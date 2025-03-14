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Новости Фото Боевые действия на Харьковщине
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Сырский посетил позиции бойцов "Хартии" на Харьковском направлении: Враг не прекращает попыток штурмов. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в полосу обороны 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия" на Харьковском направлении.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Отработал в полосе обороны бригады "Хартия" на Харьковском направлении, где противник не прекращает попыток штурмовых действий. На месте подробнее изучил оперативную ситуацию, обсудил актуальные вопросы для обеспечения устойчивости обороны. Выяснил потребности наших военных, отдал указания для решения проблемных вопросов", - отметил он.

Главком напомнил, что в мае прошлого года российские захватчики начинали на этом направлении масштабную наступательную операцию, стремясь создать на севере Украины "буферную зону" и захватить Харьков.

"Однако, через десять месяцев враг заблокирован в районе Волчанска, а на некоторых отрезках - отброшен на север. 13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" - одно из тех военных соединений, которое надежно удерживает определенные рубежи и уничтожает оккупантов, эффективно используя беспилотные и роботизированные системы. Причем как в обороне, так и в наступлении", - подчеркнул Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни одной из целей, которые враг ставил в начале наступления в мае прошлого года, на Харьковском направлении оккупанты не достигли, - ОТГ "Харьков"

Сырский отработал на Харьковском направлении вместе с НГУ Хартия
Сырский отработал на Харьковском направлении вместе с НГУ Хартия
Сырский отработал на Харьковском направлении вместе с НГУ Хартия

Автор: 

Александр Сырский (568) Харьковская область (707) война в Украине (3546) Бригада НГУ Хартия (4)


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Топ комментарии
+8
А в Суджу не хоче навідати ? Там же все , нещадавно , ще нормально було ...
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14.03.2025 16:32
+5
ꑭЗ Днем Українського Добровольця
Хто боровся і бореться за святу Україну,матір героїв!Честь Вам!ꑭ
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14.03.2025 16:26
+2
Бригада Хартія це бригада Національної Гвардії і входить в систему МВС та підпорядковується МВС.
При чому тоді цей Сирський до Хартії?
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14.03.2025 16:29
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ꑭЗ Днем Українського Добровольця
Хто боровся і бореться за святу Україну,матір героїв!Честь Вам!ꑭ
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14.03.2025 16:26 Ответить
Бригада Хартія це бригада Національної Гвардії і входить в систему МВС та підпорядковується МВС.
При чому тоді цей Сирський до Хартії?
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14.03.2025 16:29 Ответить
А в Суджу не хоче навідати ? Там же все , нещадавно , ще нормально було ...
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14.03.2025 16:32 Ответить
якщо там щось було поїхав би , а так там все спокійно
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14.03.2025 16:36 Ответить
Там завдання по утилізації техніки і людей вже виконав на відмінно
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14.03.2025 16:57 Ответить
Якщо у ганьби є прізвище, то це прізвище цього монгола.
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14.03.2025 16:40 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/news/zsu-mali-uspih-pid-pokrovskom-prosuvannya-1741919366.html ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW

https://www.ukr.net/ru/source/rbk-********-84.html (РБК-Україна)
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14.03.2025 16:51 Ответить
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14.03.2025 16:53 Ответить
Готує плацдарм на новому місці? 🤔 Цікаво, для кого?
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14.03.2025 17:15 Ответить
Диванні експерди, які ви смішні)) Входьте вже зі своїх свхованок і покажіть як треба воювати.
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14.03.2025 17:22 Ответить
Всьо. На Курщині вже напіарився.
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14.03.2025 21:45 Ответить
 
 