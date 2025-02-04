Затримано 5 паліїв, які діяли на замовлення РФ, зокрема жінку з неповнолітнім сином, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів, які діяли на замовлення РФ у різних областях України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Спецслужби РФ дистанційно вербували громадян, які шукали "легкі" заробітки на Telegram-каналах. Основними "цілями" були адмінбудівлі держустанов, позашляховики Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці.

Також читайте: В обласному ТЦК у Рівному прогримів вибух

Дніпропетровщина

Затримано 40-річну жінку, яка організувала підпал військового пікапу ЗСУ і 3-х релейних шаф на лініях залізничного сполучення.

"Відповідні "замовлення" жінка месенджером отримувала з росії, а для їх виконання залучила свого 17-річного сина та його однокласника. Після "погодження" потенційної цілі юнаки разом прибували на її локацію та підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Дрони СБУ уразили російські НПЗ та ГПЗ: пошкоджено обладнання, триває пожежа, - джерело. ВIДЕО

Рівне

17-річний студент місцевого коледжу спалив службове авто ЗСУ, яке пригнали до регіону для техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

Для вчинення злочину фігурант власноруч зробив запалювальну суміш у своїй кімнаті в гуртожитку.

Також читайте: Подружжя з Харківщини працювало на ворога, вдаючи з себе зооволонтерів, - СБУ. ФОТО

Хмельниччині

34-річна жителька Шепетівки підпалила приміщення міськради. Спочатку вона розбила вікно на першому поверсі адмінбудівлі, а потім кинула у середину пляшку із запальною сумішшю. Внаслідок загоряння пошкоджено підвіконня та підлогу в одному із кабінетів держустанови.

Всім затриманим наразі повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожують різні терміни тюремного ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хотіли підірвати наряд поліції на замовлення РФ: на Буковині затримано двох агентів-наркоділків, які планували теракт (оновлено). ФОТОрепортаж





