Поджигал авто полиции и военных: в Запорожье мужчина приговорен к 7 годам заключения, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В Запорожье местный житель признан виновным в препятствовании деятельности ВСУ, умышленном поджоге военного и полицейского транспорта, а также незаконном хранении наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что в конце сентября 2024 года обвиняемый, имевший наркотическую зависимость, получил через мессенджер предложение за деньги уничтожать военный и спецтранспорт. В октябре он поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, а вскоре - еще одну машину, принадлежавшую ГУ Нацполиции в Запорожской области. Совершенные преступления он фиксировал на мобильный телефон.

По публичному обвинению прокуроров Запорожской областной прокуратуры местный житель приговорен к 7 годам. Ему инкриминировали препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога и незаконное хранение наркотиков (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

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