Сутки в Донецкой области: двое погибших и 23 раненых, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российской захватчики атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области: городах Дружковка, Константиновка, Покровск, Торецк, Северск, Славянск, поселке Райгородок, селах Воскресенка, Новоселовка, Подольское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Волновахский район

В Воскресенке Комарской громады повреждены 4 дома.

Покровский район

В Мирнограде повреждены 3 здания.

За прошедшие сутки в Покровске во время обстрела погиб местный житель, еще двое - ранены. По западной части города армия РФ нанесла удар в 13:50. В результате вражеской атаки погиб мужчина 1977 г.р. Еще один житель 2002 г.р. получил осколочное ранение шеи. Поврежден частный дом.

В 15:30 в результате обстрела южной части Покровска ранена местная жительница 1949 г.р. Информация о повреждениях и разрушениях не поступала.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады разрушено 5 домов.

В Славянске из-за ударов БПЛА пострадало админздание.

По Подольскому оккупанты ударили дроном - ранили гражданское лицо, повредили два частных дома.

Вечером 8 марта россияне атаковали Дружковку. Предварительно, для обстрела враг использовал "УМПБ Д-30 СН". Под прицел оккупантов попала жилая застройка.

В результате трех попаданий средств поражения по домам горожан получили ранения в своих домах шесть женщин в возрасте 18, 31, 79, 82 и 83 лет и пятеро 37, 46, 48, 52 и 56-летних мужчин. Кроме того, травмирована девочка 15 лет, у пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны. Им оперативно оказана медицинская помощь. Повреждены многоквартирные дома и кафе.

Утром враг обстрелял Константиновку. Враг нанес по городу 5 авиаударов, вероятно, применив "ФАБ-250" с модулем УМПК.

В жилом квартале телесные повреждения получили мужчины 29, 32, 33 лет и 48 и 75-летние женщины. С минно-взрывными травмами, осколочными ранениями, контузиями и резаными ранами они доставлены в больницу. Состояние 2 пострадавших оценивается как тяжелое.

Уже через два часа враг снова атаковал город - предварительно, ракетами РСЗО "Смерч". Травмированы две женщины 60, 78 лет и 47-летний мужчина. У них диагностированы контузии и осколочные раны. Среди поврежденных объектов - многоквартирные и частные дома, больница, магазины, аптека, автомобили, линии электросети и газопровода.

Бахмутский район

Из артиллерии россияне били по Северску - убили гражданское лицо, повредили частное домохозяйство.

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