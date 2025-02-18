На танкере "Seajewel", перевозившему российскую нефть в обход санкций, прогремели взрывы у берегов Италии. ФОТО

В итальянском городе Савона, расположенном на севере страны, прогремели два взрыва на нефтяном танкере "Seajewel", который был пришвартован в нескольких километрах от побережья. По данным СМИ, судно перевозило нефть из России в Европу в обход санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на IVG.

По данным итальянского издания IVG, пока причина взрывов неизвестна. Но экипаж судна сообщил, что слышал два громких удара, а листки поврежденного корпуса вогнуты внутрь - это указывает на вероятное размещение взрывных устройств на судне. Еще одни факторы, подтверждающие теорию о взрывном устройстве, - это то, что повреждение расположено ниже ватерлинии, и гибель рыбы рядом с танкером.

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Береговая охрана Савоны проводит расследование на месте совместно с водолазами. Пока следователи не разглашают дополнительную информацию.

Seajewel - это один из танкеров, который загружался в России трижды в 2024 году (в феврале, марте и мае) и возвращался обратно после каждой разгрузки.

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Ранее издание "Украинская правда" выяснила, что танкер Seajewel был замечен во время разгрузки в румынском порту Констанца после прибытия из турецкого порта Джейхан. Источники в правоохранительных органах сообщили, что танкер должен был направляться в российский город Новороссийск для перегрузки.