Наводили ракеты РФ на аэродромы и ПВО в трех областях: СБУ задержала корректировщиков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержаны приспешники российских спецслужб, которые шпионили за Силами обороны в трех областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Черкасская область

Задержан 20-летний житель города Радивилов, который шпионил за подразделениями ВСУ, которые двигались в направлении фронта через территорию западного региона.





В случае обнаружения военных колонн злоумышленник фиксировал ориентировочное количество боевой техники и ее тактические характеристики.

Также он выезжал на Львовщину под видом встречи с близкими, где пытался установить локации оперативных аэродромов.

В обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему информатору "эвакуацию" в Россию и паспорт страны-агрессора.

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Полтава

Задержана 58-летняя женщина, которая корректировала ракетно-дроновые атаки РФ по областному центру.

Так, она разведывала пункты базирования радиолокационных станций вблизи города, чтобы россияне смогли обойти украинскую ПВО. Задокументировано также, что она отслеживала последствия вражеских "прилетов".

У задержанных изъяты мобильные телефона с доказательствами работы на спецслужбы РФ.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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