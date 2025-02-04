Хотіли підірвати наряд поліції на замовлення РФ: на Буковині затримано двох агентів-наркоділків, які планували теракт (оновлено). ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігли терористичному акту проти українських правоохоронців, який планували агенти російських спецслужб на Буковині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.





Як зазначається, двоє місцевих молодиків заклали вибухівку в покинутій будівлі та збиралися дистанційно активувати її, коли поліцейські увійдуть у будівлю після виклику на лінію 102.

За оперативними даними, виконавцями виявилися 17- та 18-річні місцеві наркодилери, які були завербовані через проросійські телеграм-канали. Після дистанційного контакту з кураторами вони отримали детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) та місця його розташування.









З'ясувалося, що СВП розмістили у мішку для сміття, а поруч залишили коробку з-під соку, де був захований мобільний телефон із камерою, що фіксував вхід до приміщення. Вибухівка була споряджена саморізами для максимального ураження.

Затримання відбулося після того, як агенти встановили вибухівку та повернулися додому. Під час обшуків у їхніх оселях знайшли компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони з доказами спілкування з російськими кураторами.





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Фігурантам справи оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 263-1 - незаконне виготовлення вибухового пристрою;

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 - закінчений замах на вчинення терористичного акту.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





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Своєю чергою, заступник золови Нацполіції Андрій Нєбитов поінформував, що теракт під Чернівцями мав статись 1 лютого. Бомба, виготовлена за наказом російських спецслужб, вже була встановлена.

"Відлік розпочато. Її виготовили двоє місцевих молодиків з села, 17 та 18 років. Спільники промишляли наркоторгівлею: створили власну нарколабораторію з виробництва амфетаміну, який продавали через телеграм-канал по всій Україні. Через це й потрапили в поле зору кримінальної поліції. Документуючи групу наркоділків, оперативники дізнались, що обидва завербовані кураторами з рф та готують вибух", - наголосив Нєбитов.

Жертвами мали стати поліцейські зі слідчо-оперативної групи, яких заманили в пастку неправдивим викликом "жінка кричить про допомогу", а також цивільні люди, які опиняться поруч.

За його словами, запобігти непоправному вдалося завдяки професійним діям поліції Чернівців спільно з працівниками СБУ.

"Суспільство має розуміти - всіх, хто за межею закону, росія намагається використовувати як зброю. Війна іде й у тилу, і боротьба з криміналітетом - один з її "фронтів".

Ці атаки спрямовані не тільки на фізичне знищення військових чи правоохоронців. Головна мета ворога - руйнування правоохоронної системи як складової Сил безпеки і оборони, а також розповсюдження паніки та залякування людей через інформаційно-психологічні операції (ІПСО) та інші інформаційні вкиди. У такий спосіб росія сподівається посіяти недовіру до захисників, роз’єднати нас і підірвати обороноздатність країни. Але мушу зазначити, що ворог використовує не тільки зрадників і осіб з девіантною поведінкою. Підґрунтям розповсюдження цього ІПСО, як у реальному житті, так і в соцмережах, є найжахливіші риси людей - НЕНАВИСТЬ, ЖАДІБНІСТЬ ТА ЗАЗДРІСТЬ", - резюмував він.