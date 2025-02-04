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Новини
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Хотіли підірвати наряд поліції на замовлення РФ: на Буковині затримано двох агентів-наркоділків, які планували теракт (оновлено). ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігли терористичному акту проти українських правоохоронців, який планували агенти російських спецслужб на Буковині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ
СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ

Як зазначається, двоє місцевих молодиків заклали вибухівку в покинутій будівлі та збиралися дистанційно активувати її, коли поліцейські увійдуть у будівлю після виклику на лінію 102. 

За оперативними даними, виконавцями виявилися 17- та 18-річні місцеві наркодилери, які були завербовані через проросійські телеграм-канали. Після дистанційного контакту з кураторами вони отримали детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) та місця його розташування.

СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ
СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ
СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ
СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ

З'ясувалося, що СВП розмістили у мішку для сміття, а поруч залишили коробку з-під соку, де був захований мобільний телефон із камерою, що фіксував вхід до приміщення. Вибухівка була споряджена саморізами для максимального ураження.

Затримання відбулося після того, як агенти встановили вибухівку та повернулися додому. Під час обшуків у їхніх оселях знайшли компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони з доказами спілкування з російськими кураторами.

СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФСБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ
СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ

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СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ
СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ
СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФСБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ

Фігурантам справи оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 263-1 - незаконне виготовлення вибухового пристрою;
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 - закінчений замах на вчинення терористичного акту.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ
СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ

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СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ
СБУ запобігла теракту на Буковині: затримано агентів РФ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Намагалися пронести вибухівку до поліції: СБУ затримала двох терористів на Рівненщині

Своєю чергою, заступник золови Нацполіції Андрій Нєбитов поінформував, що теракт під Чернівцями мав статись 1 лютого. Бомба, виготовлена за наказом російських спецслужб, вже була встановлена.

"Відлік розпочато. Її виготовили двоє місцевих молодиків з села, 17 та 18 років. Спільники промишляли наркоторгівлею: створили власну нарколабораторію з виробництва амфетаміну, який продавали через телеграм-канал по всій Україні. Через це й потрапили в поле зору кримінальної поліції. Документуючи групу наркоділків, оперативники дізнались, що обидва завербовані кураторами з рф та готують вибух", - наголосив Нєбитов.

Жертвами мали стати поліцейські зі слідчо-оперативної групи, яких заманили в пастку неправдивим викликом "жінка кричить про допомогу", а також цивільні люди, які опиняться поруч.

За його словами, запобігти непоправному вдалося завдяки професійним діям поліції Чернівців спільно з працівниками СБУ.

"Суспільство має розуміти - всіх, хто за межею закону, росія намагається використовувати як зброю. Війна іде й у тилу, і боротьба з криміналітетом - один з її "фронтів".

Ці атаки спрямовані не тільки на фізичне знищення військових чи правоохоронців. Головна мета ворога - руйнування правоохоронної системи як складової Сил безпеки і оборони, а також розповсюдження паніки та залякування людей через інформаційно-психологічні операції (ІПСО) та інші інформаційні вкиди. У такий спосіб росія сподівається посіяти недовіру до захисників, роз’єднати нас і підірвати обороноздатність країни. Але мушу зазначити, що ворог використовує не тільки зрадників і осіб з девіантною поведінкою. Підґрунтям розповсюдження цього ІПСО, як у реальному житті, так і в соцмережах, є найжахливіші риси людей - НЕНАВИСТЬ, ЖАДІБНІСТЬ ТА ЗАЗДРІСТЬ", - резюмував він.

Автор: 

вибухівка (475) Нацполіція (15276) СБУ (12979) теракт (1027) Нєбитов Андрій (192)


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Топ коментарі
+15
ділки наркоділери та теракт, якось не стикується.
попрацюйте ще зі сценарієм.
вчитесь у литвина, що для зе!лідора пише.
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04.02.2025 13:33 Відповісти
+14
два
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04.02.2025 13:45 Відповісти
+13
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04.02.2025 13:43 Відповісти
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Зловили торчків і запрпонували сісти по авторітєтной статті.
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04.02.2025 13:30 Відповісти
ну, як запропонували?
наполегливо рекомендували.
бо треба статистику тримати на рівні, що подобається потужному верховголовкомандиру.
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04.02.2025 13:35 Відповісти
чому ніхто не виправдовує уродів-ухилянтів наркоманів, які хотіли підірвати українських поліцейських, які не на фронті ?

а що таке ?
а де Конституція та права людей по здійсненню терактів ?

а, ІПСО зломалось, методику ще не написали

.
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04.02.2025 16:19 Відповісти
Війна має пряме відношення до молодих людей з багатьох точок зору. Крім неповнолітніх солдат, про яких йшлося вище, молоді люди складають переважну більшість армії, особливо у країнах, в яких діє національна військова служба. Тому можна сказати, що молоді люди в першу чергу стають жертвами війни. У випадку професійних армій це часто молоді люди з досить бідних верств населення, які пішли в армію, тому що це одна з небагатьох можливостей заробити собі на задовільне існування. Молоді люди часто залучаються терористичними угрупованнями як можливі агенти терористичних дій, незалежно від мотивації, прикладом чого є напади в Лондоні в 2005 році. Таку участь молоді часто пов'язують із життєвою стадією пошуку себе, яку переживають деякі молоді люди і яка робить їх особливо вразливими щодо екстремістських ідей та ідеалів. Молоді люди можуть також залучатися спеціально для участі в терористичних діях, прикладом чого є напади в Норвегії у 2011 році та напади на школи на Кавказі.
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04.02.2025 16:44 Відповісти
Не звизди. Вони хотіли наркотою підірвати ментів. Заклали наркобімбу , взвели бульбулятор, ждали друганів.
А ті щось попутали, обкурившись, та визвали СБУ.
Таке хоч романи пиши.
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04.02.2025 17:25 Відповісти
на скільки чув, то співпраця з ворогом, абсолютно не авторитетна стаття, хоч тут типа і поліцейських мали вбити, але ні.
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04.02.2025 17:40 Відповісти
ділки наркоділери та теракт, якось не стикується.
попрацюйте ще зі сценарієм.
вчитесь у литвина, що для зе!лідора пише.
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04.02.2025 13:33 Відповісти
Ну да, люди с принцыпами! Им деньги предлагают, а они отказываются предать свою профессию!
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04.02.2025 15:32 Відповісти
Та да, у вас, на росісії знначно кращі " сценарії", мальчікі в трусіках і осемь лєт дамбілі бамбас
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04.02.2025 19:16 Відповісти
а я говорив шукайте нариків ,вони за ширку мати рідну підірвуть
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04.02.2025 13:35 Відповісти
один
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04.02.2025 13:41 Відповісти
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04.02.2025 13:43 Відповісти
два
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04.02.2025 13:45 Відповісти
на "розмінування" перед загоном штурмовиків !

уроди!

.
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04.02.2025 16:20 Відповісти
Дякую Вам, що "розблюрили". Країна повинна бачити своїх - як героїв так і виродків.
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04.02.2025 17:35 Відповісти
Ох і чмоня...
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04.02.2025 17:43 Відповісти
Добре що хоч замах на Найвеличнішого не готували...
Вижив.
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04.02.2025 13:44 Відповісти
Не вірю !
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04.02.2025 14:22 Відповісти
відвідай все ж таки церкву !

Бог не фраєр....

.
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04.02.2025 16:21 Відповісти
Чому не довічне або смертна кара?
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04.02.2025 14:41 Відповісти
Це от цих два мали зліпити бомбу і підірвати наряд поліції?
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04.02.2025 14:45 Відповісти
"земляне" - смотреть всем!
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04.02.2025 23:35 Відповісти
Цікаво б ще дізнатись - що за батьки в цих потвор...
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04.02.2025 15:14 Відповісти
Напевно, що є і 99 відсотків голосувли за Квартал 95..
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04.02.2025 19:18 Відповісти
Розстрілюйте *******.
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04.02.2025 15:40 Відповісти
На яку передову? Вони хотіли підірвати патруль. Якщо дати йому зброю - де гарантія, що воно не перестріляє побратимів та не втече до своїх кураторів. Тільки розстріл, щоб інші підори бачили, та думали, якщо ще є чим.
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04.02.2025 16:00 Відповісти
Ваня Іванов

реєстрація 29.01.2025.

гуляй !

.
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04.02.2025 16:23 Відповісти
Навушники, ПНБ, рації, глушники, снайперські приціли, , гвинтівки М4А1 з лазерними прицілами, засоби корегування авіаційного удару....
Кляті наркомани.
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04.02.2025 17:36 Відповісти
"Рязанский сахар!"(С)
"Так це вже було!"(с)
Потужний 33.14Зздьож!
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04.02.2025 16:30 Відповісти
Хотіли підірвати кацапських найманців
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04.02.2025 17:35 Відповісти
Поліція надає послуги... Тобто згідно закону в них повинен бути договір про надання послуг. Якщо ні то вони мають право зробити мінет.
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04.02.2025 17:42 Відповісти
Посадить на кусок арматуры,потом в тюрьму пожизненно.
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04.02.2025 18:37 Відповісти
москальня зараз скаже в карп оментпх, що це СБУ їм підкинула 🤣🤣🤣
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04.02.2025 20:20 Відповісти
Я бы с учётом уже затяжной войны, будучи во власти позволил бы отстреливать торговцем наркотой и кого с взрывчаткой поймали по весу больше чем глушат рыбу. Сразу и на месте. Не закладчиков, это шушера. Пора давно провести Варфоломеевскую ночь и ворам в законе тоже туда же. Или с учётом того что народ уже охотится на тцк по крепкому, тот же народ сам начнёт ночь такую проводить. А это уже начало гражданской войны. Тогда нам капец. Кацапы очень на это надеються и ждут момента.
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04.02.2025 22:47 Відповісти
Ждуть момента і в себе тоже почнуть наркоманів відстрілювати чи нападуть?
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05.02.2025 00:16 Відповісти
Та то их дело кацапское! Мы слишком увлекаемся их событиями. Пусть там хоть в вулкан прыгают. Тут своего гамна за 30 лет настоговали. Чего только стоит запрет судом компартии аж в 2016г а запрет обжаловать, кассацию подавать, только летом 2023г!! Ну как вишенка на тортик? Предательство массовое по стране прёт, причем молодые тоже. А ведь на сегодня кому 40 лет даже октябрятами не были! Это что? Радикализм всегда опасен, но он всегда был и будет. Ведь меряют крайностями а не срединой. Люстрация общества давно назрела. Кто не с нами---тот против нас. Сказано тысячу лет назад. Эта война показала нам кто мы есть. Не стану печатать это. Ясно и так.
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05.02.2025 22:09 Відповісти
Як же бояться поліцаї воювати,а зіркою смерті райвідділ ще не атакували?
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05.02.2025 03:33 Відповісти
Наркоманами та іпсошниками виявились на цей раз "Служба безпеки України спільно з Нацполіцією" і от чому.

Там на фото висять респіратори і маски, в пакетах сирець для переробки, ну і таке інше. І стверджується що вони пуляли амф по всій Україні. Так от, зарплата звичайної кури (кур'єра), це близко 2000$, плюс мінус. Зарплата склада, це той хто фасує і розкидає курам вагу, не менше 5000$, зазвичай набагато більше. А Хімік це взагалі така елітна істота, особливо якщо руки не з дупи ростуть, якій кидають пропозиції в особисті взагалі захмарні, десятки тисяч $ на місяць. А хімік з реактором то взагалі. Але хіміками в 17 років не стають. Можна звісно навчити робити з конструкторів, але справжній хімік має мати освіту.

Тут якусь діч виклали суцільну. Якщо припустимо особа робить смачнющий та психологічно корисний амф, якийсь там рік поспіль, нахіба їй якісь стрьомні дії з тероризмом? Там зарплати, ТЦК позаздрить, які нахрін теракти? Це або нашвидкоруч зроблена "качка", полякати ідіотів які можуть вестись на подібні пропозиції. Або просто розводять і саджають пацанву. Масса всього нелогічного.
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05.02.2025 06:49 Відповісти
 
 