Приобрели электронные карты за $2000: задержаны трое мужчин во время отдыха в лесу, пытавшиеся незаконно попасть в Румынию, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники задержали трех жителей Днепропетровской области, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией через горный участок.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, нелегальные мигранты решили сделать перерыв на ночь и разложили в лесу палатки с обогревом, чтобы продолжить свой путь днем.
Во время наблюдения за нарушителями пограничный наряд задержал их во время отдыха. Оказалось, что задержанные - трое жителей Днепропетровской области, которые за 2 тысячи долларов приобрели электронную карту с маршрутом движения на одном из телеграм-каналов.
В отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении, и сейчас продолжается расследование.
Топ комментарии
+5 Zahar Kolombet
показать весь комментарий27.02.2025 13:56
+5 Yury Onofrichuk #395902
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+4 Остап Журавель
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І ніхто не порушив стільки разів той закон, скільки це зробили самі прикордонники.
Чи може наші депутати-втікачі та інші товстосуми зі своїм виводком Тису перепливали?
Але знову ж таки, діалог почали саме ви, а тепер так по-дитячому зливаєтесь. Спочатку пафосно виголошуєте свої «законодавчі ініціативи», а коли стикаєтесь із логікою та фактами - переходите на щось середнє між моралізаторством і мріями про систему каст для громадян. Якщо ви вже заговорили про права та обов'язки, то, можливо, варто почати з власного обов'язку перевіряти інформацію, перш ніж її нести?
Бо поки що виходить типовий монолог людини, яка просто хоче, щоб реальність відповідала її фантазіям, а не навпаки.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text ст. 204-1 КУпАП
якщо слідчі доведуть, то цим хлопакам може "світити" й https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 336 КК України.
відкрийте кримінальний кодекс України, до прикладу ст. 115 "Умисне вбивство" не зазначає, що вбивати не можна, ваші дії?
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
І повторюю на всяк випадок: "за винятком обмежень, які встановлюються законом", так де той самий закон, який явно забороняє виїзд?
ви обманюєте й себе й таких недалеких, як Aleera Frost, який невтомно ставить вподобайки вашим псевдоюридичним вишукуванням.
Але щоразу, коли справа доходить до конкретики, відповідей немає. Натомість починається ухиляння, маніпуляції, переходи на особистості або розмови в стилі «сам пошукай». Це типовий прийом, коли немає аргументів - намагатися зробити вигляд, що питання саме по собі неправильне або не варте відповіді.
То може проблема не в питаннях, а в тому, що відповіді на них вам просто не вигідні?
проблема в тому, яка мета цих питань.
для мене є очевидним, що метою ваших питань є створення в читачів ваших коментарів хибного уявлення щодо незаконності дій державних установ та організацій.
не дивлячись на це, дам посилання ще на один нормативно-правовий акт:
почитайте зокрема https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text ст. 9 ЗУ "Про державний кордон України"
друге держава клала болт на закони та конституцію, адже заборону на вільний перетин чоловіками 18-60 наклав кабмін, укази якого не мають більшої сили за конституцію та закони прийняті радою.
Це чомусь нікого з вельмож взагалі не турбує, хоча це не дивно коли державою керує юрістквенщік та депутати які пройшли прискорені курси в трускавці.
можете почати з початку обговорення в цій гілці й побачите, що я дав посилання на КУпАП, тож так, адмінка, але що з того?
Serhii #597124 поцікавився, яким законом заборонено перетинати кордон.
от ми й з'ясували, що ст 9 ЗУ "Про державний кордон України" встановлений порядок перетину державного кордону.
порушення цього порядку тобто незаконне перетинання ордону - заборонене й тягне за собою адміністративну відповідальність.
все інше накшталт "держава клала болт", це не до мене.
до речі, чи не бажаєте ви вчинити злочин й спробувати в суді обгрунтувати свій злочин тим, що "держава поклала на щось болт"? спробуйте.
але тепер дайте відровіть яким саме ЗАКОНОМ зоборонений виїзд громадян за кордон.
постанова уряду то таке, вона не має вищої сили ніж закони та конституція.
але зедержава клала на це болтяку і уряд штампує постанови які суперечать законодавству що аж гай шумить.
якщо вас справді щось турбує - в країні велика кількість юристів та адвокатів, які нададуть вам платну консультацію.
якщо ви вважаєте той чи інший нормативо-правовий акт незаконним й при цьому він порушує ваші права, ви можете звернутися з відповідним позовом до адміністративного суду в порядку та спосіб передбачений https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text КАС України.
я не збираюсь вступати з вами в суперечку щодо правомірності обмеження військовозобов'язаних громадян у праві виїзду за кордон.
під конкретною статтею, про конкретну подію, я дав відповідь на конкретний коментар.
цим єдиним питанням, на яке я даю відповідь є: "...який закон вони порушили, і який закон забороняє перетин кордону".
тож повторюсь й на цьому припиню будь-який подальший діалог: ст. 9 ЗУ "Про державний кордон України" встановлює порядок перетину кордону. Спроба вказаних у статті чоловіків перетнути державний кордон за межами пункту пропуску є порушенням цього порядку, відповідальність за таке порушення передбачена ст. 204-1 КУпАП.
все. тихого вечора.
ПДР.
Я б дозволив вам легально тікати з України від війни, і навіть з гарантією, що перед виїздом ніхто вас власності не позбавить, як було за радянських часів навіть для легальних емігрантів з СРСР, але для виїзду добровільно відмовтеся від своїх виборчих прав років на 25, і будете після війни жити в Україні як апатрид, тільки не суйтеся у суспільне життя, або натуралізуйтеся за кордоном. Це моя точка зору, а згідно 65 статті Конституції, яку, як ви кричите, порушують, ви зобов'язані захищати Вітчизну, звісно ви Україну такою вважаєте).
я БАЧУ поки лише одну принципову відмінність - ще можна ,щось писати стосовно ЗЛОЧИНІВ держслужбовців ,якщо ти не публічна людина ...
Ви не за вільну Україну боретеся - ви будуєте УССР-2
Вам не подобається країна вільних людей - Україна -Ізраїль з відкритими кордонами . Ви мрієте про Україну _північну Корею з колючим дротом та бараками
Тільки ж навіщо Україну порівнювати з СРСР, багато з вас виїжджає на законних підставах навіть під час війни, а в СРСР навіть за мирних часів нікого за кордон не випускали, лише євреїв з 1973 року, внаслідок домовленості між США і СРСР, та й-то грабували до нитки, а популярні артисти і співаки, що емігрували, зникали з медіапростору, тому що вважалися зрадниками (попри те, що легально отримали дозвіл на виїзд).
А я вам поясню - бо закрита територія з вертухаями - це ознака концтабору , а не вільної землі .
І можна скільки хоч говорити про волю - але вертухаї на вишках - це точно не про волю.
Чи ви думаєте ,що в козаки ловили гайдуки з палками ??)))
Україна - країна, де завжди відбувалися вільні вибори, це дві Північні Кореї зараз на нас напали, велика і менша, але різниці ніякої, два пожиттєві царьки і мовчазна бидлота, без конкуренції політичних партій і без вільної преси.
І те що Ви вільно можете набріхувати брехливі наративи, підтверджує це, а у вашому улюбленому Мордорі дають космічні терміни ув'язнення лише за кілька слів правди, що Московщина напала війною на Україну.
Більше на провокативні питання не відповідаю, як і тому що нижче, який обурюється, що я дозволяю йому втекти з України, але хочу щоб він при цьому відмовився не лише від обов'язків перед Україною, а й поступився добровільно частиною своїх прав (виборчих), він хоче втекти, але й зберегти право обиратися і бути обраним, ось така концепція у людини щодо його прав і обов'язків у суспільстві
А я скажу чого - бо є Реальність - перетворення України на ДИКТАТУРУ ПРИКРИВАЮЧИСЬ ВІЙНОЮ.
Але совковим патріотам - не хочеться думати - хай коні думають - в них голова більша .
"Александр Штүндер
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Реєстрація: 20.02.2025"
https://censor.net/ua/news/3538288/budanov-rosiya-hoche-zirvaty-mobilizatsiyu-v-********-i-vykorystovuye-ipso
а до вас інфекція вже прилипла, і схоже, з натхливої брехні про Україну, далеко не сьогодні, і не вчора, а задовго до 20 лютого. Що ж, ординці, вони дуже заразні. Ось зараз вони поширюють дезу про роботу ТЦК, таке начебто примітивне намагання підірвати українське суспільство з середини, але на деяких діє. Не думаю, що ваші ІПСО окупаються за витрачені зусилля, в Україні тисяча таких як ви програє Покровському, ну а зетникам він просто псує настрій, одна пісня, і 400 тисяч переглядів за 3 доби
https://www.youtube.com/watch?v=wSEpuo8q2gc
Продовжуємо далі
1) посилання на закон України - що це за юридичний термін такий -"ухилянт " ??? Де він прописаний в якому Законі чи законодавчому акті . ???
2,) Людина визнається винною тільки за рішенням суду . На якій підставі держслужбовець на власний розсуд визнає їх винними у вчинненні злочину ??
3,) В чому проявляється деза про "ТЦК "?
"Александр Штүндер
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Реєстрація: 20.02.2025"
Але в позиції страуса яку ви зайняли є один нюанс - хоч голову ви засунули в пісок - срака у вас нагорі...
"Александр Штүндер
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Я читаю: 0
Реєстрація: 20.02.2025"
Щодо Конституції, ви згадали статтю 65, але, на жаль, не заглянули далі. Наприклад, стаття 33 прямо гарантує кожному право на свободу пересування, включаючи право залишати Україну. І ще, Конституція - це не шведський стіл, з якого можна вибирати лише те, що подобається, ігноруючи все інше.
Щодо «добровільної відмови від виборчих прав» - це геніально. Давайте ще введемо добровільний податок на повітря, а також обов'язковий курс смирення для тих, хто має власну думку.
А тепер про «суверенне право» когось відправляти в статус апатрида. Це взагалі захоплююче, бо міжнародне право такого не дозволяє. Але хіба це проблема? Ваш підхід до законодавства - це ж мистецтво фантазії, а не нудні юридичні реалії.
Отже, висновок: якщо ви так палко бажаєте карати тих, хто має іншу думку, можливо, вам варто спробувати себе в літературі жанру антиутопії? У вас явно є хист до створення альтернативних реальностей.
з вас вийде чудовий ******* адвокат.
чи була позначена прикордонна смуга на місцевості саме в тому місці, де її перетнули ці чоловіки?
...затримали трьох мешканців Дніпропетровської області, які намагались незаконно перетнути Джерело: https://censor.net/ua/p3538267
в роботі з документами важливо читати уважно.
щодо того, як маркований державний кордон на тій ділянці, то я не маю жодного уявлення, можете кинути мені гроші на подорож - з'їжджу, подивлюся й дам відповідь.
Тому ще раз питаю: звідки інформація, що ці чоловіки намагались перетнути кордон, якщо їх затримали в момент відпочинку в наметах, а не під час перетину кордону чи, хоча б, руху в його бік в безпосередній близькості? Може, вони просто прийшли в ліс відпочити з ночівлею, а вранці пішли б назад додому? Чи ти ніколи не ходив в ліс відпочити "на природі"? Тому ще раз повторюю: обвинувачення висмоктані з пальця.