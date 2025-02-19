Корректировали удары РФ по Харьковщине: разоблачены два информатора ФСБ, которые шпионили за ВСУ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины задержала двух жителей Харькова, которые передавали ФСБ РФ координаты украинских военных позиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что один из задержанных - бывший преподаватель местного университета. Он на собственном авто объезжал северные окраины Харькова, скрыто фиксировал расположение запасных командных пунктов и укрепрайонов украинских военных, а затем передавал данные оккупантам.

Другой фигурант, охранник одного из харьковских отелей, под видом прогулок шпионил за временными пунктами базирования украинских военных и передавал россиянам их координаты через мессенджер. Он отправлял текстовые сообщения и скриншоты карт с пометками возможных целей.

Отмечается, что они действовали независимо друг от друга и были завербованы через пророссийские телеграмм-каналы.

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СБУ провела обыски по местам жительства подозреваемых, изъяла мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами сотрудничества с врагом. Одновременно правоохранители осуществили комплекс мер для защиты военных объектов на Харьковщине.

Злоумышленники получили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении ВСУ). Они взяты под стражу без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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