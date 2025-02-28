РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8962 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
764 1

Россияне вечером атаковали Балаклею, две женщины пострадали. ФОТО

27 февраля около 21:50 вражеский беспилотник ударил по Балаклее Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"Повреждены жилые дома. 37-летняя женщина получила ранения. Острую реакцию на стресс испытала женщина 62 лет", - говорится в сообщении.

Установлено, что для обстрела российская армия применила БПЛА "Герань-2".

Напомним, вечером 27 февраля оккупанты ударили по пригороду Харькова по меньшей мере 12 беспилотниками, ранения получили 2 человека. Впоследствии стало известно, что россияне массированно атаковали энергосистему Харьковской области.

Читайте: Готовится круговая оборона Изюма и Балаклеи, - Синегубов

Беспилотники атаковали Балаклею
Беспилотники атаковали Балаклею
Беспилотники атаковали Балаклею
Беспилотники атаковали Балаклею

Автор: 

беспилотник (3529) Балаклея (259) Харьковская область (670) Изюмский район (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На крилах надрукована заборона брататися з кацапами
показать весь комментарий
28.02.2025 11:54 Ответить
 
 