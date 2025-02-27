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Сырский работал в бригадах, ведущих бои на Новопавловском направлении: все - из-за активизации РФ. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу в бригадах, которые ведут оборону на Новопавловском направлении (Донецкая область).

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Все из-за "активизации действий противника", отметил он.

Сырский работал в бригадах, которые ведут оборону на Новопавловском направлении

"Противник на этом направлении интенсивно проводит наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск и захватить три населенных пункта. Однако с нашей стороны принят ряд мер для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков.

На командных пунктах заслушал командующего оперативной-тактической группировки "Донецьк" бригадного генерала Александра Тарнавского и командиров бригад о ведении боевых действий, имеющихся потребностях и проблемных вопросах. Отдал все необходимые распоряжения по их решению", - говорится в сообщении.

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Сырский отметил, что замысел оккупантов остается неизменным в течение 3 лет - выйти на административные границы Донецкой области.

"Но потери врага только растут, а планы так и остаются невыполнимыми. Наши воины наносят максимальные потери личному составу и технике врага.

Выражаю искреннюю благодарность защитникам и защитницам Украины за результативность, мужество и стойкость", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

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Автор: 

война (1364) Донецкая область (9498) Александр Сырский (561) война в Украине (3459)


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27.02.2025 09:19 Ответить
Втім втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними.

І "підтверддення" цього ми кожен день бачимо у DeepState.
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27.02.2025 09:24 Ответить
Приїхав вручну покерувати((совок совком(((
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27.02.2025 10:01 Ответить
сирник танки гриз як барбарис
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27.02.2025 10:29 Ответить
Десь я ці приміщення зі 100 моніторами бачив.
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27.02.2025 14:47 Ответить
 
 