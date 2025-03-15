На Харьковщине враг дважды атаковал спасателей во время тушения пожара. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 15 марта оккупанты ударили ударными беспилотниками по лицею в Богодухове. Загорелась крыша здания на площади 500 кв.м, повреждены 18 домов и 5 школьных автобусов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.

Через час враг нанес повторный удар по спасателям, повредив пожарную автоцистерну. Пострадали 4 гражданских - получили острую реакцию на стресс.

Еще через час из-за второго удара загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус. К счастью, спасатели не пострадали.

Пожар ликвидировали. К работам привлекались 42 спасателя, 11 единиц техники ГСЧС, в частности саперов.

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