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Рашисты атаковали Сумы беспилотником. ФОТО

Вечером воскресенья, 9 марта, россияне попали беспилотником возле гостинично-ресторанного комплекса в городе Сумы.

Об этом сообщила Сумская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

попадание БпЛА в Сумах

Сейчас продолжается обследование территории. На месте "прилета" работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что вечером 9 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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Автор: 

беспилотник (3520) Сумская область (2984) Сумы (1071) атака (371) Сумский район (98)


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Бийте у відповідь по Білгороду.
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09.03.2025 21:58 Ответить
Чим бити, лопатами?
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