Посол Украины Шандор начал работу в Венгрии. ФОТОрепортаж
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Венгрии Федор Шандор вручил копии Верительных Грамот в Министерстве внешней экономики и иностранных дел Венгрии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.
"Сегодня Посол Украины в Венгрии Федор Шандор сделал первый шаг к своему официальному признанию Венгрией, вручив копии Верительных Грамот протокольной службе МИЭЗС Венгрии. Согласно дипломатическому протоколу, следующим и окончательным шагом должно стать вручение господином Послом Верительных Грамот Президенту Венгрии Томашу Шуйоку.
Уверены, что это даст новый толчок для развития добрососедских украинско-венгерских отношений", - говорится в сообщении.
Отметим, Украина не имела посла в Венгрии с июля 2022 года. Тогда президент Зеленский уволил дипломата Любовь Непоп.
Чем известен Федор Шандор?
Он является профессором Ужгородского национального университета (УжНУ) и военным - младшим сержантом ВСУ. В университете Шандор - заведующий кафедрой социологии и социальной работы, доктор философских наук, профессор.
Также Шандор занимается развитием туризма в Закарпатье. В ряды ВСУ вступил добровольно в начале полномасштабного вторжения РФ.
Стал известным как "профессор из окопа", поскольку даже на фронте, защищая Украину от российских захватчиков, не забывал о своих студентах и читал им лекции онлайн.
21 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский назначил профессора Ужгородского национального университета и военного Федора Шандора послом Украины в Венгрии.
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