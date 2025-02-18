Рашисты ударили КАБом по Золочеву на Харьковщине. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты обстреляли Золочев на Харьковщине из авиации.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
Около 4:50 КАБ попал по центру населенного пункта.
Разрушено помещение соцзащиты населения. Поврежден ряд других административных зданий.
Пострадавших нет.
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