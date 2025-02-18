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Рашисты ударили КАБом по Золочеву на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли Золочев на Харьковщине из авиации.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Около 4:50 КАБ попал по центру населенного пункта.

Разрушено помещение соцзащиты населения. Поврежден ряд других административных зданий.

Пострадавших нет.

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РФ ударила КАБом по Золочеву 18 февраля 2025 года
РФ ударила КАБом по Золочеву 18 февраля 2025 года
РФ ударила КАБом по Золочеву 18 февраля 2025 года
РФ ударила КАБом по Золочеву 18 февраля 2025 года
РФ ударила КАБом по Золочеву 18 февраля 2025 года
РФ ударила КАБом по Золочеву 18 февраля 2025 года

Автор: 

война (1414) обстрел (28205) КАБ (395) Харьковская область (1171) Богодуховский район (69) Золочев (28) война в Украине (4964)


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