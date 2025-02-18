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Задержаны семь поджигателей, которые выполняли заказ РФ в Одесской и Житомирской областях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще семерых пособников российских спецслужб, которые совершали поджоги в Одесской и Житомирской областях.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, приоритетными целями врага были военные авто и админздания, а также объекты "Укрзализныци" и мобильной связи. Для выполнения вражеских задач оккупанты дистанционно завербовали местных жителей, которые искали "легкий заработок" на Телеграм-каналах.

Одесская область

Задержаны пятеро фигурантов - жители Белгород-Днестровского в возрасте от 21 до 34 лет. Среди них - рецидивист, который ранее совершал кражи. Они сожгли два релейных шкафа и трансформаторную подстанцию на линии железнодорожного сообщения.

Их задержали, когда они пытались поджечь две башни мобильной связи и несколько зданий местных сельсоветов.

Также смотрите: Поджигал авто полиции и военных: в Запорожье мужчина приговорен к 7 годам заключения, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Задержаны поджигатели
Задержаны поджигатели

Житомирская область

"По горячим следам" задержаны еще двое фигурантов. Один из них - 18-летний студент местного технического училища, который сжег служебный внедорожник ВСУ. Другой - 21-летний рецидивист, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Установлено, что он поджег админздание местного сельсовета. Для этого разбил стекло в помещении госучреждения и забросил внутрь легковоспламеняющуюся смесь.

Смотрите: Поджигали объекты Укрзализныци: на Буковине трое агентов РФ получили 15 лет тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны поджигатели
Задержаны поджигатели

Сообщается, что во время обысков у задержанных обнаружена одежда, средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Смотрите: Задержаны 5 поджигателей, которые действовали по заказу РФ, в частности женщина с несовершеннолетним сыном, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Задержаны поджигатели
Задержаны поджигатели

Кроме того, преступные действия фигурантов из Одесской области планируется квалифицировать по факту умышленного повреждения или разрушения телекоммуникационной сети.

Также смотрите: Подожгли авто ветерана и готовили диверсии: задержаны агенты РФ в Винницкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Задержаны поджигатели
Задержаны поджигатели
Задержаны поджигатели
Задержаны поджигатели
Задержаны поджигатели
Задержаны поджигатели

Автор: 

Одесская область (3690) поджог (1100) СБУ (20120) Житомирская область (1417)


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Ну ось якщо менше 25 років в ЗСУ не брати, як будьто їх війна не стосуєтся ,а ось працювати на ворога можна.
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18.02.2025 16:59 Ответить
Таких виродків здають їхні куратори з фсб, що би не платити дурникам гроші.
Спаліть їх живцем.
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18.02.2025 17:06 Ответить
Хтось собі зірочку заробе,дуже вигідна схема .
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18.02.2025 17:45 Ответить
Розкрито "таємницю століття"! Тепер зрозуміло, хто такі насправді "укри"
(фото відноситься до цієї ж новини)
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18.02.2025 17:06 Ответить
І знову вербовка в телеграмі
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18.02.2025 17:11 Ответить
Молодьож заробляє.
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18.02.2025 18:21 Ответить
 
 