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Приобрели электронные карты за $2000: задержаны трое мужчин во время отдыха в лесу, пытавшиеся незаконно попасть в Румынию, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали трех жителей Днепропетровской области, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией через горный участок.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию

Как отмечается, нелегальные мигранты решили сделать перерыв на ночь и разложили в лесу палатки с обогревом, чтобы продолжить свой путь днем.

Во время наблюдения за нарушителями пограничный наряд задержал их во время отдыха. Оказалось, что задержанные - трое жителей Днепропетровской области, которые за 2 тысячи долларов приобрели электронную карту с маршрутом движения на одном из телеграм-каналов.

Смотрите также: У границы с Венгрией задержана группа из 16 мужчин призывного возраста и 2 переправщиков. ФОТО

Пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию
Пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию

В отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении, и сейчас продолжается расследование.

Смотрите также: Незаконно оформляли справки о непригодности к военной службе с правом выезда за границу: организаторов будут судить, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6370) Румыния (1086) уклонисты (804)


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Топ комментарии
+5
Мабуть, є закон, яктй забороняє аідпочинок в лісі
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27.02.2025 13:56
+5
Що за єрунду верзеш? "Немає законів що забороняють незаконний перетин кордону". Трохи думай перед тим як писати. Я вже не кажу про воєнний стан.
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27.02.2025 14:01
+4
Конституцією (вона ж Основний Закон) передбачається, що під час війни і воєнного стану деякі конституційні норми, що стосуються прав громадян, можуть призупинятися або обмежуватися.
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27.02.2025 13:57
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Правила форума Совет форумчан
І ні слова про те, який закон вони порушили, і який закон забороняє перетин кордону.
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27.02.2025 13:52 Ответить
Мабуть, є закон, яктй забороняє аідпочинок в лісі
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27.02.2025 13:56 Ответить
гучна новина ні про що, бо якщо у них є відстрочка, то й ТЦК не забере. А відповідальності за це ніякої - навіть штраф з натяжкою у суді.
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27.02.2025 13:58 Ответить
Що за єрунду верзеш? "Немає законів що забороняють незаконний перетин кордону". Трохи думай перед тим як писати. Я вже не кажу про воєнний стан.
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27.02.2025 14:01 Ответить
У нас "законність" закону залежить виключно від того, до кого цей закон застосовується.
І ніхто не порушив стільки разів той закон, скільки це зробили самі прикордонники.
Чи може наші депутати-втікачі та інші товстосуми зі своїм виводком Тису перепливали?
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27.02.2025 14:07 Ответить
Чомусь адмін сайту вичищає коментарі без образ, а з простими питаннями: будь ласка номер закону і пункт.
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27.02.2025 14:11 Ответить
ти клоун чи троль ?
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27.02.2025 14:15 Ответить
Ще раз для тупих і Олександра зокрема, українською мовою і чорним по білому: який закон забороняє перетин кордону?
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27.02.2025 14:16 Ответить
Ще раз для тупого троля Сергія українською мовою і чорним по білому -загугли "Правила перетину кордону в умовах воєнного стану" і зрозумієш (звісно, якщо не повний баран) хто, що, де і як може перетинати
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27.02.2025 14:23 Ответить
Для надзвичайно тупого, неосвідченого Олександра: конкретно яким законом обмежено право? Якщо ви не здатні навести контраргументи у діалозі, який самі і почали, то це явно не я тупеньки...
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27.02.2025 14:27 Ответить
Для надзвичайно тупого, неосвідченого Сергія: конкретно яким законом обмежено право - ви можете прочитатити самі , ввівший пошуковий запит. Якщо ви не здатні самі знайти і прочитати, то це явно ви тупенький...
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27.02.2025 15:18 Ответить
Проблема в тому, що навіть пошуковик таких законів не знає. Мабуть, тому що вони існують тільки у вашій уяві. Ви так впевнено говорите про якісь «правила», яких ніколи не було, і пропонуєте фантастичні варіанти «дозволеного» виїзду, ніби особисто отримали право редагувати Конституцію на дозвіллі.

Але знову ж таки, діалог почали саме ви, а тепер так по-дитячому зливаєтесь. Спочатку пафосно виголошуєте свої «законодавчі ініціативи», а коли стикаєтесь із логікою та фактами - переходите на щось середнє між моралізаторством і мріями про систему каст для громадян. Якщо ви вже заговорили про права та обов'язки, то, можливо, варто почати з власного обов'язку перевіряти інформацію, перш ніж її нести?

Бо поки що виходить типовий монолог людини, яка просто хоче, щоб реальність відповідала її фантазіям, а не навпаки.
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27.02.2025 15:34 Ответить
кордони не для краси встановлюють.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text ст. 204-1 КУпАП
якщо слідчі доведуть, то цим хлопакам може "світити" й https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 336 КК України.
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27.02.2025 14:27 Ответить
Це статті, які описують покарання за певну заборону. А де власне саме заборона?
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27.02.2025 14:28 Ответить
ви реально не сповна розуму чи у вас задача така?
відкрийте кримінальний кодекс України, до прикладу ст. 115 "Умисне вбивство" не зазначає, що вбивати не можна, ваші дії?
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27.02.2025 14:32 Ответить
Є стаття Конституції України, ось така:

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

І повторюю на всяк випадок: "за винятком обмежень, які встановлюються законом", так де той самий закон, який явно забороняє виїзд?
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27.02.2025 15:26 Ответить
ви дарма намагаєтесь вдавати з себе правника.
ви обманюєте й себе й таких недалеких, як Aleera Frost, який невтомно ставить вподобайки вашим псевдоюридичним вишукуванням.
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27.02.2025 15:35 Ответить
Я лише задаю питання, на які чомусь ви не можете відповісти і викручуєтесь, як вуж. Я не трактую закони, не вигадую нових норм і не заявляю, що щось має бути саме так, як мені хочеться. Я просто ставлю запитання, які, здавалося б, мають очевидні відповіді, якщо ваша позиція настільки беззаперечна.

Але щоразу, коли справа доходить до конкретики, відповідей немає. Натомість починається ухиляння, маніпуляції, переходи на особистості або розмови в стилі «сам пошукай». Це типовий прийом, коли немає аргументів - намагатися зробити вигляд, що питання саме по собі неправильне або не варте відповіді.

То може проблема не в питаннях, а в тому, що відповіді на них вам просто не вигідні?
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27.02.2025 15:37 Ответить
звісно проблема не в питаннях
проблема в тому, яка мета цих питань.
для мене є очевидним, що метою ваших питань є створення в читачів ваших коментарів хибного уявлення щодо незаконності дій державних установ та організацій.
не дивлячись на це, дам посилання ще на один нормативно-правовий акт:
почитайте зокрема https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text ст. 9 ЗУ "Про державний кордон України"
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27.02.2025 15:52 Ответить
ну почнемо з того що перетин(саме перетин а не ночівля в лісі) кордону у невстановленому місці це всього лишень адмінка,
друге держава клала болт на закони та конституцію, адже заборону на вільний перетин чоловіками 18-60 наклав кабмін, укази якого не мають більшої сили за конституцію та закони прийняті радою.
Це чомусь нікого з вельмож взагалі не турбує, хоча це не дивно коли державою керує юрістквенщік та депутати які пройшли прискорені курси в трускавці.
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27.02.2025 16:06 Ответить
починайте з чого хочете.
можете почати з початку обговорення в цій гілці й побачите, що я дав посилання на КУпАП, тож так, адмінка, але що з того?
Serhii #597124 поцікавився, яким законом заборонено перетинати кордон.
от ми й з'ясували, що ст 9 ЗУ "Про державний кордон України" встановлений порядок перетину державного кордону.
порушення цього порядку тобто незаконне перетинання ордону - заборонене й тягне за собою адміністративну відповідальність.
все інше накшталт "держава клала болт", це не до мене.
до речі, чи не бажаєте ви вчинити злочин й спробувати в суді обгрунтувати свій злочин тим, що "держава поклала на щось болт"? спробуйте.
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27.02.2025 18:11 Ответить
я погоджуюсь з вами що перетин кордону то порушення яке тягне за собою адміністративну відповідальність, а не фігня типу каву піти попити в кафешку.
але тепер дайте відровіть яким саме ЗАКОНОМ зоборонений виїзд громадян за кордон.
постанова уряду то таке, вона не має вищої сили ніж закони та конституція.
але зедержава клала на це болтяку і уряд штампує постанови які суперечать законодавству що аж гай шумить.
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27.02.2025 18:19 Ответить
вибачте, я не зовсім розумію, чому ви вирішили, що я повинен давати відповіді на ті чи інші питання.
якщо вас справді щось турбує - в країні велика кількість юристів та адвокатів, які нададуть вам платну консультацію.
якщо ви вважаєте той чи інший нормативо-правовий акт незаконним й при цьому він порушує ваші права, ви можете звернутися з відповідним позовом до адміністративного суду в порядку та спосіб передбачений https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text КАС України.
я не збираюсь вступати з вами в суперечку щодо правомірності обмеження військовозобов'язаних громадян у праві виїзду за кордон.
під конкретною статтею, про конкретну подію, я дав відповідь на конкретний коментар.
цим єдиним питанням, на яке я даю відповідь є: "...який закон вони порушили, і який закон забороняє перетин кордону".
тож повторюсь й на цьому припиню будь-який подальший діалог: ст. 9 ЗУ "Про державний кордон України" встановлює порядок перетину кордону. Спроба вказаних у статті чоловіків перетнути державний кордон за межами пункту пропуску є порушенням цього порядку, відповідальність за таке порушення передбачена ст. 204-1 КУпАП.
все. тихого вечора.
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27.02.2025 19:07 Ответить
Постанова № 1147 "Про прикордонний режим"
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27.02.2025 15:15 Ответить
Ви або не читали цю постанову, або намагаєтесь мене і інших ввести в оману. В даному документі слово "забороняється" вживається 26 разів, і ні одного разу відносно громадян і заборони їх виїзду закордон.
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27.02.2025 15:24 Ответить
"...який закон забороняє перетин кордону."
ПДР.
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27.02.2025 13:56 Ответить
Конституцією (вона ж Основний Закон) передбачається, що під час війни і воєнного стану деякі конституційні норми, що стосуються прав громадян, можуть призупинятися або обмежуватися.
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27.02.2025 13:57 Ответить
Наприклад їзда на велосипеді біля працівника сервісної служби підтримки
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27.02.2025 14:07 Ответить
Є детальний перелік конкретних статей. Але якщо чиновникам якась чинна норма заважає, вони знайдуть десятки причин та способів обійти цю норму. Достатньо згадати "розшук" за адміністративне правопорушення, прикриваючись котрим влаштовують облави на людей.
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27.02.2025 14:10 Ответить
коли обмежується, я сказав, подивіться відповідні статті Конституції, почніть із статтей 64 і 65, хоч там містяться посилання на ті норми, які не обмежуються, а що обмежується - шукайте
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27.02.2025 14:15 Ответить
Тобто ви пане Остап, читаєте книжку не як всі люди, з початку і до кінця, а з середини? А що ж тоді ви скажете про статтю 24, яка чомусь (хто б міг подумати) йде перед 65?
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27.02.2025 14:17 Ответить
це жахливий тролінг, ваші конституційні права обмежені, і я вище вказав чому, пошукайте самі, які не обмежуються, я теж вказав, де це вказано, у 64 статті, працюйте самостійно, а не намагайтесь як рабовласник, когось експлуатувати
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27.02.2025 14:22 Ответить
Цікаво, коли конструктивні та адекватні питання називаються тролінгом. Ви не здатні відповісти на питання? Чи кожен незгодний з вашою думкою автоматично троль і зрадник?
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27.02.2025 14:24 Ответить
Чому я за вас повинен шукати, що вам дозволено, чи не дозволено, це вас цікавить, ви і шукайте.
Я б дозволив вам легально тікати з України від війни, і навіть з гарантією, що перед виїздом ніхто вас власності не позбавить, як було за радянських часів навіть для легальних емігрантів з СРСР, але для виїзду добровільно відмовтеся від своїх виборчих прав років на 25, і будете після війни жити в Україні як апатрид, тільки не суйтеся у суспільне життя, або натуралізуйтеся за кордоном. Це моя точка зору, а згідно 65 статті Конституції, яку, як ви кричите, порушують, ви зобов'язані захищати Вітчизну, звісно ви Україну такою вважаєте).
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27.02.2025 14:41 Ответить
А чим Ккраїна 2025 року ПРИНЦИПОВО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД СССР ?
я БАЧУ поки лише одну принципову відмінність - ще можна ,щось писати стосовно ЗЛОЧИНІВ держслужбовців ,якщо ти не публічна людина ...

Ви не за вільну Україну боретеся - ви будуєте УССР-2
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27.02.2025 14:58 Ответить
Усім відрізняється, і щоб ваша довбана недоімперія не повернулася на терени України, українці захищають зараз своє право на існування
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27.02.2025 15:04 Ответить
Так недоімперія -звідси і не йшла . Купа латентнихх сталіністів всередині ,що носять вишиванки.
Вам не подобається країна вільних людей - Україна -Ізраїль з відкритими кордонами . Ви мрієте про Україну _північну Корею з колючим дротом та бараками
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27.02.2025 15:10 Ответить
Я б вас, совків, повипускав би, усе одно уже громадянами не станете, якщо не розумієте, хто жертва, а хто хижак, хто на кого напав, і кого треба захищати, які з вас громадяни, у вас завжди знайдеться хтось винний, крім Х-уйла.
Тільки ж навіщо Україну порівнювати з СРСР, багато з вас виїжджає на законних підставах навіть під час війни, а в СРСР навіть за мирних часів нікого за кордон не випускали, лише євреїв з 1973 року, внаслідок домовленості між США і СРСР, та й-то грабували до нитки, а популярні артисти і співаки, що емігрували, зникали з медіапростору, тому що вважалися зрадниками (попри те, що легально отримали дозвіл на виїзд).
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27.02.2025 15:20 Ответить
На питання не відповіли - чому для вас ідеал - Україна -СССР _північна корея з закритими кордонами ? А не Україна -Ізраїль з відкритими ?
А я вам поясню - бо закрита територія з вертухаями - це ознака концтабору , а не вільної землі .
І можна скільки хоч говорити про волю - але вертухаї на вишках - це точно не про волю.
Чи ви думаєте ,що в козаки ловили гайдуки з палками ??)))

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27.02.2025 15:27 Ответить
Питання дурне, спочатку брехня, а потім я повинен довести, що ваша брехня - правда,
Україна - країна, де завжди відбувалися вільні вибори, це дві Північні Кореї зараз на нас напали, велика і менша, але різниці ніякої, два пожиттєві царьки і мовчазна бидлота, без конкуренції політичних партій і без вільної преси.
І те що Ви вільно можете набріхувати брехливі наративи, підтверджує це, а у вашому улюбленому Мордорі дають космічні терміни ув'язнення лише за кілька слів правди, що Московщина напала війною на Україну.
Більше на провокативні питання не відповідаю, як і тому що нижче, який обурюється, що я дозволяю йому втекти з України, але хочу щоб він при цьому відмовився не лише від обов'язків перед Україною, а й поступився добровільно частиною своїх прав (виборчих), він хоче втекти, але й зберегти право обиратися і бути обраним, ось така концепція у людини щодо його прав і обов'язків у суспільстві
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27.02.2025 15:47 Ответить
Оце написали купу дурні - приплели до чогось вибори ( яких не було в Україні ,але були в Московії) - по принципу - сам дурень . І втекли.
А я скажу чого - бо є Реальність - перетворення України на ДИКТАТУРУ ПРИКРИВАЮЧИСЬ ВІЙНОЮ.
Але совковим патріотам - не хочеться думати - хай коні думають - в них голова більша .
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27.02.2025 15:51 Ответить
Знову на троля натрапив, як не пощастило

"Александр Штүндер

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 20.02.2025"
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27.02.2025 16:06 Ответить
Полегшало вам . Адже головне - не СЕНС написаного - а дата реєстрації та кількість вподобайок ))) Можна далі сидіти у гівні по вуха - думаючи ,що в шоколаді. ))
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27.02.2025 17:56 Ответить
Підозріло ваша і ваших компаньйонів брехлива писанина про ущемлення ухилянтів кореспондується з повідомленням Буданова про команду "Фас" з Мордору
https://censor.net/ua/news/3538288/budanov-rosiya-hoche-zirvaty-mobilizatsiyu-v-********-i-vykorystovuye-ipso
а до вас інфекція вже прилипла, і схоже, з натхливої брехні про Україну, далеко не сьогодні, і не вчора, а задовго до 20 лютого. Що ж, ординці, вони дуже заразні. Ось зараз вони поширюють дезу про роботу ТЦК, таке начебто примітивне намагання підірвати українське суспільство з середини, але на деяких діє. Не думаю, що ваші ІПСО окупаються за витрачені зусилля, в Україні тисяча таких як ви програє Покровському, ну а зетникам він просто псує настрій, одна пісня, і 400 тисяч переглядів за 3 доби

https://www.youtube.com/watch?v=wSEpuo8q2gc
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27.02.2025 18:55 Ответить
Ви прямо як професійна медіашльондра - багато писанини ,безпідставні звинувачення і нічого по суті .

Продовжуємо далі

1) посилання на закон України - що це за юридичний термін такий -"ухилянт " ??? Де він прописаний в якому Законі чи законодавчому акті . ???

2,) Людина визнається винною тільки за рішенням суду . На якій підставі держслужбовець на власний розсуд визнає їх винними у вчинненні злочину ??

3,) В чому проявляється деза про "ТЦК "?
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27.02.2025 19:04 Ответить
Знову на троля натрапив, як не пощастило

"Александр Штүндер

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 20.02.2025"
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27.02.2025 19:17 Ответить
Бачите ,як добре - тепер - у вас є відмазка .Не ви - дурень , а я - троль.

Але в позиції страуса яку ви зайняли є один нюанс - хоч голову ви засунули в пісок - срака у вас нагорі...
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27.02.2025 19:20 Ответить
Знову на троля натрапив, як не пощастило

"Александр Штүндер

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 20.02.2025"
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27.02.2025 19:23 Ответить
О, яка цікава концепція! Ви пропонуєте якийсь ексклюзивний варіант «виходу з громадянства» за схемою «25 років без виборчих прав», ніби це якийсь абонемент у спортзал з умовою «не суньтеся в суспільне життя». Чудово, що у вас є свої законодавчі ініціативи, тільки шкода, що вони мають приблизно стільки ж юридичної ваги, скільки фанфіки про альтернативний розвиток України.
Щодо Конституції, ви згадали статтю 65, але, на жаль, не заглянули далі. Наприклад, стаття 33 прямо гарантує кожному право на свободу пересування, включаючи право залишати Україну. І ще, Конституція - це не шведський стіл, з якого можна вибирати лише те, що подобається, ігноруючи все інше.
Щодо «добровільної відмови від виборчих прав» - це геніально. Давайте ще введемо добровільний податок на повітря, а також обов'язковий курс смирення для тих, хто має власну думку.
А тепер про «суверенне право» когось відправляти в статус апатрида. Це взагалі захоплююче, бо міжнародне право такого не дозволяє. Але хіба це проблема? Ваш підхід до законодавства - це ж мистецтво фантазії, а не нудні юридичні реалії.
Отже, висновок: якщо ви так палко бажаєте карати тих, хто має іншу думку, можливо, вам варто спробувати себе в літературі жанру антиутопії? У вас явно є хист до створення альтернативних реальностей.
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27.02.2025 15:32 Ответить
Бачу адміністратор сайту детально вичищає навіть банальні, але все коректні питання. Отож повторюсь, який саме закон і пункт забороняє виїзд закордон?
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27.02.2025 14:10 Ответить
Тут багатьох притомних та нормальних забанили . Тому і відчуття ,що на цензорі купа божевільних, космонавтів -патріотів та зеботів
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27.02.2025 15:11 Ответить
военного положения нет в стране вообще то
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27.02.2025 14:40 Ответить
Є, і регулярно подовжується, поки йде війна
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27.02.2025 14:53 Ответить
А як бути зі статтею 13 Загальної декларації з прав людини ? Ця декларація ратифікована Україною
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27.02.2025 14:44 Ответить
Пд час війни права громадян обмежуються, можуть бути обмежені, на підставі 64 статті Конституції.
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27.02.2025 14:56 Ответить
З Конституцією зрозуміло, але декларацію з прав людини ви обмежити не можете. Тому країни, чий кордон перетинають незаконно під час війни громадяни України надають їм статус біженців, а не повертають назад, як про це мріє блазень і його шапіто
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27.02.2025 15:03 Ответить
Чому вони до Румунії біжать? Чому не в рашу? Це ж і є їхня мрія
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27.02.2025 13:58 Ответить
Чия мрія? Що ти верзеш? Люди просто хочуть нормально пожити в нормальній країні. До чого тут раша?
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27.02.2025 14:40 Ответить
Ваші поради їм не сильно актуальні. Схоже по фото, вони потрапили у фотопастку (останнє фото). Тож потім група швидкого реагування їх прицільно впіймала
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27.02.2025 14:34 Ответить
А чому ти не зневажаєш прокурорів, мусорів, чинуш, мажорів та іншу броньовану мразоту? Чому лише простих чорноробів? Сам чьїх будєш?
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27.02.2025 14:36 Ответить
Тому що він раб - і хоче бачити інших людей рабами . Стосовно своїх хазяїв рабовласників - і слова не скаже
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27.02.2025 15:00 Ответить
Людей затримали під час відпочинку в лісі. Звідкіля взагалі інформація що вони збиралисьперетнути кордон? І на якій підставі взагалі їх затримали?
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27.02.2025 14:38 Ответить
Постанова № 1147 «Про прикордонний режим».
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27.02.2025 15:22 Ответить
Там знайдеться достатньо пунктів для затримання.
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27.02.2025 15:23 Ответить
За порушення правил знаходження у прикордонній смузі штраф від 1700 до 3400 грн. Безпідставно вигаданий, як завжди, зеленою мразотою в 2024 році. Питання: чи була позначена ця прикордонна смуга на місцевості саме в тому місці, де її перетнули ці чоловіки?
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27.02.2025 18:27 Ответить
йдіть в адвокати.
з вас вийде чудовий ******* адвокат.
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27.02.2025 15:24 Ответить
Те ж саме питання: чи була позначена прикордонна смуга на місцевості саме в тому місці, де її перетнули ці чоловіки? Якщо ні, то будь-який адвокат, навіть х***вий, зможе послати нахрін цих прикордонників. Звісно, в тій країні, де є правосуддя, а не в тій де панує зелене свавілля.
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27.02.2025 18:32 Ответить
я правий, з вас буде ******* адвокат.
чи була позначена прикордонна смуга на місцевості саме в тому місці, де її перетнули ці чоловіки?
...затримали трьох мешканців Дніпропетровської області, які намагались незаконно перетнути Джерело: https://censor.net/ua/p3538267
в роботі з документами важливо читати уважно.
щодо того, як маркований державний кордон на тій ділянці, то я не маю жодного уявлення, можете кинути мені гроші на подорож - з'їжджу, подивлюся й дам відповідь.
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27.02.2025 19:14 Ответить
Саме так: читай уважно ще раз статтю: "які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією"

Тому ще раз питаю: звідки інформація, що ці чоловіки намагались перетнути кордон, якщо їх затримали в момент відпочинку в наметах, а не під час перетину кордону чи, хоча б, руху в його бік в безпосередній близькості? Може, вони просто прийшли в ліс відпочити з ночівлею, а вранці пішли б назад додому? Чи ти ніколи не ходив в ліс відпочити "на природі"? Тому ще раз повторюю: обвинувачення висмоктані з пальця.
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27.02.2025 19:29 Ответить
на ОЛХі можно вдвічі дешевше купити компаси, у яких стрілка зразу показує напрямок на Румунію.
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27.02.2025 16:20 Ответить
 
 