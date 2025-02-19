Едва не утонул в Тисе: задержан нарушитель, который пытался пересечь границу с Румынией, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали 27-летнего жителя Ивано-Франковской области, который пытался незаконно перейти границу с Румынией, но едва не погиб в стремительном течении Тисы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что мужчина рассказал, что договорился с переправщиками, которые за 9 тысяч долларов пообещали безопасное пересечение границы. Они предупредили его, что придется преодолевать Тису, но не объяснили, насколько это опасно. Несмотря на то, что он не умел плавать, в темноте бросился в воду. Стремительное течение мгновенно сбило его с ног и понесло более 50 метров.

"Мужчина звал на помощь. Его, замерзшего и с порезанными руками, нашли на расстоянии 10 метров до государственной границы. Прикарпатец запутался в малозаметных заграждениях, когда вылез из воды и решил вернуться обратно в сторону Украины. От переохлаждения мужчина едва мог разговаривать", - отмечают в ГПСУ.







Пограничники доставили мужчину в подразделение, дали сухую одежду и горячий чай. В то же время правоохранители уже установили лиц, которые организовали незаконное пересечение границы. Их ждет уголовная ответственность по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

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