Россияне дважды атаковали Константиновку: ранены два спасателя, двое полицейских и руководитель ГВА. ФОТО
Сегодня, 17 февраля, российские войска обстреляли спасателей ГСЧС во время доставки воды мирным жителям Константиновки в Донецкой области. Вследствие повторного удара ранены полицейские и руководитель ГВА.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в г.Константиновка Донецкой области, во время подвоза жизненно необходимой воды российские оккупанты открыли огонь по спасателям. По предварительным данным, удар нанесен с FPV-дрона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела двое спасателей получили ранения, также повреждена автоцистерна для подвоза питьевой воды.
Сообщается, что пострадавшие доставлены в больницу Константиновки, их состояние оценивается как средней тяжести.
Обновленная информация
Как рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, по предварительной информации, враг дважды атаковал город FPV-дроном. Первый удар пришелся по автоцистерне с водой, а второй – по эвакуационной команде, приехавшей на помощь двум раненым спасателям.
Вследствие второго удара ранения получили еще три человека: двое полицейских и руководитель местной военной администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны России против Украины погибли 100 спасателей, еще 430 получили ранения.
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а фото якісь незрозумілі...
хотілобся порівняти машини тамтешніх поліцейських та дснс з пікапами у тилових поліцейських які крім своєї особистої дупи нічого не возять, та крузаками генералів поліції за 200 к баксів