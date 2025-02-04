Затримано 5 паліїв, які діяли на замовлення РФ, зокрема жінку з неповнолітнім сином, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів, які діяли на замовлення РФ у різних областях України.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Спецслужби РФ дистанційно вербували громадян, які шукали "легкі" заробітки на Telegram-каналах. Основними "цілями" були адмінбудівлі держустанов, позашляховики Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці.
Дніпропетровщина
Затримано 40-річну жінку, яка організувала підпал військового пікапу ЗСУ і 3-х релейних шаф на лініях залізничного сполучення.
"Відповідні "замовлення" жінка месенджером отримувала з росії, а для їх виконання залучила свого 17-річного сина та його однокласника. Після "погодження" потенційної цілі юнаки разом прибували на її локацію та підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші", - йдеться в повідомленні.
Рівне
17-річний студент місцевого коледжу спалив службове авто ЗСУ, яке пригнали до регіону для техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.
Для вчинення злочину фігурант власноруч зробив запалювальну суміш у своїй кімнаті в гуртожитку.
Хмельниччині
34-річна жителька Шепетівки підпалила приміщення міськради. Спочатку вона розбила вікно на першому поверсі адмінбудівлі, а потім кинула у середину пляшку із запальною сумішшю. Внаслідок загоряння пошкоджено підвіконня та підлогу в одному із кабінетів держустанови.
Всім затриманим наразі повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).
Зловмисникам загрожують різні терміни тюремного ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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