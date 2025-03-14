Сырский посетил позиции бойцов "Хартии" на Харьковском направлении: Враг не прекращает попыток штурмов. ФОТО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в полосу обороны 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия" на Харьковском направлении.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Отработал в полосе обороны бригады "Хартия" на Харьковском направлении, где противник не прекращает попыток штурмовых действий. На месте подробнее изучил оперативную ситуацию, обсудил актуальные вопросы для обеспечения устойчивости обороны. Выяснил потребности наших военных, отдал указания для решения проблемных вопросов", - отметил он.
Главком напомнил, что в мае прошлого года российские захватчики начинали на этом направлении масштабную наступательную операцию, стремясь создать на севере Украины "буферную зону" и захватить Харьков.
"Однако, через десять месяцев враг заблокирован в районе Волчанска, а на некоторых отрезках - отброшен на север. 13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" - одно из тех военных соединений, которое надежно удерживает определенные рубежи и уничтожает оккупантов, эффективно используя беспилотные и роботизированные системы. Причем как в обороне, так и в наступлении", - подчеркнул Сырский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто боровся і бореться за святу Україну,матір героїв!Честь Вам!ꑭ
При чому тоді цей Сирський до Хартії?
https://www.ukr.net/ru/source/rbk-********-84.html (РБК-Україна)