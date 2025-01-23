Арест генерала Галушкина: Жена лидера "Добровольческого движения ОУН" Кохановская опубликовала видео, где показано состояние фортификаций во время прорыва россиян на Харьковщине. ВИДЕО
Жена лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского Екатерина Коханивская опубликовала видео, на котором ее муж показывает сваленные в кучу "зубы дракона" во время прорыва россиянами государственной границы россиянами на Харьковщине в мае 2024 года.
Видео она опубликовала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Это видео Николай Коханивский снимал 16 мая 2024 года для истории, через 5 дней после прорыва границы рашистами на Харьковщине, но просил меня не публиковать. Сейчас оперативная обстановка уже изменилась, и с разрешения побратимов можно обнародовать видео", - написала Екатерина Коханивская.
Также она заявила, что в 2022 году Галушкин будучи руководителем ТрО пытался приказом ликвидировать ДФТГ 25 "ОУН", еще когда орки стояли под Киевом.
"И только благодаря действиям и авторитету Степана Хмарыа, Виктора Шишкина и Виктора Жердицкого, которые подали в суд, Галушкин быстренько отменил свой приказ и восстановил наше подразделение", - рассказала она.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов вместе с тем заявил:
"Известный украинский политик Николай Коханивский, лидер организации ОУН, простым солдатом воевал в составе того же 415-го батальона, командир которого Илья Лапин задержан ГБР. 10 мая началось российское наступление, а Коханивский записал видео 16 мая со своей позиции возле села Липцы, где показал состояние подготовки к обороне. 10 июня солдат Коханивский, защищая Украину, погиб на этих позициях.
Видео сейчас обнародовали друзья Коханивского. Уголовное дело по событиям под Харьковом нужно, но круг подозреваемых должен быть значительно расширен, и степень ответственности каждого руководителя и каждого генерала должна быть определена в соответствии с занимаемой должностью".
Напомним лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский погиб на Харьковщине в июне 2024 года.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Впоследствии работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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Президент Порошенко, це той, який забеспечує ЗСУ !
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і за час президентства збагатився в надцять міліардів раз
вгадав, курва !
.
Якщо без жартів, то ті парубки мають призовний вік і як сини топ-політика зобов"язані для прикладу іншим громадянам як мінімум перебувати в Україні.
вбиті в спину, ЗЄрмаковськими кілерами
Олексій Порошенко служив в АТО офіцером мінометником, але під чужим прізвищем навіть при батьку-президенті
НЕ будемо хоча б у цьому дарувати привід кацапам поскакати на нашому горі
і син його служив чи ще служить
а де ти зараз курва ЗЄльонсько-кацапська ?
.
.
НЕ дождьотесь !
в рашці серед штурмовиків на милицях агітуй !
.
Чому не реєструвались раніше, щоб висловити обурення тисячами бракованих мін, якими Зермаки "озброюють" наших бійців, або десятками мільйонів доларів, які "нізвідки" з'явились у призначенців Зермаків під час кривавої війни?
друга та третя лінії оборони споруджувались синєгубовим
.
де техніка для фортифікацій
що?
Порох привезе ?
звісно що привезе, але на всіх НЕ вистачить
І Синєгубов покаже ці акти з підписами, мовляв, ми все зробили, як треба.
Інша справа, якщо генералам хтось дав вказівку "підписуй і не вий..буйся"...
Тепер крикуни перевзулися і вже волають - ніц , нє займать .
Отак і переможемо ..
А мільярди грошей, які розпиляли афілійовані з ОП фірми, тоді на що йшли?
друга та третя лінії оборони споруджувались синєгубовим
.
.
Де він зараз,ось звідки треба починати?
Дивно,про нього ні слова,навіть на сайті.
До речі,нині суд над іншим героєм російсько-української війни,в Кропивницькому.
а ще є інтервью на фоні бліндажа
.
Кого зермак буде карати,коли здасть Донбас?
Звісно,сирок.Звалять невдачі на Донбасі,провал курської.Ще кілька вищих офіцерів,тільки не найвеличніший.Ну,а козир,який і все розставляє-поза кадром.
Так Ви всі, в тому числі й військові, за цей бардак-балаган в 2019 році проголосували в кількості 73%! При тому 3 рази: на президентських, парламетських та місцевих виборах.
Тепер все розхльобуйте та не плачте. Аля-Відерчі! Хай самі зіжруть своє гівно!
А відповідати будуть однозначно, й будуть реальні терміни позбавлення волі.
Питання відповідальності керівників - ключове для розуміння ситуації, яка зараз склалася на фронті і в державі.
Всім, хто хоч в якісь мірі дотичний до армії, прекрасно зрозуміло, чому молодші командири брешуть старшим командирам, старші командири брешуть Головнокомандувачу, а Головнокомандувач бреше Верховному Головнокомандувачу.
А раптом хто не знає, розкажу. Такий кругообіг брехні в ЗСУ склався не тому, що в нас, ніби-то "совєцькі" генерали, як нас переконує одна юродива пісєчка.
Насправді, проблема в тому, що наш Верховний Головнокомандувач не любить поганих новин і любить сталінське "Ні шагу назад!!!" Саме через цю нелюбов Верховного до об'єктивної реальності, Сирський вимагає від підлеглих хороших новин за будь-яку ціну. І так по всьму ланцюжку генерали дрючать полковників, полковники -майорів, майори - лейтенантів, лейтенанти - солдатів.
Будь яка погана новина гарантовано засмутить начальника, бо йому треба доповідати вищому начальнику. І військові командири брешуть, недоговорюють, маніпулюють фактами для того, щоб зберегти посаду.
І коли підрозділи без підготовки кидають у зустрічний бій, щоб повернути втрачену позицію, це ж не від того, що командири некомпетентні і нічого не розуміють. Все вони прекрасно розуміють. Просто якщо лейтенант втратить позицію, Зеленський ввалить Сирському, а Сирський ввалить всім по вертикалі і комбат з комбригом ризикують злетіти з посад.
Маразм? Дурня? Ідіотизм? Так. Але хороші новини для Верховного - понад усе.
Тому, якщо пішла така п'янка і для виправдання невдач на фронті під суд пішли бойові командири, то справедливо було б судити і тих, хто віддавав їм накази, хто вимагав хороших новин.
Бо як би не хотілося політикам перекласти вину за те, що вони "*****@лі" на військових - не вийде. Суспільство - не таке дурне, щоб не розуміти, звідки вітер віє.
За наругу над армією політики обов'язково понесуть відповідальність. Електоральну і, я сподіваюся, фізичну і юридичну. (c) Сергій Марченко (https://www.facebook.com/share/1AnZxsorGC/)