Зеленский вручил высшие государственные награды военным и родными погибших защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День украинского добровольца Президент Владимир Зеленский встретился с воинами и родными погибших защитников и вручил высшие государственные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства передал "Золотую Звезду" Героя Украины родным погибших защитников. Высшего государственного звания удостоены:

мастер-сержант Александр Гречаник

солдат Сергей Нарижный

старший лейтенант Алексей Севрук





Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор БПЛА Виктор Стельмах (Саба) посмертно стал Героем Украины, - указ президента

Президент также вручил "Золотую Звезду" Героя Украины солдату Максиму Лезову и лейтенанту Андрею Матусу.





Зеленский вручил защитникам и защитницам награду "Крест боевых заслуг". Ее получили:

старший лейтенант Иван Козин

капитан Владислав Богородицкий

старший сержант Маргарита Булавинцева

старший сержант Игорь Коренев

капитан Олег Сокоть







Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский отметил наградами воинов ДШВ государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ







Также Президент отметил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, "За мужество" III степени.