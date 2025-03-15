Зеленский вручил высшие государственные награды военным и родными погибших защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ
В День украинского добровольца Президент Владимир Зеленский встретился с воинами и родными погибших защитников и вручил высшие государственные награды.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства передал "Золотую Звезду" Героя Украины родным погибших защитников. Высшего государственного звания удостоены:
- мастер-сержант Александр Гречаник
- солдат Сергей Нарижный
- старший лейтенант Алексей Севрук
Президент также вручил "Золотую Звезду" Героя Украины солдату Максиму Лезову и лейтенанту Андрею Матусу.
Зеленский вручил защитникам и защитницам награду "Крест боевых заслуг". Ее получили:
- старший лейтенант Иван Козин
- капитан Владислав Богородицкий
- старший сержант Маргарита Булавинцева
- старший сержант Игорь Коренев
- капитан Олег Сокоть
Также Президент отметил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, "За мужество" III степени.
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З днем Добровольця !
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Слава Героям! І Вічна память тім що полягли.