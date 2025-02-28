Россияне вечером атаковали Балаклею, две женщины пострадали. ФОТО

27 февраля около 21:50 вражеский беспилотник ударил по Балаклее Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"Повреждены жилые дома. 37-летняя женщина получила ранения. Острую реакцию на стресс испытала женщина 62 лет", - говорится в сообщении.

Установлено, что для обстрела российская армия применила БПЛА "Герань-2".

Напомним, вечером 27 февраля оккупанты ударили по пригороду Харькова по меньшей мере 12 беспилотниками, ранения получили 2 человека. Впоследствии стало известно, что россияне массированно атаковали энергосистему Харьковской области.

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