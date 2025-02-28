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Новости Фото Атака беспилотников на Николаев
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Ночью враг атаковал беспилотником Николаев, возник пожар. ФОТО

Шахеды атаковали Николаев

Ночью, 28 февраля, около 00:16 враг атаковал Николаев БпЛА типа "Shahed 131/136".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

В результате падения обломков на территории производственного предприятия возник пожар, который ликвидировали.

Огнем полностью уничтожен грузовой фургон. Кроме того, повреждено складское помещение и другой грузовой фургон. Пострадавших нет.

Напомним, 27 февраля поздно вечером произошло падение нескольких российских беспилотников на территории Сум, два человека пострадали.

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Миколаїв під ударом
Миколаїв під ударом

Автор: 

беспилотник (3529) Николаев (2137) Николаевская область (2106) Николаевский район (42)


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