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Рашисты атаковали дронами Полтавскую область: повреждены дома. ФОТОрепортаж

Войска РФ в очередной раз атаковали Полтавщину с применением ударных БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОВА.

Как отмечается, в Полтавском районе обломками беспилотника повреждено остекление окон и кровли двух жилых домов и хозяйственной постройки.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Попаданий по критической инфраструктуре не зафиксировано", - говорится в сообщении.

последствия обстрела Полтавщины
последствия обстрела Полтавщины
последствия обстрела Полтавщины
последствия обстрела Полтавщины

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью беспилотник попал в многоэтажку в Долинской на Кировоградщине, пострадали женщина и два ребенка. По данным Воздушных сил, всего уничтожено 103 из 176 "шахедов", еще 67 дронов - локально потеряны.

Автор: 

Шахед (1232) Полтавская область (1201) Полтавский район (54) война в Украине (4964)


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Це що? Хро пропускає? Не до нас? Хайль летить? Суми, Харків, Чернігів?
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18.02.2025 10:24 Ответить
 
 