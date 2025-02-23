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Последствия ракетной атаки РФ на Кривой Рог: один человек погиб, 5 ранены. Повреждены 12 многоэтажек, пансионат, церковь, АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Накануне поздно вечером войска РФ совершили очередную ракетную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

К сожалению в результате атаки один человек погиб. 5 человек ранены (четыре женщины и мужчина), трое в больнице. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым и борются за их жизнь.

По предварительным данным, повреждены 12 многоквартирных домов, объект гражданской инфраструктуры, пансионат для пожилых людей, церковь, социальные и промышленные здания, АЗС, автомобили. Для ликвидации последствий удара были задействованы все оперативные и коммунальные службы. Пожар, возникший на месте удара, уже ликвидирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: повреждены инфраструктура и многоэтажки. ФОТО

удар по Кривому Рогу 22 февраля 2025 года
удар по Кривому Рогу 22 февраля 2025 года
удар по Кривому Рогу 22 февраля 2025 года
удар по Кривому Рогу 22 февраля 2025 года
удар по Кривому Рогу 22 февраля 2025 года
удар по Кривому Рогу 22 февраля 2025 года
удар по Кривому Рогу 22 февраля 2025 года
удар по Кривому Рогу 22 февраля 2025 года
удар по Кривому Рогу 22 февраля 2025 года
удар по Кривому Рогу 22 февраля 2025 года
удар по Кривому Рогу 22 февраля 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером, 22 февраля, российские оккупанты нанесли удары по Кривому Рогу, в результате чего повреждена гражданская инфраструктура.

Автор: 

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1412) Днепропетровская область (4165) Криворожский район (140)


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Топ комментарии
+12
Ось трамп що творить рашиський виродок і твій друг путін, а ти падло вимагаєш гроші ?
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23.02.2025 07:50 Ответить
+7
Бог все бачить. Пекло чекає!
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23.02.2025 07:53 Ответить
+3
Бог у відпустці,судячи з усього. Безстроковій. Папу Римського з доповіддю прийме Сатана.
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23.02.2025 08:10 Ответить
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Ось трамп що творить рашиський виродок і твій друг путін, а ти падло вимагаєш гроші ?
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23.02.2025 07:50 Ответить
Бог все бачить. Пекло чекає!
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23.02.2025 07:53 Ответить
Бог у відпустці,судячи з усього. Безстроковій. Папу Римського з доповіддю прийме Сатана.
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23.02.2025 08:10 Ответить
"росія зробила хорошу роботу"- трамп.
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23.02.2025 08:07 Ответить
Ви просто не розумієте, в українців є лише 2 варіанти: перемогти або загинути в сибірських конлагерях. Подивіться телемарафон, там все чітко і аргументовано розповідають.
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23.02.2025 09:28 Ответить
Оце і все,що пропонує зі своєї тилової нори розумний суперїбучий диванник? Ждати Путіна і молитися? Не густо...Хоча для ухилянського щура достатньо...
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23.02.2025 10:03 Ответить
Кривій Ріг стирають у пил щоб дошкулити Зеленському? Це як особиста образа, чи метод визвати лють до бувшого земляка? І, в будь-якому випадку, дуже характерна риса мразотного "братнього народу"
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23.02.2025 09:48 Ответить
Где ответка? Почему уже трое суток нет ответки?
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23.02.2025 10:03 Ответить
Тому що могутній Зюзя вже закопав сокиру війни! Треба думати про мир!
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23.02.2025 10:05 Ответить
Як там в Київі, Петріот по дронам влучає? От і добре... Кривий Ріг нехай лопатами ракети збиває!
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23.02.2025 10:47 Ответить
 
 