Помогали рашистам во время оккупации правобережья Херсонщины: задержаны два пособника РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух пособников РФ, сотрудничавших с российскими оккупантами во время временного захвата Херсонщины в начале полномасштабной войны.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчины помогали агрессору ремонтировать военную технику и расселять российские вооруженные группировки в домах местных жителей, выехавших из региона.
Один из фигурантов - 42-летний житель поселка Миролюбовка, после захвата громады согласившийся возглавить оккупационный "жилкоммунхоз". Получив "назначение", он "перерегистрировал" подконтрольное предприятие по российскому законодательству и призвал односельчан вступать в это псевдоучреждение. Также мужчина подыскивал дома, из которых местные жители выехали на подконтрольную Украине территорию.
Отмечается, что в дальнейшем командование оккупантов использовало его "наводки" для размещения личного состава армии РФ и обустройства складов с боеприпасами.
Еще один фигурант - 68-летний житель поселка Брускинское, в своем дворе организовавший для оккупантов мастерскую для ремонта подбитой вражеской техники. Кроме этого он обеспечивал оккупантов продуктами питания и добровольно помогал им обустраивать фортификационные сооружения. Также мужчина ходил по дворам местных жителей и агитировал их получать российские паспорта.
Сообщается, что после освобождения Херсонщины он пытался "залечь на дно" вблизи Кропивницкого, куда выехал как переселенец. Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в арендованном помещении.
В СБУ отмечают, что во время обысков у одного из задержанных изъято незарегистрированное оружие и боеприпасы, а также агитационные материалы страны-агрессора.
В данное время мужчинам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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