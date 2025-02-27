Разворовали горючего в воинской части на 1,2 млн грн: ГБР разоблачило группу лиц в Ривненской области. ФОТОрепортаж

В одной из воинских частей на Ривненщине группа лиц во главе с военным организовала масштабное хищение дизельного топлива и смазочных материалов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Воинская часть, в которой служат участники схемы, отвечала за распределение примерно 10% от потребностей Вооруженных Сил Украины в топливе и смазочных материалах. Организатор привлек к схемам с топливом других военных и гражданских лиц. Они завышали объемы распределенного горючего и смазочных материалов. Полученные таким образом излишки злоумышленники продавали через частных предпринимателей", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, злоумышленникам удалось похитить более сотни тонн дизельного топлива, которое предназначалось для нужд ВСУ.

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Только за период с ноября 2024 года по январь 2025 года задокументировано около 20 эпизодов похищения и последующей реализации дизельного топлива в количестве около 20 тысяч литров рыночной стоимостью 1,2 млн грн.

Организатора схемы задержали, трех его военных сообщников и одно гражданское лицо также было задержано.

Сейчас их подозревают в создании и руководстве преступной организацией, похищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.ч. 2, 3 ст. 255 и ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Решается вопрос о направлении в суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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