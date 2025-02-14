Сутки на Херсонщине: враг бил по социальной инфраструктуре. Ночью ударил по учреждениям здравоохранения Херсона. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 39 населенных пунктов Херсонщины. Ночью россияне обстреляли медицинские учреждения
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 14 частных домов. также оккупанты изуродовали частные автомобили", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения.
По информации начальник Херсонской ГВА Романа Мрочко, ночью россияне ударили по учреждениям здравоохранения. Среди них - детская поликлиника.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждено более 100 окон", - отметил Мрочко.
