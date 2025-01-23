Арест генерала Галушкина: Жена лидера "Добровольческого движения ОУН" Кохановская опубликовала видео, где показано состояние фортификаций во время прорыва россиян на Харьковщине. ВИДЕО

Жена лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского Екатерина Коханивская опубликовала видео, на котором ее муж показывает сваленные в кучу "зубы дракона" во время прорыва россиянами государственной границы россиянами на Харьковщине в мае 2024 года.

Видео она опубликовала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это видео Николай Коханивский снимал 16 мая 2024 года для истории, через 5 дней после прорыва границы рашистами на Харьковщине, но просил меня не публиковать. Сейчас оперативная обстановка уже изменилась, и с разрешения побратимов можно обнародовать видео", - написала Екатерина Коханивская.

Также она заявила, что в 2022 году Галушкин будучи руководителем ТрО пытался приказом ликвидировать ДФТГ 25 "ОУН", еще когда орки стояли под Киевом.

"И только благодаря действиям и авторитету Степана Хмарыа, Виктора Шишкина и Виктора Жердицкого, которые подали в суд, Галушкин быстренько отменил свой приказ и восстановил наше подразделение", - рассказала она.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов вместе с тем заявил:

"Известный украинский политик Николай Коханивский, лидер организации ОУН, простым солдатом воевал в составе того же 415-го батальона, командир которого Илья Лапин задержан ГБР. 10 мая началось российское наступление, а Коханивский записал видео 16 мая со своей позиции возле села Липцы, где показал состояние подготовки к обороне. 10 июня солдат Коханивский, защищая Украину, погиб на этих позициях.

Видео сейчас обнародовали друзья Коханивского. Уголовное дело по событиям под Харьковом нужно, но круг подозреваемых должен быть значительно расширен, и степень ответственности каждого руководителя и каждого генерала должна быть определена в соответствии с занимаемой должностью".

Напомним лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский погиб на Харьковщине в июне 2024 года.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

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Впоследствии работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.