818

С временно оккупированных территорий вернули еще восьмерых детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

14 февраля с временно оккупированных Россией территорий на подконтрольную Украине удалось вернуть еще восьмерых детей.

Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня имеем чрезвычайно светлую весть: 8 украинских детей возвращаются домой и воссоединяются со своими родными", - написал Лубинец.

повернення дітей з ТОТ

Омбудсмен рассказал, что удалось вернуть детей из Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Дети были разъединены со своими родными из-за войны и оккупации, а некоторые потеряли родителей. Среди возвращенных несовершеннолетних есть родные братья и сестры.

повернення дітей з ТОТ

В частности, по словам Уполномоченного, с двумя своими сыновьями впервые за долгое время увиделась женщина, которая была незаконно задержана и осуждена россиянами на ВОТ.

повернення дітей з ТОТ

повернення дітей з ТОТ

"Опекуном детей была бабушка. Но теперь они воссоединились и с мамой", - рассказал Лубинец.

повернення дітей з ТОТ

Возвращение детей осуществили в рамках программы Bring Kids Back UA. Посредником выступил Катар.

Читайте также: Из российской оккупации вернули четырех детей

 

дети (6737) оккупация (10305) возврат (278) Лубинец Дмитрий (502)
Гарна новина...
14.02.2025 22:27 Ответить
А де їх батьки ?
15.02.2025 08:07 Ответить
 
 