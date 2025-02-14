Россияне ночью атаковали беспилотниками Киевщину, работала ПВО, есть сбитые цели. ФОТОрепортаж

В ночь на 14 февраля россияне атаковали Киевскую область беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

"Враг не прекращает терроризировать Киевскую область. Ночью область была атакована БПЛА. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

В Фастовском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складских помещений. Пожар ликвидирован.

В Бориспольском районе обломки сбитой цели упали на территорию частного домовладения.

