Сырский работал в бригадах, ведущих бои на Новопавловском направлении: все - из-за активизации РФ. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу в бригадах, которые ведут оборону на Новопавловском направлении (Донецкая область).

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Все из-за "активизации действий противника", отметил он.

"Противник на этом направлении интенсивно проводит наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск и захватить три населенных пункта. Однако с нашей стороны принят ряд мер для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков.



На командных пунктах заслушал командующего оперативной-тактической группировки "Донецьк" бригадного генерала Александра Тарнавского и командиров бригад о ведении боевых действий, имеющихся потребностях и проблемных вопросах. Отдал все необходимые распоряжения по их решению", - говорится в сообщении.

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Сырский отметил, что замысел оккупантов остается неизменным в течение 3 лет - выйти на административные границы Донецкой области.

"Но потери врага только растут, а планы так и остаются невыполнимыми. Наши воины наносят максимальные потери личному составу и технике врага.



Выражаю искреннюю благодарность защитникам и защитницам Украины за результативность, мужество и стойкость", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

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