С временно оккупированных территорий вернули еще восьмерых детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
14 февраля с временно оккупированных Россией территорий на подконтрольную Украине удалось вернуть еще восьмерых детей.
Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня имеем чрезвычайно светлую весть: 8 украинских детей возвращаются домой и воссоединяются со своими родными", - написал Лубинец.
Омбудсмен рассказал, что удалось вернуть детей из Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Дети были разъединены со своими родными из-за войны и оккупации, а некоторые потеряли родителей. Среди возвращенных несовершеннолетних есть родные братья и сестры.
В частности, по словам Уполномоченного, с двумя своими сыновьями впервые за долгое время увиделась женщина, которая была незаконно задержана и осуждена россиянами на ВОТ.
"Опекуном детей была бабушка. Но теперь они воссоединились и с мамой", - рассказал Лубинец.
Возвращение детей осуществили в рамках программы Bring Kids Back UA. Посредником выступил Катар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль