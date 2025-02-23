Последствия ракетной атаки РФ на Кривой Рог: один человек погиб, 5 ранены. Повреждены 12 многоэтажек, пансионат, церковь, АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Накануне поздно вечером войска РФ совершили очередную ракетную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
К сожалению в результате атаки один человек погиб. 5 человек ранены (четыре женщины и мужчина), трое в больнице. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым и борются за их жизнь.
По предварительным данным, повреждены 12 многоквартирных домов, объект гражданской инфраструктуры, пансионат для пожилых людей, церковь, социальные и промышленные здания, АЗС, автомобили. Для ликвидации последствий удара были задействованы все оперативные и коммунальные службы. Пожар, возникший на месте удара, уже ликвидирован.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером, 22 февраля, российские оккупанты нанесли удары по Кривому Рогу, в результате чего повреждена гражданская инфраструктура.
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