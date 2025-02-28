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Новости Фото Задержание корректировщиков
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Наводили ракеты РФ на аэродромы и ПВО в трех областях: СБУ задержала корректировщиков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержаны приспешники российских спецслужб, которые шпионили за Силами обороны в трех областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Черкасская область

Задержан 20-летний житель города Радивилов, который шпионил за подразделениями ВСУ, которые двигались в направлении фронта через территорию западного региона.

Задержаны два корректировщика, которые наводили ракеты в трех областях
Задержаны два корректировщика, которые наводили ракеты в трех областях

В случае обнаружения военных колонн злоумышленник фиксировал ориентировочное количество боевой техники и ее тактические характеристики.

Также он выезжал на Львовщину под видом встречи с близкими, где пытался установить локации оперативных аэродромов.

В обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему информатору "эвакуацию" в Россию и паспорт страны-агрессора.

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Полтава

Задержана 58-летняя женщина, которая корректировала ракетно-дроновые атаки РФ по областному центру.

Задержаны два корректировщика, которые наводили ракеты в трех областях

Так, она разведывала пункты базирования радиолокационных станций вблизи города, чтобы россияне смогли обойти украинскую ПВО. Задокументировано также, что она отслеживала последствия вражеских "прилетов".

У задержанных изъяты мобильные телефона с доказательствами работы на спецслужбы РФ.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставляет самолеты для бомбардировки Украины: заочно сообщено о подозрении гендиректору авиастроительной корпорации РФ Слюсарю, - СБУ

Автор: 

Тахтаулове (763) СБУ (19851) Львовская область (2894) Полтавская область (1144) Черкасская область (43) Полтавский район (37)


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Коли вже цих виродків винищать ? може тут відповідальнысть і влади що ворог так легко вербує бидло ?
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28.02.2025 10:19 Ответить
У цієї влади тільки одне - безвіповідальність але рано чи пізно за все відповість.
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28.02.2025 10:32 Ответить
ЗЕбанда толерує ворогів і зрадників України. Вони СВІДОМО їх не знищують, вони СВІДОМО зривають мобілізацію.
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28.02.2025 13:02 Ответить
чому б не прив*язати їх десь у чистому полі, та скинути з їх телефона кацапам коордінати, нехай очілять те що заслуговують.
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28.02.2025 10:29 Ответить
хватить вже брехати!!!! видно ж що то людолови з тцк бусіфіцирують невинних хлопчиків які не створенні для війни!!!! просто чекали асвабадітєлєй, та "єтот дєнь прібліжалі как маглі"
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28.02.2025 10:58 Ответить
агентам *****, диверсантам, зрадникам, вбивцям, бо вони допомагають вбивати українців
до ВОСЬМИ, ****, років!!!!!
захиснику, воїну, патріоту який не витримав фізично чи морально та відмовився виконати наказ,
ВІД ВІСЬМИ років!!!!!
це як сприймати??? на чиїй стороні наші закони???
на полоненого підара в 12 разів більше витрат ніж на українську дитину, в 3 рази більше ніж
на українського пенсіонера.
і навіть більше ніж зарплата медсестрички!!!!
це *** що????
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28.02.2025 11:21 Ответить
Мабуть, суддівські з прокуроськими, їх відпустять, бо вони ж, просто убивці Українців, як і беркутня, рашисти, ригоАНАЛи....
Таких убивць, навіть не вішають, їх оберігають, зеленський стефанчуки та шмигаль!
Оманські рулюють....
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28.02.2025 11:24 Ответить
майте на увазі - після зупинки бойових дій невпіймані будуть голосувати на виборах.
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28.02.2025 12:22 Ответить
тільки РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ
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28.02.2025 13:00 Ответить
 
 