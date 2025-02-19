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Войска РФ нанесли авиаудары по Константиновке: 2 человека погибли, 2 ранены (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

19 февраля 2025 года, в 08:50, российская армия нанесла 2 авиаудара по Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, средства поражения попали по плотной жилой застройке населенного пункта. В результате атаки в своих квартирах ранения получили три женщины и 65-летний мужчина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия. Они доставлены в больницу.

Читайте: Как минимум 6 человек ранены в результате обстрелов Донетчины, - ОВА

удар по Константиновке 19 февраля 2025 года
удар по Константиновке 19 февраля 2025 года
удар по Константиновке 19 февраля 2025 года

Через 7 минут ВС РФ осуществили еще 4 бомбовых удара. Попадания произошли по частному сектору. Две жительницы получили ушибы и сотрясение головного мозга, находясь за местами проживания. Им оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние одной из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Предварительно, враг использовал 6 "ФАБ-250" с УМПК. В городе повреждены 4 многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода и автомобили.

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что не менее 1 человек погиб и 7 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке.

"По предварительной информации, утром россияне сбросили на город 4 управляемых авиабомба. Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов", - уточнил он.

Повреждены 34 частных дома, админздание, 3 линии электропередач и 3 газопровода.

ОБНОВЛЕНИЕ

В МВД Украины в 15:00 сообщили: "Спасатели обнаружили под завалами тела 2 погибших, еще два человека ранены

Взрывы повлекли за собой значительные разрушения частного жилищного сектора. В общей сложности спасатели разобрали 13 тонн строительных конструкций.

Аварийно-спасательные работы, которые уже завершены, осложняли повторные обстрелы. Из-за опасности их приходилось временно прекращать.

удар по Костянтинівці 19 лютого 2025 року
удар по Костянтинівці 19 лютого 2025 року
удар по Костянтинівці 19 лютого 2025 року
удар по Костянтинівці 19 лютого 2025 року
удар по Костянтинівці 19 лютого 2025 року
удар по Костянтинівці 19 лютого 2025 року

Автор: 

обстрел (28205) Офис Генпрокурора (2516) Константиновка (1819) война в Украине (4964)


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19.02.2025 13:13 Ответить
Нас ще підсадять на репарації за курску волость...
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19.02.2025 13:19 Ответить
І за ущімлєніє русскава язика.
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19.02.2025 18:03 Ответить
Терор злочиної орди не припиняєтся ні на день, здохни путін до зустрічі з рудим недоумком.
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19.02.2025 14:45 Ответить
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19.02.2025 18:46 Ответить
 
 