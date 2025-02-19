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Едва не утонул в Тисе: задержан нарушитель, который пытался пересечь границу с Румынией, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали 27-летнего жителя Ивано-Франковской области, который пытался незаконно перейти границу с Румынией, но едва не погиб в стремительном течении Тисы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что мужчина рассказал, что договорился с переправщиками, которые за 9 тысяч долларов пообещали безопасное пересечение границы. Они предупредили его, что придется преодолевать Тису, но не объяснили, насколько это опасно. Несмотря на то, что он не умел плавать, в темноте бросился в воду. Стремительное течение мгновенно сбило его с ног и понесло более 50 метров.

"Мужчина звал на помощь. Его, замерзшего и с порезанными руками, нашли на расстоянии 10 метров до государственной границы. Прикарпатец запутался в малозаметных заграждениях, когда вылез из воды и решил вернуться обратно в сторону Украины. От переохлаждения мужчина едва мог разговаривать", - отмечают в ГПСУ.

Пограничники спасли нелегала, который тонул в Тисе на пути в Румынию
Пограничники спасли нелегала, который тонул в Тисе на пути в Румынию
Пограничники спасли нелегала, который тонул в Тисе на пути в Румынию

Пограничники доставили мужчину в подразделение, дали сухую одежду и горячий чай. В то же время правоохранители уже установили лиц, которые организовали незаконное пересечение границы. Их ждет уголовная ответственность по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

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Автор: 

Госпогранслужба (6639) Румыния (1126) река (111) уклонисты (957)


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Топ комментарии
+7
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19.02.2025 12:55 Ответить
+5
А сам де воюєш,чи воював?Знаєш що таке 0?Чи диванна,мамкина черешенька???
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19.02.2025 13:22 Ответить
+4
електорат зе.
ти куди?! а хто за Зе голосуватиме?
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19.02.2025 12:55 Ответить
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19.02.2025 12:55 Ответить
А тебе підора на нуль.
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19.02.2025 13:04 Ответить
А сам де воюєш,чи воював?Знаєш що таке 0?Чи диванна,мамкина черешенька???
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19.02.2025 13:22 Ответить
бампер..)))) що ще людина може написати з таким прізвищем/ніком))) тільки сусіди і твоя рідня знали , що ти дибілоїд, а тепер всі в інтернеті дізнаються
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19.02.2025 13:24 Ответить
електорат зе.
ти куди?! а хто за Зе голосуватиме?
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19.02.2025 12:55 Ответить
100% голосував за зелений квартал... щоб поржать... Але щось пішло не так.
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19.02.2025 12:57 Ответить
Ухилянти знають що східний южний північний кордон існує? Який до речі прорвали підари?
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19.02.2025 13:06 Ответить
ти якийсь активний в коментарях... мабуть, гівенця поїв гарно
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19.02.2025 13:27 Ответить
Подія на всю країну!
Краще цензор хай виклада відоси про внутрішніх підарів як заробляють мільярди на війні.
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19.02.2025 13:07 Ответить
$9000 віддав лошара і мало не втопився.Гроші телепню ніхто не поверне.Це можна було джипа взять на бляхах і обвішать реб.
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19.02.2025 13:26 Ответить
Ледь не втонув у Тисі: затримано хлопчика в трусиках (плавках).
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19.02.2025 13:58 Ответить
Нащо їх рятують, хай тоне якщо так страшно дома залишатись
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19.02.2025 14:25 Ответить
 
 