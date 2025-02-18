Рашисты атаковали дронами Полтавскую область: повреждены дома. ФОТОрепортаж
Войска РФ в очередной раз атаковали Полтавщину с применением ударных БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОВА.
Как отмечается, в Полтавском районе обломками беспилотника повреждено остекление окон и кровли двух жилых домов и хозяйственной постройки.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Попаданий по критической инфраструктуре не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью беспилотник попал в многоэтажку в Долинской на Кировоградщине, пострадали женщина и два ребенка. По данным Воздушных сил, всего уничтожено 103 из 176 "шахедов", еще 67 дронов - локально потеряны.
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показать весь комментарий18.02.2025 10:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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