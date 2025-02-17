Украинские саперы завершили курс подготовки в Косово и получили высшую международную квалификацию специалистов по разминированию. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Косово украинские саперы и специалисты по противоминной деятельности завершили курс подготовки и получили квалификацию специалистов по разминированию уровня 3+ (IMAS EOD LEVEL 3+). Военнослужащие Сил обороны, которые прошли этот курс, вернулись в Украину после обучения в тренировочном центре MAT Kosovo. Курс был организован по инициативе и финансовой поддержке канадской неприбыльной организации Mriya Aid.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил начальник управления противоминной деятельности, заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский, этот курс позволил украинским саперам не только получить новые практические навыки, но и обменяться опытом с международными инструкторами, которые имеют опыт выполнения задач в таких странах, как Ирак, Ливия, Афганистан, на Балканах и в других нестабильных регионах.

"Сейчас специалисты по разминированию все чаще сталкиваются с новыми типами боеприпасов, в том числе с такими, которые запрещены международными конвенциями. Оккупанты используют эти боеприпасы для уничтожения гражданского населения и минирования наших территорий. Для эффективного выполнения задач по разминированию мы должны постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки, изучать опыт других стран и внедрять лучшие практики в работе саперных групп", - подчеркнул Шуварский.

Во время учебы украинские саперы получили практические навыки по разминированию различных боеприпасов, в частности наземного и воздушного базирования, управляемых, боеприпасов, содержащих обедненный уран, компоненты ракетного топлива, химические отравляющие вещества и авиационные бомбы различного назначения.

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Руководитель канадской неприбыльной организации Mriya Aid Леся Грейндер отметила: "Это обучение является важным шагом в повышении квалификации украинских саперов и поддержке их усилий в обеспечении безопасности на освобожденных территориях. Мы в Mriya Aid гордимся тем, что можем способствовать укреплению национального потенциала Украины в этой критически важной области. Предоставление профессиональной подготовки таким специалистам позволяет не только эффективно обезвреживать взрывоопасные предметы, но и сохранять их жизнь и жизнь и безопасность мирного населения".

Об Mriya Aid

Mriya Aid была основана в феврале 2022 года канадскими специалистами в области обороны, безопасности и управления. Команда Mriya Aid фокусируется на поддержке украинских военных и экстренных служб для обеспечения выживания как на индивидуальном уровне на фронте, так и на социальном уровне через медицинскую инфраструктуру и разминирование в громадах, пострадавших от войны. С начала широкомасштабного вторжения было обучено более 220 украинских специалистов по разминированию.

MAT Kosovo, сертифицированный тренировочный центр, работает с 1999 года и считается одним из лучших в Европе и в мире. Этот центр готовит саперов из разных стран мира, предоставляя им не только теоретические знания, но и практический опыт.

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