2 631 2
Рашисты атаковали Сумы беспилотником. ФОТО
Вечером воскресенья, 9 марта, россияне попали беспилотником возле гостинично-ресторанного комплекса в городе Сумы.
Об этом сообщила Сумская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Сейчас продолжается обследование территории. На месте "прилета" работают соответствующие службы.
Ранее сообщалось, что вечером 9 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путин Сдох
показать весь комментарий09.03.2025 21:58 Ответить Мне нравится 1
Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий09.03.2025 23:17 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль