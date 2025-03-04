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Боевая часть российской ракеты обезврежена на Сумщине, - Нацполиция. ФОТО

В Сумской области взрывотехники полиции обезвредили боевую часть вражеской ракеты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области.

Поврежденный корпус ракеты был обнаружен местным жителем на заснеженном поле неподалеку от населенного пункта.

обломки российской ракеты на Сумщине

Сотрудники управления взрывотехнической службы ГУ НП в Сумской области прибыли на место падения, и осмотрев найденные части, определили, что будут иметь дело с российской авиационной управляемой ракетой дальнего действия.

обезвреживание части российской ракеты на Сумщине

Взрывотехники обследовали район падения ракеты, изъяли авиационный снаряд и вывезли его в безопасное место для уничтожения.

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крылатые ракеты (879) Нацполиция (16434) Сумская область (3019) сапер (134)


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