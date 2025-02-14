Россияне ночью атаковали беспилотниками Киевщину, работала ПВО, есть сбитые цели. ФОТОрепортаж
В ночь на 14 февраля россияне атаковали Киевскую область беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
"Враг не прекращает терроризировать Киевскую область. Ночью область была атакована БПЛА. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.
В Фастовском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складских помещений. Пожар ликвидирован.
В Бориспольском районе обломки сбитой цели упали на территорию частного домовладения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex Smith
показать весь комментарий14.02.2025 11:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль