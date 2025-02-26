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Посол Украины Шандор начал работу в Венгрии. ФОТОрепортаж

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Венгрии Федор Шандор вручил копии Верительных Грамот в Министерстве внешней экономики и иностранных дел Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Сегодня Посол Украины в Венгрии Федор Шандор сделал первый шаг к своему официальному признанию Венгрией, вручив копии Верительных Грамот протокольной службе МИЭЗС Венгрии. Согласно дипломатическому протоколу, следующим и окончательным шагом должно стать вручение господином Послом Верительных Грамот Президенту Венгрии Томашу Шуйоку.

Уверены, что это даст новый толчок для развития добрососедских украинско-венгерских отношений", - говорится в сообщении.

Отметим, Украина не имела посла в Венгрии с июля 2022 года. Тогда президент Зеленский уволил дипломата Любовь Непоп.

Посол Федор Шандор начал работу в Венгрии
Посол Федор Шандор начал работу в Венгрии
Посол Федор Шандор начал работу в Венгрии

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил посла в Венгрии Шандора представителем Украины в Дунайской комиссии

Чем известен Федор Шандор?

Он является профессором Ужгородского национального университета (УжНУ) и военным - младшим сержантом ВСУ. В университете Шандор - заведующий кафедрой социологии и социальной работы, доктор философских наук, профессор.

Также Шандор занимается развитием туризма в Закарпатье. В ряды ВСУ вступил добровольно в начале полномасштабного вторжения РФ.

Стал известным как "профессор из окопа", поскольку даже на фронте, защищая Украину от российских захватчиков, не забывал о своих студентах и читал им лекции онлайн.

21 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский назначил профессора Ужгородского национального университета и военного Федора Шандора послом Украины в Венгрии.

Также читайте: Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в ЕС

Автор: 

Венгрия (1932) посольство (1079) посольство Украины (332) Шандор Федор (6)


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На останній фотке, поясніть хто там Шандор ?!
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26.02.2025 17:18 Ответить
Пропалений угорець та "слуга" - ЧІЇ інтереси він буде відстоювати?!!
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26.02.2025 17:19 Ответить
він,кажуть,академік мадяроакадемії,чиї інтереси? одного натоптуватого,пузатенького мадярона з головою жаби...
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26.02.2025 17:26 Ответить
Шандор,здається,на половину мадяр. В Закарпатті відомий тим,що порозставляв по Ужгороду якісь недолугі скульптурки якогось мадяроскульптора. За це його Орбан зробив угроакадеміком. Щодо окопів не знаю але на закарпатських пабліках його називають показушником і балаболом...Для Зюзі-рідкоземельника вибір той що треба!
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26.02.2025 17:25 Ответить
Новий "окопний" посол України в угорщині Шандор проникливо привітав очільника московської церкви на Закарпатті (ВІДЕО)Відповідне відео, з профілю митрополита Феодора (Мамасуєва), якого нема в профілі самого Федора Шандора у Фейсбуку, разом з коментарем опублікував політолог Юрій Дзямулич.
https://youtu.be/FX4vm_QkUwI?t=8

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26.02.2025 17:27 Ответить
 
 