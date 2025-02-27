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Разворовали горючего в воинской части на 1,2 млн грн: ГБР разоблачило группу лиц в Ривненской области. ФОТОрепортаж

В одной из воинских частей на Ривненщине группа лиц во главе с военным организовала масштабное хищение дизельного топлива и смазочных материалов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Воинская часть, в которой служат участники схемы, отвечала за распределение примерно 10% от потребностей Вооруженных Сил Украины в топливе и смазочных материалах. Организатор привлек к схемам с топливом других военных и гражданских лиц. Они завышали объемы распределенного горючего и смазочных материалов. Полученные таким образом излишки злоумышленники продавали через частных предпринимателей", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, злоумышленникам удалось похитить более сотни тонн дизельного топлива, которое предназначалось для нужд ВСУ.

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Только за период с ноября 2024 года по январь 2025 года задокументировано около 20 эпизодов похищения и последующей реализации дизельного топлива в количестве около 20 тысяч литров рыночной стоимостью 1,2 млн грн.

Организатора схемы задержали, трех его военных сообщников и одно гражданское лицо также было задержано.

Сейчас их подозревают в создании и руководстве преступной организацией, похищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.ч. 2, 3 ст. 255 и ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Решается вопрос о направлении в суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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ГБР разоблачило схему хищения топлива в воинской части на Ровенщине
ГБР разоблачило схему хищения топлива в воинской части на Ровенщине
ГБР разоблачило схему хищения топлива в воинской части на Ровенщине
ГБР разоблачило схему хищения топлива в воинской части на Ровенщине
ГБР разоблачило схему хищения топлива в воинской части на Ровенщине
ГБР разоблачило схему хищения топлива в воинской части на Ровенщине
ГБР разоблачило схему хищения топлива в воинской части на Ровенщине
ГБР разоблачило схему хищения топлива в воинской части на Ровенщине
ГБР разоблачило схему хищения топлива в воинской части на Ровенщине
ГБР разоблачило схему хищения топлива в воинской части на Ровенщине
ГБР разоблачило схему хищения топлива в воинской части на Ровенщине

Автор: 

ГБР (2970) хищения (96) горючее (20) Ровенская область (1228)


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Топ комментарии
+2
Ордена і відпустіть.
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27.02.2025 13:50
+2
"Військова частина .......відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних Сил України у паливі та мастильних матеріалах" автори, не надавайте у матеріалах ворогові інформацію, яка може нести небезпеку як для військових, так і для військових частин. Не складний аналіз інформації дозволяє зробити деякі висновки
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27.02.2025 13:55
+2
Та це ж ІПСО 😆😆😆 Зате не "ухилянти". Бо для деяких форумчан всі, хто не в армії - "слимаки та зрадники". А всі, хто носить погони армії - бусічкі і сонечкі 😁😁😁 А воно он, як буває 😐. Та ні, треба відпустити затриманих. Бо "не на часі"
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27.02.2025 14:03
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А як інакше? - віина ж
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27.02.2025 13:47 Ответить
Ордена і відпустіть.
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27.02.2025 13:50 Ответить
"Військова частина .......відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних Сил України у паливі та мастильних матеріалах" автори, не надавайте у матеріалах ворогові інформацію, яка може нести небезпеку як для військових, так і для військових частин. Не складний аналіз інформації дозволяє зробити деякі висновки
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27.02.2025 13:55 Ответить
"рускіє ітак фсьознают!"
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27.02.2025 13:57 Ответить
Ох як ще довго потрібно віддалятись від Совка не тільки фізично но і ментально , палити напалмом ще багато років.Самольоти а девочки потом.
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27.02.2025 14:03 Ответить
Та це ж ІПСО 😆😆😆 Зате не "ухилянти". Бо для деяких форумчан всі, хто не в армії - "слимаки та зрадники". А всі, хто носить погони армії - бусічкі і сонечкі 😁😁😁 А воно он, як буває 😐. Та ні, треба відпустити затриманих. Бо "не на часі"
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27.02.2025 14:03 Ответить
А ще вони "котики", и одна моя знайома "дала би їм усім"...
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27.02.2025 18:31 Ответить
"Кому війна, а кому мати рідна". Місцеві пі*дари.
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27.02.2025 14:04 Ответить
Что за гниль...одни последним жертвуют.жизни.здоровье отдают...другие.в такой тяжелый час для страны-обкрадывают ее.Да по законам военного времени за это расстреливают.Это ж враги.Причем своим вредят
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27.02.2025 14:19 Ответить
Пальне необхідно фарбувати в інший колір, щоб потім і покупців затримувати, а розкрадання в армії та оборонці віднести до держзради, тому що фактично так і є...
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27.02.2025 15:20 Ответить
Та інші армійські товари, особливо прилади нічного бачення, дрони, все маркувати спеціальними міками які важко прибрати, щоб потім можна було і продавців притягнути до відповідальності
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27.02.2025 15:23 Ответить
Це підчас війни--мародерство. Тільки розстріл.
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05.03.2025 17:24 Ответить
 
 