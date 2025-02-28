Ночью враг атаковал беспилотником Николаев, возник пожар. ФОТО
Ночью, 28 февраля, около 00:16 враг атаковал Николаев БпЛА типа "Shahed 131/136".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
В результате падения обломков на территории производственного предприятия возник пожар, который ликвидировали.
Огнем полностью уничтожен грузовой фургон. Кроме того, повреждено складское помещение и другой грузовой фургон. Пострадавших нет.
Напомним, 27 февраля поздно вечером произошло падение нескольких российских беспилотников на территории Сум, два человека пострадали.
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