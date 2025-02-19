Войска РФ нанесли авиаудары по Константиновке: 2 человека погибли, 2 ранены (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

19 февраля 2025 года, в 08:50, российская армия нанесла 2 авиаудара по Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, средства поражения попали по плотной жилой застройке населенного пункта. В результате атаки в своих квартирах ранения получили три женщины и 65-летний мужчина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия. Они доставлены в больницу.

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Через 7 минут ВС РФ осуществили еще 4 бомбовых удара. Попадания произошли по частному сектору. Две жительницы получили ушибы и сотрясение головного мозга, находясь за местами проживания. Им оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние одной из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Предварительно, враг использовал 6 "ФАБ-250" с УМПК. В городе повреждены 4 многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода и автомобили.

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что не менее 1 человек погиб и 7 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке.

"По предварительной информации, утром россияне сбросили на город 4 управляемых авиабомба. Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов", - уточнил он.

Повреждены 34 частных дома, админздание, 3 линии электропередач и 3 газопровода.

ОБНОВЛЕНИЕ

В МВД Украины в 15:00 сообщили: "Спасатели обнаружили под завалами тела 2 погибших, еще два человека ранены

Взрывы повлекли за собой значительные разрушения частного жилищного сектора. В общей сложности спасатели разобрали 13 тонн строительных конструкций.

Аварийно-спасательные работы, которые уже завершены, осложняли повторные обстрелы. Из-за опасности их приходилось временно прекращать.











