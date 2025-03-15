РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5150 посетителей онлайн
Новости Фото
1 689 4

Зеленский вручил высшие государственные награды военным и родными погибших защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День украинского добровольца Президент Владимир Зеленский встретился с воинами и родными погибших защитников и вручил высшие государственные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

вручение наград

Глава государства передал "Золотую Звезду" Героя Украины родным погибших защитников. Высшего государственного звания удостоены:

  • мастер-сержант Александр Гречаник
  • солдат Сергей Нарижный
  • старший лейтенант Алексей Севрук

награды родным погибших
награды родным погибших

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор БПЛА Виктор Стельмах (Саба) посмертно стал Героем Украины, - указ президента

Президент также вручил "Золотую Звезду" Героя Украины солдату Максиму Лезову и лейтенанту Андрею Матусу.

награждение герой украины
награждение герой украины

Зеленский вручил защитникам и защитницам награду "Крест боевых заслуг". Ее получили:

  • старший лейтенант Иван Козин
  • капитан Владислав Богородицкий
  • старший сержант Маргарита Булавинцева
  • старший сержант Игорь Коренев
  • капитан Олег Сокоть

Зеленский вручил награды военным
Зеленский вручил награды военным
Зеленский вручил награды военным

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский отметил наградами воинов ДШВ государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ


Зеленский вручил награды военным
Зеленский вручил награды военным

Также Президент отметил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, "За мужество" III степени.

Автор: 

Герой Украины (455) Зеленский Владимир (20239) награда (1796)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Слава, і мертвим, і живим !
З днем Добровольця !

.
показать весь комментарий
15.03.2025 00:46 Ответить
******** зелена.
Слава Героям! І Вічна память тім що полягли.
показать весь комментарий
15.03.2025 07:31 Ответить
Їм вже нагороди не потрібні!
показать весь комментарий
15.03.2025 08:18 Ответить
Він не має на це морального права!
показать весь комментарий
15.03.2025 09:14 Ответить
 
 