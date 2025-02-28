Наводили ракеты РФ на аэродромы и ПВО в трех областях: СБУ задержала корректировщиков. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержаны приспешники российских спецслужб, которые шпионили за Силами обороны в трех областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Черкасская область
Задержан 20-летний житель города Радивилов, который шпионил за подразделениями ВСУ, которые двигались в направлении фронта через территорию западного региона.
В случае обнаружения военных колонн злоумышленник фиксировал ориентировочное количество боевой техники и ее тактические характеристики.
Также он выезжал на Львовщину под видом встречи с близкими, где пытался установить локации оперативных аэродромов.
В обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему информатору "эвакуацию" в Россию и паспорт страны-агрессора.
Полтава
Задержана 58-летняя женщина, которая корректировала ракетно-дроновые атаки РФ по областному центру.
Так, она разведывала пункты базирования радиолокационных станций вблизи города, чтобы россияне смогли обойти украинскую ПВО. Задокументировано также, что она отслеживала последствия вражеских "прилетов".
У задержанных изъяты мобильные телефона с доказательствами работы на спецслужбы РФ.
Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
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до ВОСЬМИ, ****, років!!!!!
захиснику, воїну, патріоту який не витримав фізично чи морально та відмовився виконати наказ,
ВІД ВІСЬМИ років!!!!!
це як сприймати??? на чиїй стороні наші закони???
на полоненого підара в 12 разів більше витрат ніж на українську дитину, в 3 рази більше ніж
на українського пенсіонера.
і навіть більше ніж зарплата медсестрички!!!!
це *** що????
Таких убивць, навіть не вішають, їх оберігають, зеленський стефанчуки та шмигаль!
Оманські рулюють....