рашистський агент, роль якого - саботаж спротиву агресії пітьми?
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22.01.2025 23:36 Ответить
мімо !!!

друга та третя лінії оборони споруджувались синєгубовим


.
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22.01.2025 23:40 Ответить
Щось тебе забагато тут сьогодні
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23.01.2025 11:42 Ответить
тебе забув спитати скільки мене треба на Цензорі

.
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23.01.2025 16:52 Ответить
В нас укріплення будують цивільні. Хоч галушкін і совковий бєздарь, але це пройб помлінії зеленського в першу чергу
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22.01.2025 23:40 Ответить
Оце якраз воно і є. Галушкін не споруджує, а доповідає про те що споруджено. Кацапський агент нічого не робив і через це втрачено тисячі життів.
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23.01.2025 00:03 Ответить
Наша вища влада працює на рашу. Люди добрі, невже ви цього не бачите?
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23.01.2025 13:11 Ответить
На "продажний рашистський агент" беріть вище, бо не галушкін головний в спецоперації кремля "слуга народа".
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23.01.2025 13:14 Ответить
З давніх часів орда в боях в лісисто-болотистій місцевості використовує тактику обходу вузлів оборони дрібними тактичними групами з флангів, і назву дали специфічну -просачіваніє в тил протівніка. Так діяли війська орди у 1914 році в Східній Прусії, в Білорусі 1944, Угорщині 1944 року. Віддаль від кордону до Вовчанська 3 км, до Ліпців біля 6 км. Це і є те гальмо, яке унеможливлювало побудову фортифікацій взводних,ротних та батальонних опорних пункців -пряма зона ураження для арти,авіації тощо. По моєму головне в іншому. Як стало відомо, кацапи знали про наступ в Курській області ще на початку його планування в лютому 2024. Серед упрьоков Генералу від Бубона була відмова від проведення операцій на другорядних напрямках. І причина цього одна -дуалізм в командуванні- Просирський з корєшками проводив тактичні операції у відриві від загального плану оборони. Підтвердження -Бубон привітав Генерала з днем народження через три тижні, якраз у днюху Просирського. І арешт Галушкіна, чєловєка із орбіти Просирського-Павлюка це теж саме, що і арешт Сашка, мама якого любить швидкість -перевести стрілки на крайнього.
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22.01.2025 23:49 Ответить
В цій публікації є все - образа пані Катерини на генерала Галушко , а потім помста . І ні слова звинувачення Зе , який привів своїми діями до повномасштабної війни . До речі покійний Степан Хмара , якого вона згадала , колись , на хвилі рожевих свинок білецького , назвав пана Порошенка " "очільником корупції " На всі сто вона буде в суді свідчити проти генерала . ОУН готується до виборів , як і білецький ? Ну-ну...((
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23.01.2025 00:08 Ответить
Реальні наслідки, сидіння на Банковій, немічної групи осіб, підконтрольних єрмаку-зеленському!
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23.01.2025 01:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_GtC5cIJIZM Військових роблять цапами-відбувайлами? Гучний скандал із ДБР!
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23.01.2025 03:20 Ответить
Як невдобно получилось...
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23.01.2025 04:18 Ответить
Чергове однозначне наживання на війні. Але для простого народу досі в усьому винен Порошенко.
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23.01.2025 06:02 Ответить
Цинізм режиму Зеленського не знає меж. У 2022 році з державного бюджету на будівництво фортифікацій у Харківській області пішло 300 млн грн. У 2023 році з держбюджету -1 tel:361 361 582 311 гр. з обласного бюджету - tel:83 83 600 369 грн. У 2024 році з держбюджету - tel:5 5 681 166 953 гр. з обласного бюджету tel:5 5 718 497 683 гр. Усього на фортифікацію Харківщини витрачено tel:13 13 144 847 316 гривен. У квітні 2024 року Зеленський особисто "проінспектував" палички і сіточки на які вбухано з держбюджету більше 13 млрд. гривен. А винен у тому, що російські війська не помітили "лінію оборони" Харківщини при прориві, якийсь генерал із ТРО.
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23.01.2025 08:39 Ответить
Дивлячись на цифри, десь плаче "стіна Яценюка".
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23.01.2025 11:44 Ответить
авжеж, бо та стіна була побудована за сльози кішки
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23.01.2025 16:55 Ответить
В 22-му році вирішальну роль у врятуванні Харкова відіграв Дудін.
Де він зараз,ось звідки треба починати?
Дивно,про нього ні слова,навіть на сайті.
До речі,нині суд над іншим героєм російсько-української війни,в Кропивницькому.
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23.01.2025 13:12 Ответить
ліквідація ДФТГ була на руку ворогу,зараз ми могли мати боєздатні та мотивовані підрозділи здебільшого непредатних до служби,але бажаючих бити ворога.Можна булоб задіяти ці підрозділи для охорони,освободити від завдань в тилу поліцію,нацгвардії,мвг для ппо,але....
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23.01.2025 10:07 Ответить
Не було там Безуглої,в хорошому розумінні((Знімати київського коменданта Сцирскава.Цей все просте,бо совок,москаль і картограф.
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23.01.2025 11:37 Ответить
Мені здається, що навесні щось має відбутися заради спасіння України, а точніше того, що залишилося.
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23.01.2025 11:47 Ответить
так їх особисто президент перевіряв, ну як-же так !
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23.01.2025 12:22 Ответить
саме так !

а ще є інтервью на фоні бліндажа

.
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23.01.2025 16:57 Ответить
Загалом,винен вгк,гк, ставка,мо,які не спромоглися організувати якісну оборону.Між іншим,як і тепер на Донбасі,тільки в значно більшому розмірі.
Кого зермак буде карати,коли здасть Донбас?
Звісно,сирок.Звалять невдачі на Донбасі,провал курської.Ще кілька вищих офіцерів,тільки не найвеличніший.Ну,а козир,який і все розставляє-поза кадром.
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23.01.2025 12:24 Ответить
Голосували? А тепер, язичок - в дупцю. ОТОЖ- БО й воно, тепер тiльки нюхайте, МОВЧКИ.
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23.01.2025 13:07 Ответить
І що тепер?! До дупи це все!
Так Ви всі, в тому числі й військові, за цей бардак-балаган в 2019 році проголосували в кількості 73%! При тому 3 рази: на президентських, парламетських та місцевих виборах.
Тепер все розхльобуйте та не плачте. Аля-Відерчі! Хай самі зіжруть своє гівно!
А відповідати будуть однозначно, й будуть реальні терміни позбавлення волі.
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23.01.2025 13:08 Ответить
так це "диверсія" ст. 113 кримінального кодексу України.
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23.01.2025 14:40 Ответить
Березовый сок

Питання відповідальності керівників - ключове для розуміння ситуації, яка зараз склалася на фронті і в державі.

Всім, хто хоч в якісь мірі дотичний до армії, прекрасно зрозуміло, чому молодші командири брешуть старшим командирам, старші командири брешуть Головнокомандувачу, а Головнокомандувач бреше Верховному Головнокомандувачу.

А раптом хто не знає, розкажу. Такий кругообіг брехні в ЗСУ склався не тому, що в нас, ніби-то "совєцькі" генерали, як нас переконує одна юродива пісєчка.

Насправді, проблема в тому, що наш Верховний Головнокомандувач не любить поганих новин і любить сталінське "Ні шагу назад!!!" Саме через цю нелюбов Верховного до об'єктивної реальності, Сирський вимагає від підлеглих хороших новин за будь-яку ціну. І так по всьму ланцюжку генерали дрючать полковників, полковники -майорів, майори - лейтенантів, лейтенанти - солдатів.

Будь яка погана новина гарантовано засмутить начальника, бо йому треба доповідати вищому начальнику. І військові командири брешуть, недоговорюють, маніпулюють фактами для того, щоб зберегти посаду.

І коли підрозділи без підготовки кидають у зустрічний бій, щоб повернути втрачену позицію, це ж не від того, що командири некомпетентні і нічого не розуміють. Все вони прекрасно розуміють. Просто якщо лейтенант втратить позицію, Зеленський ввалить Сирському, а Сирський ввалить всім по вертикалі і комбат з комбригом ризикують злетіти з посад.

Маразм? Дурня? Ідіотизм? Так. Але хороші новини для Верховного - понад усе.

Тому, якщо пішла така п'янка і для виправдання невдач на фронті під суд пішли бойові командири, то справедливо було б судити і тих, хто віддавав їм накази, хто вимагав хороших новин.

Бо як би не хотілося політикам перекласти вину за те, що вони "*****@лі" на військових - не вийде. Суспільство - не таке дурне, щоб не розуміти, звідки вітер віє.

За наругу над армією політики обов'язково понесуть відповідальність. Електоральну і, я сподіваюся, фізичну і юридичну. (c) Сергій Марченко (https://www.facebook.com/share/1AnZxsorGC/)
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23.01.2025 15:02 Ответить
Та коли вже рабів почнуть роздавати? Обіцяли кожному Українцю по два кацапи. Мені вже набридло чекати. Я втомився.
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23.01.2025 15:11 Ответить
обіцяли не роздавати а дозволити. Тому сам добувай, втомлений.
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11.02.2025 08:35 Ответить
Кінчена ЗЕ-зрадота ліліПутінських засланців!!! Всих ОП-ешнників у штраф-бат!Най кров*ю змивають власну зрадоту! українського народу!!!
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23.01.2025 15:46 Ответить
Будь які наміри, мотиви та дії влади в цьому випадку будуть негативними, це не спрацює. Не можуть цивільні звинувачувати і судити військових за військові дії.... Без військових правоохоронних інституцій це призвиде до трагічних наслідків для країни в майбутньому
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25.01.2025 19:52 Ответить
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