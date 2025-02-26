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Оккупанты ударили КАБами по Золочеву на Харьковщине, пострадали три человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем в среду, 26 февраля, российские захватчики нанесли два удара по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области. Вследствие вражеского обстрела пострадали три человека.

Об этом сообщила Харьковская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, вследствие одного из попаданий управляемой авиабомбы возле территории частного домовладения пострадала 67-летняя местная жительница.

Оккупанты ударили КАБами по Золочеву на Харьковщине

Также вследствие российского обстрела повреждены около 30 частных домов, 10 хозяйственных построек и теплица.

Оккупанты ударили КАБами по Золочеву на Харьковщине

Вследствие второго попадания пострадала еще одна 68-летняя женщина и 70-летний мужчина. У них - острая реакция на стресс.

Оккупанты ударили КАБами по Золочеву на Харьковщине

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Автор: 

обстрел (26872) КАБ (344) Харьковская область (670) Богодуховский район (40) Золочев (19) война в Украине (3459)


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