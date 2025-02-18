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На танкере "Seajewel", перевозившему российскую нефть в обход санкций, прогремели взрывы у берегов Италии. ФОТО

В итальянском городе Савона, расположенном на севере страны, прогремели два взрыва на нефтяном танкере "Seajewel", который был пришвартован в нескольких километрах от побережья. По данным СМИ, судно перевозило нефть из России в Европу в обход санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на IVG.

По данным итальянского издания IVG, пока причина взрывов неизвестна. Но экипаж судна сообщил, что слышал два громких удара, а листки поврежденного корпуса вогнуты внутрь - это указывает на вероятное размещение взрывных устройств на судне. Еще одни факторы, подтверждающие теорию о взрывном устройстве, - это то, что повреждение расположено ниже ватерлинии, и гибель рыбы рядом с танкером.

Также читайте: Танкер с мазутом тонет в порту Ленинградской области, - СМИ

взрыв на танкере Seajewel
взрыв на танкере Seajewel

Береговая охрана Савоны проводит расследование на месте совместно с водолазами. Пока следователи не разглашают дополнительную информацию.

Seajewel - это один из танкеров, который загружался в России трижды в 2024 году (в феврале, марте и мае) и возвращался обратно после каждой разгрузки.

Читайте также: Германия не разрешила танкеру "теневого флота" РФ покинуть ее воды: будут выяснять, не пытается ли судно обойти эмбарго ЕС

Ранее издание "Украинская правда" выяснила, что танкер Seajewel был замечен во время разгрузки в румынском порту Констанца после прибытия из турецкого порта Джейхан. Источники в правоохранительных органах сообщили, что танкер должен был направляться в российский город Новороссийск для перегрузки.

Автор: 

Италия (1657) нефть (1938) санкции (11569) танкер (150)


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Топ комментарии
+33
А що, є місця до кацапи ще не насрали???
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18.02.2025 08:55 Ответить
+29
Було б файно шоб кацапи засрали щей середземне мора своїм мазутом
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18.02.2025 08:46 Ответить
+27
Немає... Товариш був у антарктичній експедиції. Так казав, що найбільш "засрано сміттям саме навкруги кацапської станції... Йому про це казали британці, американці та поляки...
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18.02.2025 09:15 Ответить
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Було б файно шоб кацапи засрали щей середземне мора своїм мазутом
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18.02.2025 08:46 Ответить
А що, є місця до кацапи ще не насрали???
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18.02.2025 08:55 Ответить
Немає... Товариш був у антарктичній експедиції. Так казав, що найбільш "засрано сміттям саме навкруги кацапської станції... Йому про це казали британці, американці та поляки...
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18.02.2025 09:15 Ответить
Недарма ж про них кажуть - де живуть, там й серуть..
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18.02.2025 09:36 Ответить
Основна маса тварин мітять кордони ділянок свого проживання саме за допомогою екскрементів... Котячі та собачі обсцикають вертикальні поверхні. Ведмежы та примати - серуть та деруть кору на дереваї. Бегемоти серуть у водойму і хвостом розкидають гімно в різні боки. Бобри та кунячі - оббризкують нерухомі об"єкти за допомогою спеціальних анальних залоз. Кацапи роблять те саме... Обсцикання та обсирання ЧУЖОГО - це у них "претензія на його присвоєння". Така собі "заявка на власність"... Покійний дід колись процитував "частушку", яку співали кацапи, їдучи з війни:
"Мы в "европах" пабывали,
И дела там ладили...
На перила мы насрали
и в рояль нагадили..."
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18.02.2025 09:48 Ответить
Вони це повністю самі і підтвердили у Бучі та Ірпені понасиравши на підлоги в квартирах та оселях, які вони грабували та там жили.
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18.02.2025 11:43 Ответить
Не бажай людям те, чого не бажаеш собi та своеi родинi.😏😠
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18.02.2025 09:12 Ответить
я бачу в реченні сарказм. а ти з рівнем домогосподарки бачиш там прямоту.
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18.02.2025 09:26 Ответить
Бо я по життю прямолiнiйна людина. Так, зараз я домогосподарка, бо пенсiонерка 72 рочкiв, але менi хватило розуму не голосувати за зелю в 19 роцi та i не збираюся робити це надалi...😏
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18.02.2025 16:41 Ответить
ну лише недоклепана може хизуватися прямолінійністю. одзнака дури.
ти зплигнула з теми - тебе ніхто не питав, за кого ти голосувала. питання в тому, що ти обмежена. совок фореве.
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19.02.2025 08:44 Ответить
Ваше мненie важливо для мене, пишить iсчо...😏😁😂
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19.02.2025 09:06 Ответить
Рибу глушили?
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18.02.2025 08:48 Ответить
Італійська мафія красавчики.
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18.02.2025 08:48 Ответить
Cудно, маючи назву "Морська коштовність" чи то "Морський дорогоцінний камінь", перевозить орківське гівно. Звідси і всі негаразди.
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18.02.2025 08:49 Ответить
Санкции?
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18.02.2025 08:49 Ответить
Потужні вибухові санкції....
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18.02.2025 09:18 Ответить
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18.02.2025 08:51 Ответить
Бояришникум!
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18.02.2025 09:13 Ответить
Браконьеры рыбу глушили, взрывчатка в любом супермаркете продается
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18.02.2025 08:52 Ответить
,,, а тим більше продаються і ласти, і маска, і навіть мобільний водолазний комплект!
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18.02.2025 09:21 Ответить
Цікаво..."SeaJEWel"
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18.02.2025 08:52 Ответить
Нагадало, як скотовоз "Ашот" потопив кацапське розвідувальне корито.
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18.02.2025 08:53 Ответить
Мені дуже цікаво невже так можна цілими танкерами возити контрабанду по всьому світу і ніхто цього не бачить? Так же можна і наркотики возити і зброю і ядерну бомбу привезти в чиюсь країну і взірвати не заморочуючись будівництвом ракет
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18.02.2025 08:54 Ответить
ядерка відстежується - не так там все просто!
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18.02.2025 09:22 Ответить
а листки пошкодженого корпусу ввігнуті всередину - це вказує на ймовірне розміщення вибухових пристроїв на судні.
Як це може бути, якщо вибухівка в середині була?
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18.02.2025 08:55 Ответить
на судні а не в судні.
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18.02.2025 09:00 Ответить
Ваккумна бімба
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18.02.2025 09:14 Ответить
Магнітні міни на борт наліплені...
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18.02.2025 09:17 Ответить
Тоді питання в результаті - підривали дилетанти чи робили публічне попередження?..
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18.02.2025 09:18 Ответить
Там питання в іншому: "Вам треба "море засрать"? Чи вивести з ладу танкер, щоб він "контрабас не ганяв"?...
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18.02.2025 09:27 Ответить
починять...
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19.02.2025 02:00 Ответить
Нема проблем... Або сухий док, або максимальне полегшення судна, щоб пробоїни піднялись над водою. І ремонт... А це - мінімум кілька тижнів. А це - ГРОШІ! Тобто, їх втрата...
Виходить - "І рибку з"їли, і хєр боком обійшли". Море не забруднили, і кацапам завадили "контрабас" ганять...
Саме цим зараз світ і зайнявся - "позбавленням кацапів грошей на війну...".
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19.02.2025 02:14 Ответить
Зорян пірнав … Шкіряк заряди подавав….
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18.02.2025 08:58 Ответить
Хоча б вони встигли відплисти вчасно! Я за них хвилююся!
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18.02.2025 09:23 Ответить
https://tsn.ua/tsikavinki/ashot-shkiryak-u-merezhi-zhartuyut-nad-zitknennyam-rosiyskogo-korablya-y-sudna-z-vivcyami-921518.html "Ашот Шкіряк": у Мережі жартують над зіткненням російського корабля й судна з вівцями

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18.02.2025 09:36 Ответить
Щось я на наданих фото ніяких вогнутих листів корпусу судна не бачу. Окрім того є нормою що з часом усі корпуси суден мають певну деформацію металу між флорами та шпаціями (набору судна) через удари хвиль під час шторму і це зовсім не свідчить про якийсь зовнішній вибух аби це сталося. Додам і те що реальний вибух всередині судна теж призводить до загибелі риб біля плавзасобу бо це стається через гучний звук що розповсюджується по воді далеко викликаючи різке збільшення тиску і руйнування внутрішніх органів таких як повітряний пузир. Саме так глушать рибу не тільки вубухівкою а й через гучні динамики. Наприклад ті ж сонари теж призводять до загибелі риб. Але те що на суднах з котрими пов'язані рашисти останнім часом вибухи відбуваються надто часто не є секретом і досі це відбувалось саме всередині суден і як правило у машинних відділеннях!
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18.02.2025 09:00 Ответить
До речі, з огляду на те як високо ватерлінія судно не завантажено і стоїть порожняком навіть не набравши баласту у носові баласьні цистерни!
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18.02.2025 09:03 Ответить
Там же написано - "пробоїни нижче ватерлінії"... Ти крізь воду бачиш? Пронести міни на борт, і встановить їх ВСЕРЕДИНІ судна - набагато важче, ніж послать бойових плавців з мінами, які ставляться набагато швидше та непомітніше... І їх, потім, знять не можна... І, насамкінець - і суховантаж коло берегів Іспанії, і танкер з мазутом, на Балтиці, мали пробоїни, з загнутими ВСЕРЕДИНУ, краями...
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18.02.2025 09:22 Ответить
Мені незрозуміло чому при вибуху всередині листи загнуті теж всередину. Вибухова хвиля має ж діяти зовні. Чи ні?
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18.02.2025 11:15 Ответить
А ДЕ САМЕ були "вибухи всередині"?
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18.02.2025 13:25 Ответить
Вибачаюсь, я так зрозумів контекст статті. Подумав, а де ж іще, не ззовні ж. Наші "малюки" до середземного моря ще не дотягують.
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18.02.2025 13:31 Ответить
"Малюк" б"є на рівні води - бо рухається по її поверхні. І в пробоїну, ним створену, можна загнать невеликий легковий автомобіль. Міну можна "пришпандорить" де-завгодно у підводній частині судна. Вона робить меншу пробоїну. Кілька штук ставлять, щоб за рахунок кількох пробоїн викликать значні руйнування корпусу судна. При цьому більша вірогідність руйнування шпангоутів судна.
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18.02.2025 14:16 Ответить
Наша розвідка і ССО мають довгі руки.
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18.02.2025 14:49 Ответить
"ТОНЕМИ...".
Були-б ми - було-б гірше...
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18.02.2025 15:05 Ответить
Кожен італієць може куптити міну в ваєнторгє.
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18.02.2025 17:07 Ответить
Судячи з усього, диверсанти "вчилися в одній школі"... Бо у всіх випадках - одні й ті самі методи в різних точках Європи... Або управляються з єдиного центру, єдиним керівником. Бо алгоритм дій однаковий...
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18.02.2025 17:25 Ответить
Воєнторги теж є в різних точках Європи.
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18.02.2025 17:27 Ответить
І учбова програма розроблена по єдиному стандарту...
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18.02.2025 17:30 Ответить
Допоки весь світ не схаменеться , московія встигне забруднити все навколо
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18.02.2025 09:01 Ответить
візитівку яроша вже знайшли? чи це були зорян з шкіряком?
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18.02.2025 09:01 Ответить
Це Ляшко вилами шандарахнув.
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18.02.2025 09:28 Ответить
Ляшко перейшов на безпілотники.
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18.02.2025 10:18 Ответить
п'яна матросня рибу глушила. чому б і ні...
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18.02.2025 09:10 Ответить
Він утанул?
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18.02.2025 09:10 Ответить
Попрацювали нащадки Юніо Валерія Боргезе з MAS 10.
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18.02.2025 09:18 Ответить
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18.02.2025 09:55 Ответить
Європа підгодовує кацапню, щоб у них постійно були гроші на знищення України.
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18.02.2025 09:18 Ответить
Італійська сухопутна піхота це посміховисько...а от морскі ССО одні з найкращих в світі...
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18.02.2025 09:43 Ответить
Линкор "Новороссийск", в девичестве "Джулио Чезаре" не даст соврать!
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18.02.2025 17:11 Ответить
рибу жалко
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18.02.2025 10:19 Ответить
Любо. Треба повторити. Ще б прямо в Суецькому Каналі, щоб на дно сів і заблокував на місяць.
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18.02.2025 10:59 Ответить
Вам "причини невідомі", а Буданову чи Малюку відомі!
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18.02.2025 11:13 Ответить
 
 