Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест Косова еще на 60 суток - до 2 мая. ФОТО

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову, подозреваемому в убийстве подростка Максима Матерухина в апреле 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Шевченковском районном суде Киева 4 марта состоялось очередное заседание по делу об убийстве 15-летнего Максима Матерухина на станции киевского фуникулера. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил содержание под стражей подозреваемого Артема Косова еще на 60 суток - до 2 мая 2025 года, без права внесения залога.

Как отмечается, защита Косова ходатайствовала об изменении меры пресечения, но суд отклонил это требование. Сам подозреваемый заявил, что не видит оснований для его дальнейшего содержания под стражей.

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Во время заседания также допросили свидетелей, которые находились в вагоне фуникулера во время конфликта. Один из них рассказал, что Косов начал словесную перепалку с подростком, спрашивая, почему тот не воюет. По словам свидетеля, после выхода из вагона Косов напал на парня, перерезав ему горло.

Другой свидетель отметил, что Косов вел себя агрессивно, использовал нецензурную лексику и, вероятно, находился под воздействием наркотических веществ.

Следующее заседание по этому делу назначено на 1 апреля, где планируют заслушать еще нескольких свидетелей и перейти к исследованию доказательств.

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.

Шевченковский районный суд Киева 9 января продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову.

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