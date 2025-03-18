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Новости Фото Военный вертолет разбился в РФ
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Военный вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области РФ. ФОТО

В Ленинградской области РФ разбился военный вертолет Ми-28.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщило Минобороны РФ, вертолет упал в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб.

в России разбился вертолет
в России разбился вертолет

Также читайте: Российский военный вертолет Ми-28 разбился в Воронежской области, - СМИ

По официальным данным, существует несколько модификаций этого вертолета: ударный Ми-28Н "Ночной охотник", учебно-боевой Ми-28НБ и модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ. Экипаж - 2 человека.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) россия (95441) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+35
Шкода. Що один
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18.03.2025 19:12
+16
Просто він важчий за повітря.
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18.03.2025 19:13
+16
І шкода шо не на чЛенінбург впав. На крейсер "Аврора".
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18.03.2025 19:14
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Шкода. Що один
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18.03.2025 19:12 Ответить
І шкода шо не на чЛенінбург впав. На крейсер "Аврора".
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18.03.2025 19:14 Ответить
Аврора Крейцер ще й на ВВС попрацює)
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18.03.2025 19:35 Ответить
З паршивої собаки хоч щось
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18.03.2025 19:32 Ответить
Просто він важчий за повітря.
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18.03.2025 19:13 Ответить
ну от є ж же хороші новини!
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18.03.2025 19:13 Ответить
Помер батько Філіпа Кіркорова, який ненавидів Україну
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18.03.2025 19:20 Ответить
А хто це такий, цей філіп кіркоров?
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18.03.2025 20:06 Ответить
Прінял нєпростоє рєшєніє...
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18.03.2025 19:15 Ответить
за те правільноє, та нажаль до якогось нпз не дотягнув...
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18.03.2025 21:04 Ответить
Плохо, очень плохо что далеко от населённых орками пунктов, а так в целом неплохо.
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18.03.2025 19:15 Ответить
Ряжений під Хйла у військовій піжамі летів на пресконференцію після перемовин з Трампом?
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18.03.2025 19:16 Ответить
Экипаж решил,что лучше героически сдохнуть на родной кацапии-шоб было шо хоронить,а то на Украине собачки там,котики всякие героические остатки будут харчить,не комильфо как-то.
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18.03.2025 19:17 Ответить
Вроде мелочь а приятно.
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18.03.2025 19:17 Ответить
Хоч якась добра новина ,смерть фашиській росії.
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18.03.2025 19:18 Ответить
Іноді на Ютюбі з'являються відео від москалів під подібними заголовками: "Наш самолет (вертолет) сбрасывает бомбы на позиции ВСУ". В таких випадках я їм пишу: "Кидало б його об землю". Може мої слова доходять до адресату?
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18.03.2025 19:20 Ответить
ППО рф з дронон переплутало. Бувае!
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18.03.2025 19:24 Ответить
Чудово, просто чудово. Хоч якась гарна новина.
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18.03.2025 19:29 Ответить
А могло падло і на завод впасти і на нафтобазу!
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18.03.2025 19:30 Ответить
Жаль, а мог бы и на город упасть, было бы веселее!
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18.03.2025 19:36 Ответить
Ну могут же кАлі захАтятЬ
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18.03.2025 19:36 Ответить
В Кабзона на концерті дві "табурєткі" додали.
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18.03.2025 19:37 Ответить
Те "гімно" навіть самі кацапи "говном" називали... Тому їх і випустили мало, і в боях не задіювали... У американців був колись літак - винищувач Ф-104, "Старфайтер". Він у середовищі американських льотчиків отримав кличку - "Виготовлювач вдів". Те саме стосується і кацапського Мі-28...
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18.03.2025 19:53 Ответить
У совдєповських військових викладачів була більш поширена назва "літаюча труна". Але про те, що творилося з МиГ-21, вони, звісно ж, мовчали.
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18.03.2025 20:20 Ответить
Прелєсно, прелєсно!
Давай ісчо!
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18.03.2025 20:22 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/s3JOWt8m9_Y Видео
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18.03.2025 20:30 Ответить
Вечного вам штопора орлы лапотные..
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18.03.2025 20:56 Ответить
Карабаса з трубою хтось виставить, бо в мене нажаль не виходить...
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18.03.2025 21:05 Ответить
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18.03.2025 22:25 Ответить
 
 