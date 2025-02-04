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Затримано 5 паліїв, які діяли на замовлення РФ, зокрема жінку з неповнолітнім сином, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів, які діяли на замовлення РФ у різних областях України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Спецслужби РФ дистанційно вербували громадян, які шукали "легкі" заробітки на Telegram-каналах. Основними "цілями" були адмінбудівлі держустанов, позашляховики Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці.

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Дніпропетровщина

Затримано 40-річну жінку, яка організувала підпал військового пікапу ЗСУ і 3-х релейних шаф на лініях залізничного сполучення.

"Відповідні "замовлення" жінка месенджером отримувала з росії, а для їх виконання залучила свого 17-річного сина та його однокласника. Після "погодження" потенційної цілі юнаки разом прибували на її локацію та підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші", - йдеться в повідомленні.

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Рівне

17-річний студент місцевого коледжу спалив службове авто ЗСУ, яке пригнали до регіону для техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

Для вчинення злочину фігурант власноруч зробив запалювальну суміш у своїй кімнаті в гуртожитку.

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Хмельниччині

34-річна жителька Шепетівки підпалила приміщення міськради. Спочатку вона розбила вікно на першому поверсі адмінбудівлі, а потім кинула у середину пляшку із запальною сумішшю. Внаслідок загоряння пошкоджено підвіконня та підлогу в одному із кабінетів держустанови.

Всім затриманим наразі повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожують різні терміни тюремного ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала п'ятьох підпалювачів у трьох областях України
СБУ затримала п'ятьох підпалювачів у трьох областях України
СБУ затримала п'ятьох підпалювачів у трьох областях України

Автор: 

підпал (696) Рівне (575) СБУ (12979) Дніпропетровська область (3861) Рівненська область (1190) Хмельницька область (982) Рівненський район (16) Шепетівський район (4) Шепетівка (1)


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Топ коментарі
+27
Їх обличчя треба не блюритии а бити, а прізвища та точні адреси публікувати на окремому сайті
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04.02.2025 16:30 Відповісти
+9
Жінкиня при затриманні вчинила зброєний опір та була ліквідована.
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04.02.2025 16:42 Відповісти
+9
Долучила сина, його однокласника... Це мати така???? Де мати однокласника була у цей час?
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04.02.2025 16:44 Відповісти
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Їх обличчя треба не блюритии а бити, а прізвища та точні адреси публікувати на окремому сайті
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04.02.2025 16:30 Відповісти
Вы правы на все 100%.Это же конченные люди
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04.02.2025 16:32 Відповісти
Країна має знати своїх "хероїв" в обличчя
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04.02.2025 17:05 Відповісти
Расстрел при попытке задержания,не иначе.
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04.02.2025 16:30 Відповісти
Жінкиня при затриманні вчинила зброєний опір та була ліквідована.
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04.02.2025 16:42 Відповісти
Долучила сина, його однокласника... Це мати така???? Де мати однокласника була у цей час?
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04.02.2025 16:44 Відповісти
мати однокласника була у цей час виконували інші завдання рашистів.....
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04.02.2025 16:54 Відповісти
бухала мабуть
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04.02.2025 17:18 Відповісти
А де поділись коментатори, які стверджують що Одеса ледь не столиця сепарів і ждунів?
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04.02.2025 16:46 Відповісти
За кордон виїхали, там стверджувати безпечно
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04.02.2025 16:47 Відповісти
Не розумію, чому обличчя приховують, не упевнені в тому, що тих узяли, а якщо упевнені то навіщо приховувати, може люди побачивши їх ще що підкажуть
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04.02.2025 16:46 Відповісти
Така процедура. Якщо Цензор опублікує, будуть проблеми з органами
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04.02.2025 17:02 Відповісти
Вимоги Закону.
Допоки нема вироку суду, який увійшов в силу, вони не є злочинцями, а лише підозрюваними.
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04.02.2025 17:16 Відповісти
Це мама відправляла сина на підпал?!
Зі словами «не сци, ти неповнолітній, не посадять»?!
Це ж лютий сюр!
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04.02.2025 17:33 Відповісти
Сына в колонию, мамашу, с остальными, в тюрьму.
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04.02.2025 19:25 Відповісти
 
 