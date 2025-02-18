Задержаны семь поджигателей, которые выполняли заказ РФ в Одесской и Житомирской областях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще семерых пособников российских спецслужб, которые совершали поджоги в Одесской и Житомирской областях.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, приоритетными целями врага были военные авто и админздания, а также объекты "Укрзализныци" и мобильной связи. Для выполнения вражеских задач оккупанты дистанционно завербовали местных жителей, которые искали "легкий заработок" на Телеграм-каналах.

Одесская область

Задержаны пятеро фигурантов - жители Белгород-Днестровского в возрасте от 21 до 34 лет. Среди них - рецидивист, который ранее совершал кражи. Они сожгли два релейных шкафа и трансформаторную подстанцию на линии железнодорожного сообщения.

Их задержали, когда они пытались поджечь две башни мобильной связи и несколько зданий местных сельсоветов.

Также смотрите: Поджигал авто полиции и военных: в Запорожье мужчина приговорен к 7 годам заключения, - Офис Генпрокурора. ФОТО





Житомирская область

"По горячим следам" задержаны еще двое фигурантов. Один из них - 18-летний студент местного технического училища, который сжег служебный внедорожник ВСУ. Другой - 21-летний рецидивист, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Установлено, что он поджег админздание местного сельсовета. Для этого разбил стекло в помещении госучреждения и забросил внутрь легковоспламеняющуюся смесь.

Смотрите: Поджигали объекты Укрзализныци: на Буковине трое агентов РФ получили 15 лет тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж





Сообщается, что во время обысков у задержанных обнаружена одежда, средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Смотрите: Задержаны 5 поджигателей, которые действовали по заказу РФ, в частности женщина с несовершеннолетним сыном, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).





Кроме того, преступные действия фигурантов из Одесской области планируется квалифицировать по факту умышленного повреждения или разрушения телекоммуникационной сети.

Также смотрите: Подожгли авто ветерана и готовили диверсии: задержаны агенты РФ в Винницкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.











