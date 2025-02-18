Изготавливали и сбывали наркотики: во Львове ликвидирована группировка с ежемесячным доходом в 3 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во Львовской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая изготавливала и сбывала наркотики через интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.





Правоохранители провели ряд обысков на территории Днепропетровской области и задержали 10 участников группировки, среди которых были как мужчины, так и женщины в возрасте от 20 до 33 лет, жители разных городов Украины, в частности Киева, Львова, Одессы и Днепра.

Как отмечается, преступники действовали по четко организованной схеме: выращивали коноплю в специально оборудованных помещениях и перерабатывали ее в готовую продукцию, которую затем сбывали через интернет-магазины и закладки, а также почтовыми отправлениями. Оплата за наркотики осуществлялась криптовалютой и на подконтрольные банковские карты.

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Установлено, что ежемесячная прибыль преступников составляла более 3 миллионов гривен. В результате обысков правоохранители изъяли не только лабораторное оборудование, но и кусты конопли, пакеты с наркотиками, сотни закладок и другие вещественные доказательства. Кроме этого, на электронном кошельке преступников было обнаружено и заблокировано более 200 тысяч долларов в виде криптовалюты USDT, которые стали результатом незаконного сбыта наркотиков.

Правоохранители задокументировали около 30 эпизодов преступной деятельности. Задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

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