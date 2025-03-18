Военный вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области РФ. ФОТО
В Ленинградской области РФ разбился военный вертолет Ми-28.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Как сообщило Минобороны РФ, вертолет упал в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб.
По официальным данным, существует несколько модификаций этого вертолета: ударный Ми-28Н "Ночной охотник", учебно-боевой Ми-28НБ и модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ. Экипаж - 2 человека.
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