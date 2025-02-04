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Подружжя з Харківщини працювало на ворога, вдаючи з себе зооволонтерів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які діяли на Харківщині. Вони коригували ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру та його околицях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти працювали у парі. Ними виявились місцевий безробітний та його співмешканка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готували теракт біля райуправління поліції у Рівному: затримано двох 19-річних агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

зрадники з Харківщини
зрадники з Харківщини

"Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам.

Для цього навіть на власному подвір’ї обладнали імпровізований "притулок". Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.

Які цілі вишукували зрадники?

Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни.

Усю додаткову інформацію зрадники "втемну" випитували у місцевих жителів, з якими зустрічались під час розвідувальних вилазок.

"Отримані розвіддані агенти телефоном передавали своєму знайомому бойовику, який воює на східному фронтів та співпрацює з російським гру", - додають у СБУ.

Також читайте: Російський агент намагався підірвати колію перед вантажним потягом на Рівненщині. Зрадника затримано, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як ворожих шпигунів затримали?

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентурну пару, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на прифронтовій територій регіону.

Встановлено, що воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала обох фігурантів через їхнього односельчанина, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої комунікації з російським ГРУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Також читайте: Затримано шпигунку ФСБ, яка "зливала" позиції ЗСУ на Донеччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Що російським агентам загрожує?

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що затримано агента ФСБ, який шпигував за кораблями ЗСУ, що обороняють морську акваторію України.

Автор: 

СБУ (12979) шпигунство (1015) Харківська область (1098)


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Топ коментарі
+14
ЦЕ підла продажна мерзота, це руSSкій мір і його адепти....
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04.02.2025 10:43 Відповісти
+13
Чергові мерзенні мерзоти...
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04.02.2025 10:29 Відповісти
+8
Де це набрати стільки місць для довічників та й утримувати їх не дешево - варто прийняти закон про розстріл таких злочинців.
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04.02.2025 10:41 Відповісти
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Чергові мерзенні мерзоти...
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04.02.2025 10:29 Відповісти
ЦЕ підла продажна мерзота, це руSSкій мір і його адепти....
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04.02.2025 10:43 Відповісти
Частково їх можна зрозуміти, вони безробітні. грошей нема а кушать хочется. Хоча могли б реальними волонтерами або щось т.п. влаштуватися.
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04.02.2025 10:51 Відповісти
навєрна проста нужна панять і прастіть...
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04.02.2025 10:58 Відповісти
Де це набрати стільки місць для довічників та й утримувати їх не дешево - варто прийняти закон про розстріл таких злочинців.
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04.02.2025 10:41 Відповісти
От дивина. В нас в ОПі теж один працює на ворога вдаючи завгоспа.
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04.02.2025 10:48 Відповісти
Кто-нибудь знает,откуда такой разброс по срокам?От 8 лет до пожизненного за вроде бы одно и то же
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04.02.2025 10:52 Відповісти
Ну прям детсадовские вопросики, чесслово.
"Разброс по срокам" єто законная кормушка для судьи, прокурора и ихнего друга адвоката.
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04.02.2025 11:24 Відповісти
скільки нечисті повилазило...і всі мотивовані: кому гроші потрібні, кого влада дротуе, а насправді просто мерзотники в масках. Вивозити на безлюдні суворі острови, нехай вони один одного пожирають...
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04.02.2025 10:56 Відповісти
на корм свиням краще, бо зоофіли
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04.02.2025 13:50 Відповісти
"...затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які діяли на Харківщині Ґєпа-Допавщінє." Джерело: https://censor.net/ua/p3533872
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04.02.2025 11:04 Відповісти
нічого не видавало русскоязичного штірліца - ані гармошка ані русскоязичіє ані парашут що за спиною волочився...
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04.02.2025 11:56 Відповісти
 
 