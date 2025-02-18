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Изготавливали и сбывали наркотики: во Львове ликвидирована группировка с ежемесячным доходом в 3 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во Львовской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая изготавливала и сбывала наркотики через интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Во Львове ликвидирована наркогруппировка
Во Львове ликвидирована наркогруппировка

Правоохранители провели ряд обысков на территории Днепропетровской области и задержали 10 участников группировки, среди которых были как мужчины, так и женщины в возрасте от 20 до 33 лет, жители разных городов Украины, в частности Киева, Львова, Одессы и Днепра.

Как отмечается, преступники действовали по четко организованной схеме: выращивали коноплю в специально оборудованных помещениях и перерабатывали ее в готовую продукцию, которую затем сбывали через интернет-магазины и закладки, а также почтовыми отправлениями. Оплата за наркотики осуществлялась криптовалютой и на подконтрольные банковские карты.

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Во Львове ликвидирована наркогруппировка
Во Львове ликвидирована наркогруппировка
Во Львове ликвидирована наркогруппировка
Во Львове ликвидирована наркогруппировка

Установлено, что ежемесячная прибыль преступников составляла более 3 миллионов гривен. В результате обысков правоохранители изъяли не только лабораторное оборудование, но и кусты конопли, пакеты с наркотиками, сотни закладок и другие вещественные доказательства. Кроме этого, на электронном кошельке преступников было обнаружено и заблокировано более 200 тысяч долларов в виде криптовалюты USDT, которые стали результатом незаконного сбыта наркотиков.

Правоохранители задокументировали около 30 эпизодов преступной деятельности. Задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

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Во Львове ликвидирована наркогруппировка
Во Львове ликвидирована наркогруппировка
Во Львове ликвидирована наркогруппировка
Во Львове ликвидирована наркогруппировка

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Производили и сбывали наркотики: в Хмельницкой области разоблачена нарколаборатория, стоимость изъятых "товаров" - более 1 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львов (4602) наркотики (2159) Нацполиция (16603) Львовская область (2951) Львовский район (66)


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Топ комментарии
+5
Правоохоронці провели низку обшуків на території Дніпропетровської області та затримали 10 учасників угруповання, серед яких були як чоловіки, так і жінки віком від 20 до 33 років, мешканці різних міст України, зокрема Києва, Львова, Одеси та Дніпра.
-----------

А чому з усіх цих мальовничих місць саме Львів заслужив заголовок статті?
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18.02.2025 14:54 Ответить
+2
ці уйобки мабудь як прокурори, інваліди бо не в ЗСУ
знов питання до воєнкома...
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18.02.2025 14:52 Ответить
+1
Медичний канабіс
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18.02.2025 14:52 Ответить
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Медичний канабіс
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18.02.2025 14:52 Ответить
ці уйобки мабудь як прокурори, інваліди бо не в ЗСУ
знов питання до воєнкома...
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18.02.2025 14:52 Ответить
Правоохоронці провели низку обшуків на території Дніпропетровської області та затримали 10 учасників угруповання, серед яких були як чоловіки, так і жінки віком від 20 до 33 років, мешканці різних міст України, зокрема Києва, Львова, Одеси та Дніпра.
-----------

А чому з усіх цих мальовничих місць саме Львів заслужив заголовок статті?
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18.02.2025 14:54 Ответить
Поперек горла Львів стоїть рашистам, які керують в Україні!
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18.02.2025 14:57 Ответить
У Львівській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка виготовляла та збувала наркотики через інтернет.

З усіх цих мальовничих місць, тільки львівські поліцейські викрили наркоділків.
Після спілкування з якими, вже взялися за інших "дійових осіб" в Києві, Одесі, Дніпрі.
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18.02.2025 17:53 Ответить
Ото, де на балконах увечері горять фіолетові лампи - там культивують траву?
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18.02.2025 15:00 Ответить
То "розсада"
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18.02.2025 15:51 Ответить
Трава стартовый наркотик, заканчивают порошками и растворами.
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18.02.2025 15:09 Ответить
серйозно?
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18.02.2025 15:21 Ответить
 
 