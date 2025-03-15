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Новости Фото Атака беспилотников на Одесщину
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Ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками: есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 15 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. В пригороде Одессы в здании частного предприятия есть повреждения крыши, окон и дверей.

В Одессе пострадала 61-летняя женщина. Она получила травмы лица осколками стекла, в результате взрывной волны. Госпитализирована в больницу.

Также, в результате первой атаки на Черноморск, ранения получил 53-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в медучреждение. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.

"По состоянию на утро в Черноморске газо- водо- и теплоснабжение - в штатном режиме. Также, благодаря оперативной работе энергетиков, восстановлено электроснабжение. Работы по ликвидации последствий российских атак продолжаются", - отметил Кипер.

Также смотрите: Россияне атаковали Чернигов беспилотниками: повреждена многоэтажка. ФОТО

Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса

Автор: 

беспилотник (3544) обстрел (26942) Одесса (7868) Одесская область (3547) Черноморское (21) Одесский район (125)


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