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Россияне дважды атаковали Константиновку: ранены два спасателя, двое полицейских и руководитель ГВА. ФОТО

Сегодня, 17 февраля, российские войска обстреляли спасателей ГСЧС во время доставки воды мирным жителям Константиновки в Донецкой области. Вследствие повторного удара ранены полицейские и руководитель ГВА.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в г.Константиновка Донецкой области, во время подвоза жизненно необходимой воды российские оккупанты открыли огонь по спасателям. По предварительным данным, удар нанесен с FPV-дрона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела двое спасателей получили ранения, также повреждена автоцистерна для подвоза питьевой воды.

Сообщается, что пострадавшие доставлены в больницу Константиновки, их состояние оценивается как средней тяжести.

Россияне ударили по спасателям в Константиновке
Россияне ударили по спасателям в Константиновке

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Обновленная информация

Как рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, по предварительной информации, враг дважды атаковал город FPV-дроном. Первый удар пришелся по автоцистерне с водой, а второй – по эвакуационной команде, приехавшей на помощь двум раненым спасателям.

Вследствие второго удара ранения получили еще три человека: двое полицейских и руководитель местной военной администрации.

Росіяни вдарили по рятувальниках у Костянтинівці

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны России против Украины погибли 100 спасателей, еще 430 получили ранения.

Автор: 

обстрел (28205) Донецкая область (10119) спасатели (209) Краматорский район (417) Константиновка (1819)


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Ударів у відповідь як завжди не буде. Бо можуть постраждати рассіани. Непокаране зло буде постійно повертатись.
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17.02.2025 17:15 Ответить
Я не розумію толку " каністри" з нафтою на росії бити? Не дієвіше там Москву/ Пітер без світла чи води залишити?
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17.02.2025 19:20 Ответить
шкода хлопців!!!!і повага їм за їх роботу!!!
а фото якісь незрозумілі...
хотілобся порівняти машини тамтешніх поліцейських та дснс з пікапами у тилових поліцейських які крім своєї особистої дупи нічого не возять, та крузаками генералів поліції за 200 к баксів
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17.02.2025 19:31 Ответить
 
 