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Изготавливал и пересылал из Румынии фальшивые документы: на Буковине разоблачили мужчину, организовавшего схему, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники во взаимодействии с детективами БЭБ и при процессуальном сопровождении областной прокуратуры разоблачили схему незаконного ввоза поддельных документов.

Об этом сообщила ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

На Буковине разоблачена схема ввоза фальшивых документов
На Буковине разоблачена схема ввоза фальшивых документов
На Буковине разоблачена схема ввоза фальшивых документов

Как отмечается, правоохранители обнаружили партию фальшивых документов и оборудование для их изготовления во время осмотра пассажирского микроавтобуса в пункте пропуска "Дякивцы". У гражданина Украины изъяли 1200 незаполненных бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, о браке и рождении, водительские удостоверения, дипломы и приложения к ним, а также голографические защитные элементы.

Следствие установило, что группа лиц планировала сбыт поддельных документов на территории Украины. Организатора схемы задержали согласно ст. 208 УПК Украины и объявили ему подозрение по ст. 199 УКУ относительно незаконного изготовления и распространения поддельных документов и голографических элементов.

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На Буковине разоблачена схема ввоза фальшивых документов
На Буковине разоблачена схема ввоза фальшивых документов
На Буковине разоблачена схема ввоза фальшивых документов
На Буковине разоблачена схема ввоза фальшивых документов
На Буковине разоблачена схема ввоза фальшивых документов
На Буковине разоблачена схема ввоза фальшивых документов

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Автор: 

Буковина (893) Госпогранслужба (6398) документ (398) Львовская область (2901) Стрыйский район (10)


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Прочитав заголовок і в першу чергу подумав про румунські паспорти...
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19.03.2025 15:55 Ответить
 
 