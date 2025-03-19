Изготавливал и пересылал из Румынии фальшивые документы: на Буковине разоблачили мужчину, организовавшего схему, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники во взаимодействии с детективами БЭБ и при процессуальном сопровождении областной прокуратуры разоблачили схему незаконного ввоза поддельных документов.

Об этом сообщила ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.







Как отмечается, правоохранители обнаружили партию фальшивых документов и оборудование для их изготовления во время осмотра пассажирского микроавтобуса в пункте пропуска "Дякивцы". У гражданина Украины изъяли 1200 незаполненных бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, о браке и рождении, водительские удостоверения, дипломы и приложения к ним, а также голографические защитные элементы.

Следствие установило, что группа лиц планировала сбыт поддельных документов на территории Украины. Организатора схемы задержали согласно ст. 208 УПК Украины и объявили ему подозрение по ст. 199 УКУ относительно незаконного изготовления и распространения поддельных документов и голографических элементов.

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